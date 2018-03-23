Почему колеблется курс криптовалют. Блог Дмитрия Карпиловского

Для того, чтобы уверенно инвестировать в криптовалюты, нужно изучить причины, от которых зависит их стабильность

Вы желаете инвестировать в криптовалюту, но вас сдерживает нестабильность ее курса? Не вы один такой. Просто нужно учитывать несколько факторов.

Учитывая нестабильность роста и спада криптовалют, часто желающие инвестировать в криптовалюту начинают колебаться и сомневаться в возможностях рынка. Одной из причин таких сомнений выступает такое явление как коррекция рынка криптовалют. Инвесторы, видя резкий спад, начинают бить тревогу и волноваться. Однако это нормальное явление и сейчас я объясню почему так происходит.

Для обозначения текущей ситуации на рынке криптовалют применяются различные понятия, и "коррекция рынка" — один из них. Очень часто можно наблюдать, как вместо коррекции говорят о падении или обвале рынка, однако на данном этапе такие суждения можно считать сильно преувеличенными.

В общем понимании коррекция подразумевает некие колебания рыночной стоимости определенного актива – например, валют, акций или, как в нашем случае, криптовалют.

Если точнее, коррекция обозначает изменение стоимости данного актива в сторону, противоположную тренду. То есть, если на рынке криптовалют мы не так давно наблюдали ярко выраженный восходящий тренд, а затем стоимость Биткоина и других ведущих криптовалют откатывается вниз, мы имеем дело как раз с коррекцией рынка.

Самое важное — не поддаваться панике и не путать коррекцию с основательным падением или обвалом рынка. Разумеется, при определенных обстоятельствах коррекция может трансформироваться в полноценное падение рынка, но далеко не всегда и наверняка не в нашем случае.

Дело в том, что коррекция как таковая предполагает относительно несущественную корректировку наблюдавшегося ранее тренда. Когда мы имеем дело с рынком криптовалют, повышенная волатильность которого у всех на слуху, как раз слово "относительно" имеет решающее значение. Если на традиционных рынках с низкой волатильностью коррекция выше 15% уже может справедливо считаться первым признаком серьезного спада, то в условиях резких колебаний стоимости, присущих криптовалюте, даже коррекция свыше 50% может считаться вполне нормальным явлением. Именно его мы наблюдали и пока еще продолжаем наблюдать на рынке.

Закономерный вопрос: чем же обусловлена коррекция на рынке криптовалют? Здесь можно выделить несколько основных факторов.

Во-первых, перегрев рынка, при котором наблюдаются заметные диспропорции между спросом и предложением.

Когда во время бурного роста инвесторы начинают всё активнее покупать криптовалюту, рост ее стоимости продолжает набирать обороты и в определенный момент становится настолько высоким, что новым инвесторам уже становится затруднительно покупать криптовалюту с той же интенсивностью, что и ранее, но уже при значительно возросшей цене. В то же время, на рынке появляется всё больше и больше продавцов, которые заинтересованы в продаже криптовалюты по текущей, относительно высокой цене. Следовательно, предложение увеличивается, а спрос при этом снижается, что в конечном итоге дает толчок к коррекции рынка для устранения этой диспропорции.

Во-вторых, ни для кого не секрет, что действия крупных игроков способны оказывать значительное влияние на курс криптовалют, что, собственно говоря, время от времени и происходит.

Когда крупные игроки стремятся заработать на играх с курсом не самых известных криптовалют, результатом может стать существенная просадка их стоимости, но если дело касается крупнейших криптовалют с многомиллиардной капитализацией, в конечном счете эта активность вполне способна привести к коррекции. Яркий пример на рынке криптовалют мы наблюдали совсем недавно: как известно, на середину января 2018 года было намечено закрытие первых Биткоин-фьючерсов, и по этому случаю крупные игроки начали очень активно продавать Биткоин для максимизации прибыли, что, естественно, отразилось на общей ситуации на рынке криптовалют.

Наконец, третий важный фактор касается негативного новостного фона.

Обычно, если происходит действительно крайне важное событие, оно приводит к ощутимому росту или спаду курса, но если же в информационном пространстве постоянно появляются пусть и в целом незначительные, но при этом одинаково направленные новости, рынок реагирует на них коррекцией. В частности, к таким новостям обычно относятся угрожающие заявления политиков насчет регулирования криптовалют, планы по введению ограничений на их оборот, предполагаемые проблемы в работе криптовалютных бирж вплоть до сообщений об их взломах, подозрения по поводу мошенничества на рынке и пр. Собственно, большая часть этого набора как раз была представлена в информационном пространстве в последнее время, что, естественно, сдерживало активность инвесторов и тормозило рост рынка криптовалют.