Почему Украина не использует шанс стать цифровой страной. Блог Владимира Демяненко

Почему страна, в которой более 160 тыс. высококлассных IT-специалистов, востребованных во всем мире, до сих пор не стала на путь цифровой трансформации

И какими должны быть тендеры на IT-услуги для госкомпаний, чтобы было не стыдно за результат.

Я постоянно задаюсь вопросом, почему страна, в которой более 160 тыс. высококлассных IT-специалистов, востребованных во всем мире, до сих пор не стала на путь цифровой трансформации?

Да, я знаю о принятой Кабмином в январе Концепции развития цифровой экономики и общества на 2018-2020. Прекрасный задел. Но почему-то кроме как новости, что концепция принята, больше, увы, ничего о ней не говорят. Ни как исполняется план, ни кто пионер процесса, ни есть ли сложности с внедрением. Молчание.

От участников IT-рынка я также не слышал, что их привлекают к процессу. Для меня это показатель заинтересованности государства в его цифровой трансформации.

И если бизнес чаще всего осознает важность этого процесса и начинает меняться сам, то как поступать госкомпаниям, у которых множество ограничений и контроля?

Нужно менять правила

Представим себе, что вы госпредприятие с директором, идущим в ногу со временем и жаждущим сделать его эффективным, и чтобы конечный потребитель его услуги/продукта был доволен взаимодействием. Для этого ему нужно новое программное обеспечение. Или хотя бы такой простой канал коммуникации, как мобильное приложение.

Чтобы заказать такую услугу, госкомпания обязана огласить тендер через систему Prozorro. Что значит, участвовать в нем может любая фирма, а выиграет та, которая предложит меньше. Так уж устроена эта система.

Но таким образом очень сложно найти хорошего подрядчика, который выполнит обязательства и сделает качественный продукт, да еще и за минимальную цену. В таких тендерах всегда появляется ФОП Пупкин, который предложит сделать вам CRM-систему не за $ 40 тыс., а за 10 000 грн. И вы будете обязаны заказать услугу у него, в противном случае вас оштрафуют.

На выходе вас ждет низкокачественный продукт, не отвечающий запросам рынка, и головная боль, что с ним делать дальше. Осмелюсь предположить, что приложение “Укразалізниці” - результат этой ловушки.

И в этом не виновата госпредприятие. Так созданы условия на рынке, где альтернативы практически нет. Уважающая себе IT-компания не будет тратить свой ресурс на участие в заведомо проигрышном тендере. Создание IT-продукта - это работа не одного квалифицированного специалиста и да, не дешевый процесс. И по сути, это мы с вами не стимулируем государство поменять такие условия.

Какой же путь?

Изменить правила закупок IT-услуг и решений для госпредприятий. Для закупок лампочек Prozorro отлично подходит, а для разработки ПО нужен уже другой регламент.

Аналогично и с креативными идеями. Процитирую Павла Вржеща из агентства Banda, которое разработало брендинг Евровидения: “Prozorro не работает с творческими тендерами, потому что идеи нельзя оценить цифрами. Тысяча средних идей не дадут такого результата, как одна более хорошая. Поэтому Prozorro никак не способно оценивать творческие конкурсы… Поэтому комиссия {Евровидение, - авт.} закрыто голосует, определяет победителя и потом его технически через Prozorro регистрируют”.

И креатив, и IT - это разные по типу услуги, каждая из которых требует своего регламента. Именно здесь принцип цены на понижение работает во вред результату.

Кроме регламента, нужна система сертификации и отбора самих IT-компаний. Иначе любой ФОП становится IT-компанией и попадает в тендер, что создает бардак и для заказчика и для участников. Необходимы квалификационные требования от государства. Например, что в штате фирмы должно быть Х участников с сертификатами такого-то образца. В коммерческом бизнесе это уже давно применяется.

Кто-то скажет, что это бюрократизация и зачем все усложнять? Нельзя сделать качественный продукт из хаоса. Сертификация и стандарты - это наведение порядка. Иначе ФОП Пупкин будет продолжать создавать несекьюрные, неудобные сайты и приложения госкомпаниям, которыми бессмысленно пользоваться и во вред нервной системе.

Также необходимо также развести процедуры создания IT-продукта.

Приведу пример из строительной отрасли, логика которой, кстати, очень подходит для IT.

Для строительства объекта, проводится несколько тендеров: на проект, смету, закупку стройматериалов, исполнителя и т.д. Вновь подумаете, не многовато ли бюрократии как для одного объекта? Нет, ведь когда речь заходит о государственном бюджете, вокруг появляется много желающих его распилить.

Меня могут захейтить коллеги по отрасли, где же scrum и agile? Но если если мы не хотим потраченных впустую денег на диджитализацию госкомпаний, нельзя двигаться без таких правил игры. Не нужно думать, что IT - это космос и здесь все устроено иначе.

И напоследок, цифровые технологии сейчас для Украины должны быть приоритетнее, чем площади и дороги, которыми активно занимаются перед выборами. Их внедрение принесет в разы больше для страны - технологии это быстроокупаемые инвестиции, в отличие от строительных объектов.

Автор: Владимир Демяненко, СЕО компании D2

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