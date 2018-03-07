Насколько облачным будет будущее. Блог Олега Боднара

Уже через несколько лет в 2021 году 95% мирового трафика дата-центров будет обрабатываться в облаках

Через три года почти весь мировой трафик центров обработки данных будет идти через облако

Объем интернет-трафика растет стремительно. Все чаще, когда речь идет об объемах данных во Всемирной сети, помимо привычных гигабайтов упоминаются пета-, экса- и даже зеттабайты (один зеттабайт равен триллиону гигабайт). И у этого процесса есть интересные детали, а именно: к 2021 году на облака будет приходиться 95% всего трафика центров обработки данных (ЦОД) в мире. Хотя уже сейчас эта цифра тоже внушительна — 88% в 2016 году. Почему же облачные сервисы растут так стремительно?

Дело в том, что огромному и растущему интернет-трафику нужны гибкость, масштабируемость и доступность данных всегда и везде — как раз то, что предлагают облака. Именно эти возможности обусловили бум популярности облачных приложений — как потребительских, так и для бизнеса. Со стороны пользователей это потоковое видео, социальные сети и интернет-поиск. Бизнес-сегмент, подхватив волну цифровизации, активно внедряет системы планирования корпоративных ресурсов (ERP), средства совместной работы и анализа данных. Распространение приложений Интернета вещей (IoT), умные города и автомобили, подключенные здравоохранение и энергетика — все это требует масштабируемых вычислений и новых решений для хранения данных. Ведь уже к 2021 году, по прогнозам Cisco, число IoT-подключений достигнет 13,7 млрд, что более чем в два раза превышает показатели 2016 года.

В целом мировой объем данных в ЦОД к 2021 году вырастет в 4,6 раза и достигнет 1,3 зеттабайт. Еще более внушительным будет объем информации, хранимой на устройствах, в том числе на планшетах и смартфонах. В 2021 году он, как ожидается, составит 5,9 зеттабайт. Что касается данных, сгенерированных различными устройствами (и не обязательно при этом сохраненных), то благодаря развитию Интернета вещей их общий годовой объем к 2021 году достигнет 847 зеттабайт. То есть объем сгенерированных данных превысит объем хранимых на два порядка.

Основным барьером на пути развития облачных технологий еще недавно считались угрозы информационной безопасности. Возникал резонный вопрос: "Если я размещаю в облаке конфиденциальную информацию, обеспечит ли провайдер ее защиту и смогу ли я это отследить?" Но технологии не стоят на месте: провайдеры, и украинские не исключение, массово внедряют передовые решения для безопасности, которые умеют выявлять угрозы и предотвращать возможный вред. Поэтому риски для предприятий постоянно снижаются, а защита пользователей улучшается.

Мы с вами живем в мире больших данных, которые растут не по дням, а по часам. И облачные технологии не дают нам "утонуть" в этом океане информации, а наоборот, помогают воспользоваться ими себе на пользу.