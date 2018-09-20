Одержимость, гнев и бедность: как видеоигры испортят тебе жизнь. Блог Игоря Никитина

Видеоигры - это зло! По крайней мере в этом уверены психологи, борцы за социальную справедливость и телевидение. Мы уже рассказывали вам о пользе электронных развлечений, но даже в самый сладкий мёд может упасть ложка дегтя. Сегодня вы узнаете о темной стороне видеоигр, которую геймеры хотели бы забыть навсегда.

Зависимость

Видеоигры - отличный способ расслабиться и получить новые эмоции. В западных клиниках даже обустраивают комнаты отдыха с консолями. Игры помогают пациентам забыть о болях и просто веселиться, но у любого лекарства есть побочные эффекты. Иногда игры становятся реальной проблемой для геймеров, которая рушит их жизнь. Даже далекие от темы люди слышали истории, когда человек потерял работу, семью и друзей из-за видеоигр.

Такое редко случается со взрослыми, но вот дети сильнее подвержены зависимости от видеоигр. Доктор Эндрю Пржибилски из Оксфорда выяснил, что с помощью видеоигр дети удовлетворяют свои психологические потребности. Тогда как родители и учителя говорят им что делать, в игре ребенок сам принимает решения, справляется со сложностями и даже учит других игроков. Зачастую это желание переходит в абсолют и ребенок уже забывает о реальных вещах, забрасывая учебу, работу и так далее.

В исследовании приняло участие более 5 тыс. девочек и мальчиков в возрасте от 10 до 15 лет. Они проводили за играми более трех часов в день и были больше подвержены расстройствам в поведении, чем другие дети. Ученые обнаружили повышение гиперактивности и расстройства внимания, снижение сострадания к другим людям и уменьшение удовлетворенности своей жизнью в целом.

Одержимость

В итоге зависимость превращается в одержимость, которая не ограничивается парой часов игры в день. Например, один китаец провел в интернет-кафе шесть лет подряд. Владелец заведения даже перестал его замечать, называя “частью мебели”. Но это еще цветочки: в той же стране женщина родила в интернет-кафе и продолжила играть. Это как в начальной сцене “Парфюмера”, только в современном Китае.

В июле произошло еще одно событие, от которого офигели даже геймеры. FaZe Censor, 23-летний игрок в Call of Duty, бросил самую сексуальную ведущую погоды Янет Гарсия. Причина проста: он готовился к киберспортивным соревнованиям и у него не было времени на девушку.

Спустя месяц он заявил, что не жалеет о разрыве и у него все отлично. Да, вот так вот игры перетягивают на себя одеяло первенства, делая геймеров реально одержимыми.

Токсичность

Некоторые игроки воспринимают видеоигры слишком серьезно и принимают поражение слишком близко к сердцу. В такие моменты виноваты союзники, противники, разработчики и даже девушка с работы, которая вдруг вспомнилась. Игроки начинают оскорблять друг друга, превращая игру в токсичный балаган.

В 2018-м это превратилось в реальную проблему, которой обеспокоены даже создатели видеоигр. Например, Ubisoft, разработчики Rainbow Six Siege, добавили в игру штрафы за нецензурные выражения и оскорбления. За первый прокол бойца блокируют только на 30 минут, но за второе нарушение - бан увеличивается на два часа. Если же это не остановит словоблуда - его блокируют навсегда.

Blizzard же пошли немного другим путем. Разработчики добавили в Overwatch систему оценки поведения игроков, за которые хорошие союзники получают призы. Планировалось, что пользователи станут более дружелюбны, - так оно и вышло. Через пару месяцев ведущий геймдизайнер Overwatch Джефф Каплан отчитался, что игроки стали добрее. Процент оскорблений в чате "Соревновательных матчей" упал на 26,4% в Америке и 16,4% в Корее. За день "токсичные игроки" встречаются на 28,8% реже в Америке и на 21,6% в Корее.

Раздражительность

Все же токсичные игроки продолжают появляться в многопользовательских проектах. Это влияет на общую атмосферу в сообществе и на конкретных игроков. Шутки о любовных отношения с мамой противника уже пропускаются мимо ушей, но осадок остается. После очередной перепалки настроение может упасть до нуля, а сам геймер становится раздражительными.

Но взбесить игрока могут не только коллеги, но и сами видеоигры. Фанатам Dark Souls знакомо ощущение безысходности, когда босс не поддается даже после сотой попытки. К тому же на игровой опыт влияет сложность, дизайн уровней и управление. Так что иногда видеоигры могут только испортить тебе настроение, но по большей части мы сами в этом виноваты. В своей жизни я разбил только один геймпад, благодаря игре Show Knight и главарю уровня Mole Knight.

Видеоигры опустошат ваш карман

За последние годы геймеры немного обеднели. Они не бросили работу, просто игры стали дороже. Последний пункт частично касается жителей СНГ, но это также относится к европейским, американским и азиатским геймерам. Обычно, “профильные СМИ” цепляются за лутбоксы, сундуки с игровыми вещами, которые сейчас приравняли к казино. Отчасти они правы, но даже геймеры презирают эти “сундуки”. Только вспомните скандал с Battlefront 2 и все поймете.

Причина в том, что видеоигры стали круче, и пропустить очередную новинку просто невозможно. Иногда месячный чек с игрового магазина достигает $150, а в году у нас все еще 12 месяцев. Цена “Стандартного” издания начинается от $60, но вот за “Золотое” или “Коллекционное” издатель может попросить от $80 до $150. Добавьте к этому дополнения, сезонные абонементы, и цена моментально жиреет на $30-$40. Это не плохо и не хорошо - это факт, который иногда вгоняет в тоску, когда понимаешь, что тебе еще нужно есть.

P.S. Несмотря на минусы, видеоигры остаются отличным развлечением. В нормальных дозах они помогают расслабиться и даже прокачать интеллект, но знайте меру. Игровое сообщество уже набрало 2 млрд человек. Среди них вы наткнетесь на чудаков, а также найдете друзей, с которыми разделите сотню крутых моментов.