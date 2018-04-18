Персональная информация - самый ценный актив. Блог Назара Грыныка

Если в украинском информационном пространстве страсти по утечке данных и манипуляции информацией в Facebook затихли, то на Западе бой продолжается. CEO агентства мобильного маркетинга LEAD9 Назар Грынык рассуждает, почему проблема касается каждого, почему больше нельзя вслепую доверять сервисам и как скандал влиять на тех, чей бизнес зависит от Facebook.

Часть первая. Ваши данные на самом деле не ваши

Если взглянуть на комментарии под постом Марка Цукерберга, в котором он наконец обсуждает кризис доверия, связанный с утечкой личной информации пользователей Facebook, то видно, что среди топ-10 негативные и позитивные высказывания поделились поровну. Но негативные набирают гораздо больше лайков.

Это нехороший звонок для соцсети, которая последние несколько лет прячет голову в песок в ситуации с информационными манипуляциями на своей платформе.

Еще со времен войны в Украине, потом кампании Brexit в Великобритании, а затем президентских выборов в США постоянно звучат утверждения, что Facebook и его пользователи стали полем для проведения информационных атак. И эти атаки часто очень хорошо спланированы, и получается, что организованы они с детальным знанием пользовательской информации.

Скандал с Cambridge Analytica это только подтверждает.

И вот Facebook наконец вытащил голову из песка и подтвердил, что люди, которым они доверяли, их бросили. А люди - это же не просто какие-то проходимцы, а очень серьезные на вид - профессор из университета Кембриджа и элитный лондонский топ-менеджмент компании Cambridge Analytica. Понятно, что таким можно абсолютно довериться. Или все же нет?

А эти люди, похоже, всю дорогу знали, что собирают данные не для "образовательного проекта", а для использования в политических кампаниях для Брексита и Трампа. Не удивлюсь, если там и Украина всплывет вскоре, ведь упомянутый выше топ-менеджер CA уже упоминал в одной частной беседе возможность использования "хороших девушек из Украины" для дискредитации оппонентов.

Мог Facebook знать сразу и помешать ситуации с такой массивной утечкой данных? Сразу нет, потому что у соцсети, в которой 2.2 млрд пользователей и сотни тысяч сторонних партнеров по всему миру, и так много дел, чтобы заметить какой-то не такой блеск в глазах у нового партнера.

Ну и он же из Кембриджа, это не какие-то там украинцы или пакистанцы.

Ну и что, что у этого партнера русская фамилия и он до сих пор имеет связи с родиной.

А вот признать проблему, как только о ней узнали, Facebook мог, еще в 2015 году (!). Но только 22 марта 2018 в 21:36 Цукерберг впервые официально признал проблему своим постом на Facebook. И то только после того, как уже только очень ленивые это не обсуждали. Шер и еще, наверное, десятки тысяч влиятельных пользователей уже даже поудаляли свои аккаунты на Facebook из-за этого.

Очень поздно, Марк, очень поздно. Просто пример, как не надо делать кризисный пиар.

Но кто я такой, чтобы его в этом упрекать?

Но черт с теми удаленными аккаунтами (интересно, как быстро Шер вернется?). Лучше посмотрим на положительные стороны дела. Да, их почти нет, но все же я нашел здесь несколько штук.

1. Этот случай нас учит никому не доверять. Даже ребятам с крутыми дипломами и Вест-сайдовским лондонским акцентом. Что-то мне подсказывает, что именно им не стоит доверять в первую очередь.

2. Внимательно просмотрите, какие данные вы предоставили соцсетям, поудаляйте лишнее, сам Цукерберг уже говорит, что достаточно только имени, фото и имейла. Для чего им все остальные? Ведь о тех примерно 50 млн несчастных американских избирателей, данные которых были скопированы, известно немало. В том числе и места их обитания, политические и другие предпочтения, а также психотип: то есть склонен ли человек верить в астрологию, тяготеет ли к насилию. И это уже лютый ужас просто. А мы потом удивляемся, что люди выходят на улицы и стреляют друг в друга.

3. Facebook - это не просто соцсеть. Это социальная платформа. С Facebook пользователи залогинены в десятки, а то и сотни различных сервисов, которые автоматически получают их личные данные. Так, капитализация Facebook упадет, куча людей повидаляе свои профили, но сама платформа, как и сайт facebook.com, никуда не денутся. Думаю, рано еще говорить о каких-то альтернативы, тем более что их нет. Многие восхваляет Instagram за его "чистоту", но не забывайте, что это тоже собственность Facebook.

