Лутбоксы, донат и содомия: как Fallout 76 погубит серию. Блог Игоря Никитина

Серия полностью меняет направление и уходит в онлайн, а из каноничного остался только сеттинг и название

Fallout 76 – убийца серии или спасательный круг Bethesda?

Fallout 4 вышла неоднозначной игрой. Это понимали и сами разработчики, а фанаты уже после третьей части начали переживать за серию. Четвертый «фолач» перестал быть RPG с элементами шутера. Геймеры думали, что это только эксперимент, но в 2018 Bethesda анонсирует приквел ко всей серии – Fallout 76.

Тизер, первые слухи, и вот фанаты уже в полном недоумении ждут E3. Выставка, конференция Bethesda, и главные страхи игроков оказываются явью. Серия полностью меняет направление и уходит в онлайн, а из каноничного остался только сеттинг и название.

Геймплей

Фанаты сразу разделились на две группы: довольные новой игрой и пророки смерти серии.

Первые говорили, что ждали перехода в онлайн еще с первой Fallout, а вторые предвещают донат, лутбоксы и полное отсутствие сюжета. Сейчас сложно утверждать, что разработчики сделают в итоге, но поводы для волнения у нас есть.

Начнем с того, что серия действительно уходит в онлайн и даже меняет жанр. Если раньше это была RPG с диалоговой системой, отыгрышем и прокачкой, то теперь это «выживастик в открытом мире». Самые популярные представители жанра – Rust и DayZ. Притом Fallout 76 объединил обе механики: строительство и выживание.

Игровой дизайнер Bethesda Тодд Говард акцентировал внимание на том, что на карте есть только игроки и монстры. Действия Fallout 76 происходят спустя 25 лет после ядерной войны, и люди еще не успели заново обжить города. Из-за этого игрок не сможет забежать в ближайшую таверну и взять квест у бармена. Выживальщикам остается только строить, сражаться с монстрами и между собой.

По словам Говарда, мир Fallout 76 будет в четыре раза больше, нежели мир четвертой части. На первый взгляд, это звучит круто, ведь больше – лучше, но главное не размер, а умение пользоваться.

Из-за наличия неигровых персонажей (NPC) разработчики могли генерировать приключения. Вот идете вы по заброшенному городу, натыкаетесь на девушку, и она дает вам квест. Сценарий номер два: спасаете бедолагу, которого окружили монстры, и он дает карту сокровищ, ведущую к еще большим приключениям. Такие ситуации можно генерировать бесконечно, но в Fallout 76 это невыполнимо из-за отсутствия NPC.

Та же Fallout 4 меньше приквела, но на каждом шагу разбросаны активности и квесты, которые наполняют мир. Игрок банально не успевает заскучать, ведь ему постоянно подсовывают новое задание. В Fallout 76 такого не будет. Просто сравните карты Fallout 4 и Fallout 76. Первый под завязку забит поселениями, а второй на 80% состоит из лесов, болот и пустынь. Отсюда возникает вопрос: «А как Fallout 76 будет развлекать игроков?».

Мультиплеер

На одном сервере Fallout 76 будет бегать до 30 игроков. Судя по трейлерам, Bethesda предлагает им охотиться, строить и сражаться между собой. Разработчики настаивают на том, что выживать в радиоактивных пустошах проще командой из четырех человек. Вместе вы можете отстраивать базу, обороняться от набегов мутантов и охотиться на монстров.

Когда же фермерская жизнь наскучит, можно пойти стреляться с другими выживальщиками. В крайнем случае, игрок идет исследовать мир, разыскивая ресурсы, оружие и коды запуска ядерных ракет.

Последние вызвали еще одну волну негодований среди игроков. Суть в том, что каждый человек может взять коды запуска, пойти в бункер и ударить ядерной ракетой по любому месту на карте. Пиарщик Bethesda Пит Хайнс уточнил, что коды не будут валяться на каждом шагу. Игроку придется сначала отыскать пять частей, а потом с боем пробраться в бункер. Так что Fallout 76 не будет жить в постоянной ядерной войне.

Игроки могут «бить» по любому месту на карте и по постройкам других пользователей. Говард объяснил, что смерть не будет отбрасывать игрока назад, отбирая все нажитое. К тому же во время запуска ракеты “колониста” оповестят сиреной, если он находится в зоне поражения. Никто не мешает просто уйти оттуда, но что с постройками, у них то нет ног. Неужели все нажитое превратиться в радиоактивный пепел? Непонятно.

Несмотря на тотальное разрушение, ядерная ракета будет даже немного полезной. На месте крушения образуется радиоактивная зона, которая открывает новые возможности для выживальщиков. Игроки смогут отыскать уникальные ресурсы и оружие, а также поохотиться на новых мутантов. Но помните, что остальные игроки также хотят поживиться последствиями взрыва.

