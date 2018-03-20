О честности Цитруса и пароле к iPhone. Блог Мыколы Олиярныка

В Украине даже смартфоны, которые вышли из строя, лучше защищать такими паролями, которые не сломает даже ФБР

Цитрус, один из крупнейших продавцов бытовой электроники в стране, не извинился перед своей клиенткой за неотремонтированный iPhone, который всплыл на черном рынке и стал инструментом шантажа.

В украинском интернет-сообществе разгорелся скандал, связанный с компанией Цитрус. Одна из клиенток этого ритейлера 31 января 2018 сдала на ремонт свой iPhone 6S по программе Абсолютная защита. Технари признали телефон не подлежащим восстановлению. Клиентка не смогла ни стереть, ни заблокировать свои личные данные на смартфоне. Цитрус пообещал "отправить устройство на утилизацию в Китай".

Однако 14 марта 2018 года с бывшей владелицей связались неизвестные, которые требовали у нее предоставить доступ к ее аккаунту в iCloud. Который был привязан к якобы отправленному в Китай на уничтожение iPhone 6S. Причем требовали – это мягко сказано. Скорее – угрожали. Об этом вчера написал брат пострадавшей у себя на фейсбук-странице.

Он пытался выяснить, что же происходит и почему данные сестры попали в чужие руки, у разных представителей Цитруса. Но добиться удовлетворительного ответа ему не удалось. Поэтому и подал в полицию заявление о вымогательстве и шантаже.

Редакция НВ вчера обратилась за комментариями в пресс-службу Цитруса, но ответа не получила. Сегодня вечером генеральный директор компании Виталий Кузнецов рассказал о внутреннем расследовании, которое он провел на возглавляемом им предприятии.

По его словам, "утопленный" iPhone 6S "несанкционированно изъял работник" сервисного центра. "Поскольку телефон был признан нерабочим, его пропажа не была выявлена ​​вовремя", – отметил Кузнецов. Это первый звоночек – значит, в Цитрусе не заботятся об имуществе и данных клиентов должным образом.

Вор продал "утопленника" на радиорынке в Днепре, где – внимание, второй звоночек – местные кулибины смогли отремонтировать тот злосчастный смартфон. Значит, на радиорынке в Днепре работают специалисты лучше, чем в Цитрусе?

Затем iPhone 6S, конечно же, перепродали, а новые владельцы захотели пользоваться всем богатством возможностей, которые предоставляет Apple. В том числе и iCloud, облачным сервисом для хранения данных.

Департамент безопасности Цитруса собственными усилиями сумел найти и отыскать потерянный по вине самой компании смартфон. И теперь Кузнецов предложил его вернуть бывшей владелице. Ну конечно же, он уже в рабочем состоянии. И – третий звоночек – ни слова извинения за косяки, которые допустила возглавляемая им компания.

Напоследок он посоветовал защищать свои айфоны надежными паролями. Тогда "даже работники ФБР" не смогут сломать смартфон. Еще Виталий Кузнецов пообещал провести проверки сервисных центров, а также "оперативно утвердил новый регламент инвентаризации".

Пока нет никакой информации от полиции. Тем не менее, из этой истории уже можно сделать неутешительные выводы: надо свои гаджеты защищать надежными паролями... даже от специалистов в сервисных центрах. А компаниям из сферы обслуживания в Украине – особенно, крупным ритейлерам – еще есть куда расти и совершенствовать как собственные бизнес-процессы, так и взаимоотношения с клиентами.