4. Тем не менее, осадок остался. Коррумпированный бренд, как начали о нем писать в последнее время влиятельные медиа.

Кстати, тему с утечкой данных раздули как раз те СМИ, которые больше всего пострадали от изменения правил News Feed на Facebook. Совпадение? Karma is bitch.

И эти сайты не успокоятся, пока не получат свою вендетту. Заголовки с Facebook просто не сходит с первых полос New York Times, The Guardian, Observer и т.п. Это реально пиар-кризис вселенского масштаба. И его уже НЕ замажешь стикерами и гифками, и новыми прикольными сервисами. Наступила эра глобальной недоверия.

Так упадет Facebook и стоит переживать миллионам людей, которые делают на нем свой бизнес? Нет, не упадет, но трещина уже заметна, и, думаю, это начало длинного конца или скорее эволюции в нечто новое, более прогрессивное.

Часть вторая. Конгрессмены как дети

Пока рано судить о выводах Конгресса, ведь слушания закончились кучей домашней работы для Facebook. Недаром любимая фразая Цукерберга в ответ на вопрос конгрессменов уже стала мемом: "Я к вам вернусь с деталями относительно этого".

Но если взять общее настроение заседаний, то можно смоделировать следующее.

Конгрессмены, в течение заседаний, вперемешку с детским незнанием принципов работы интернет-сервисов и глупыми вопросами типа того, читает сам Цукерберг их личные сообщения в мессенджерах, выразили серьезное беспокойство относительно процедур работы с персональными данными, и Facebook пообещал сделать систему работы со сторонними приложениями и вообще с персональными данными более прозрачной и суровой. Как следствие, сегодня подключения новых приложений к соцсети ограничено, поскольку идет анализ сотен тысяч уже существующих.

Пока не получается, что пятая по стоимости компания в мире столкнулась с какими-то серьезными проблемами со стороны государственной машины США. А заявления некоторых экспертов о том, что Facebook вообще закроют, я считаю чистым пиаром. Однако, как следствие скандала с утечкой данных 87 млн ​​пользователей Facebook, государство всерьез задумалась над установлением каких бы то заметных финансовых санкций.

Ведь в США нет четкой политики штрафов за нарушения в работе с персональными данными. Например, в ЕС уже с конца мая 2018 вступает в силу GDPR - закон прямого действия, устанавливающий штрафы от 10 млн евро и выше нарушения правил хранения личной информации граждан.

В США, вместо того, только год назад был предложен к обсуждению Browser Act, которому еще до закона достаточно далеко. Поэтому, по моему мнению, как максимум, на сегодня будут осуществлены какие-то косметические PR-шаги - такие как замена какого-то ключевого руководителя направления, возможно, даже гендиректора - уже ходят слухи, что Цукерберг на самом деле не виноват, поскольку систему работы с партнерами вырабатывала Шерил Сандберг.

Ну и, конечно, Facebook добавит несколько новых функций для управления персональной информацией (уже добавил возможность скачать все свои данные и узнать, попала ли ваша личная информация к Cambridge Analytica).

Вообще проблема более комплексная. Facebook - не единственная компания, которая работает с личными данными. И в практиках Facebook нет ничего уникального - все бесплатные онлайн-сервисы анализируют данные и делятся ими с партнерами.

Просто здесь была задействована тема выборов в США и бесстыдного влияния России, поэтому начались такие волны. Но Facebook делал что делал - и закрывал глаза на некоторые вещи, потому что не было прецедентов, когда раньше государство за это строго наказывало. По реакция Цукерберга в течение последних двух лет четко видно, что он сам только сейчас понял, насколько все серьезно.

Сегодня все громче раздаются призывы изменить законодательство в США по работе с персональными данными, ведь оно недостаточно строгое и более ориентировано на борьбу со спамом, чем другим их неправомерным использованием.

Я думаю, мы в начале эры, когда человечество наконец поймет, что многие и так часто повторяли: что самым ценным на сегодня активом является информация. Личная информация о потребителях и гражданах.

Имея ее, сегодня можно завладеть всеми другими активами.