Потому то разработчики и рекомендуют выживать в команде. Так проще собирать ресурсы для постройки дома, охотиться и отбиваться от мародеров. Но, похоже, что на этом все веселье заканчивается.

Сюжет и мир игры

Мы уже разобрались, что в Fallout 76 отсутствуют неигровые персонажи, а также квесты в привычном понимании. Это приводит к другой проблеме – отсутствие сюжета. Да, игрокам дадут предысторию, но это не заменит полноценное повествование. В той же Destiny 2 разработчики из Bungie добавили сюжетную кампанию, которая знакомит игрока с миром и персонажами. В дальнейшем эти же NPC дают задания и активности.

Но постойте, в Fallout 76 отсутствуют неигровые персонажи, а значит разработчикам не нужно создавать историю, чтобы их вводить. Даже сам Тодд Говард неоднократно говорил, что в Fallout 76 будут только живые люди. Даже рейдеров заменили на гулей, ведь все остальное население – это игроки. С таким раскладом не понятно, кто будет выдавать квесты и вокруг кого будет строиться сюжетная линия.

На презентации Говард часто употреблял слово «квест». Возможно, он имел в виду приключения и поиски ресурсов.

По другой теории, сюжетные задания будут приходить прямо на Pip-Boy, наручный компьютер главного героя. Это лишь догадки, но если они оправдаются, то плюсов игре это не добавит. Даже с учетом топорных персонажей в Fallout 4, они добавляли миру живости, а простой текст на экране этого лишен.

Fallout всегда был о приключениях и ситуациях, в которые попадал главный герой, а историю заменял один большой квест. Основная миссия Fallout 76 – зачистка радиоактивной земли от мутантов и возрождение человечества. Такая концепция не требует сюжета.

От отсутствия истории и неигровых персонажей пострадала и диалоговая система. Теперь ее просто нет, Bethesda вырезала ее за ненадобностью. Даже сухие диалоги из Fallout 4 давали маленькое пространство для отыгрыша, а теперь и этого не будет.

Техническая сторона

С геймплейным и сюжетным наполнением Fallout 76 мы закончили, теперь перейдем к технической части. Здесь у фанатов серии должна появится ехидная ухмылка от воспоминаний о знаменитой оптимизации Bethesda. Разработчики научились делать прекрасные открытые миры, но с оптимизацией у них всегда проблемы.

По заявлению Тодда Говарда, Fallout 76 создается на движке Fallout 4, в котором до сих пор есть части кода от движка TES: Morrowind 2002 года. Теперь вы понимаете, насколько этот костяк древний. К тому же сетевой код взяли у Quake, потому что нет времени создавать новый.

Учитывая эти факторы, даже не надейтесь на стабильную производительность. На студийных серверах Bethesda все может работать идеально, но в полевых условиях, когда на сервер зайдут миллионы, карточный домик может рухнуть. Даже геймплейные кадры с E3 2018 тормозили, а это демонстрация перед миллионной аудиторией потенциальных покупателей.

К тому же Fallout 76 не привлекает своим внешним видом. Четвертый фолач сложно назвать красавцем, но в новой игре разработчики будут намеренно ухудшать графику. На одном сервере будет до 30 игроков, которые стреляют, собирают ресурсы и всячески взаимодействуют с миром. Чтобы это все обрабатывать, нужны дополнительные ресурсы, которые будет жрать графика.

Лутбоксы, донат и содомия

В современной игровой индустрии нельзя обойти стороной тему микротранзакций. Fallout 76 – игра-сервис, и разработчики сами рассказали, что планируют многолетнюю поддержку с обновлениями. Bethesda обещает бесплатные дополнения и исключительно косметический донат, но посмотрим, что будет через год.

Fallout 76 станет для Bethesda постоянным источником дохода, который будет поддерживать жизнь студии и ее проектов. Не думайте, что это только затравка перед полноценной пятой частью. В планах компании выпустить TES 6 и Starfield, которые даже могут пропустить восьмое поколение консолей и выйти после 2020.

Вердикт НВ

Несмотря на вышесказанное, Fallout 76 будет хорошей игрой, но ужасным представителем серии. Bethesda полностью отошла от канонов и взялась за новое направление. Возможно, это только эксперимент, и разработчики намеренно сделали приквел, чтобы оставить продолжение до лучших времен.

Fallout 76 не убьет серию, но она уже не будет прежней. Бывалые игроки и фанаты уйдут, а на их место придет молодняк, который не видел, что было раньше. Здесь снова напрашивается параллель с Destiny 2: фанаты первой части жалуются, что все не то, а новичкам норм, ведь другого они не видели.