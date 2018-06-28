Мобильные игры, за которые не стыдно. Блог Игоря Никитина

Топ-5 новинок для iOS и Android.

Мобильный гейминг переживает свою третью стадию развития. Сначала всем было прикольно играться на смартфонах. Потом геймеры захотели большего, но словосочетание «мобильный гейминг» вызывало только смех. Теперь же никому не смешно. Рынок стал больше и богаче, но разработчики не пытаются удивить геймеров, а только заработать.

В итоге цифровые магазины переполнены клонами донатных стратегий и RPG, которые тянут деньги из игроков. К счастью, не все разработчики паразитируют на популярных играх, некоторые используют собственное воображение. Посмотрев там, да пошарившись тут, мы отыскали пятерку игр, которые не стыдно установить на свой смартфон.

Evoland 2

Начнем с самого интересного релиза – Evoland 2. Первую часть разработал один программист двумя руками для конкурса. Тогда ему сказали раскрыть тему эволюции, и парень взялся за развитие видеоигр. Он показал, как менялись RPG, начиная со времен NES и заканчивая современностью.

В Evoland 2 автор решил разгуляться и охватил даже разные жанры видеоигр. Игроки все так же будут играть в RPG, которая постоянно меняется графически и геймплейно. Метаморфозы дойдут до того, что вы очутитесь в файтинге или вариации «три в ряд». Примечательно, что игра вышла и на PC, но версия для смартфонов смотрится лучше всего.

Поиграть можно на iOS и Android. Версия для последнего так вообще продается со скидкой в 40% и поддерживает внешний геймпад.

Paper Anne

Иногда игре достаточно красиво выглядеть, чтобы вызвать интерес. Те же

Old Man's Journey и Monument Valley не блистали геймплейным разнообразием, но держали игрока красивой картинкой. Вот и разработчики Paper Enny пошли этим путем.

Игра рассказывает историю той самой Бумажной Анны, которая попала в мир сказок. Неусидчивый детский ум не хочет следовать сюжету, и девчонка начинает переписывать историю под себя. Анна умеет менять окружение для решения головоломок и борьбы с монстрами. Ее главная цель: выполнить поручение Чеширского кота и узнать, что задумала Красная Королева.

Сражаться со сказочными бумажными героями и решать головоломки можно хоть сегодня на iOS и Android.

EQQO

Несмотря на любовь геймеров к экшн-играм, особой популярностью пользуются медитативные проекты. Journey, Rime и даже Flowers не требуют от игрока реакции или решения сложных головоломок, а просто расслабляют. EQQO относится к таким.

В EQQO игрок выполняет роль матери, которая помогает своему слепому сыну в путешествии. Малому поручили пробудить древние механизмы, которые должны прогнать злые силы из его деревни. Мать же будет буквально вести сына, обучая использовать силу артефакта и решать головоломки. Если хотите расслабиться за приятным приключением, то EQQO должна побывать в вашем смартфоне.

Поиграть можно на Android, к тому же EQQO поддерживает мобильные очки виртуальной реальности. Так что вы сможете полностью погрузиться в историю.

Pokemon Quest

Nintendo все чаще заглядывает на мобильные платформы. Успех Pokemon Go показал, какую франшизу хотят видеть игроки, и «большая N» решила выпустить карманных монстров во второй раз. Примечательно, что теперь это полноценный порт с Nintendo Switch, а не отдельный проект для смартфонов.

Новая игра из серии Pokemon слегка сменила жанр, пока добиралась до смартфонов. Теперь это не RPG с пошаговой боевой системой, а экшн с элементами ролевой игры. Если в классических «Покемонах» мы брали роль тренера, то теперь покемоны сами бродят по локациям и бьют себе подобных ради опыта. В сражениях монстры получают очки для прокачки умений и своей базы, где они отдыхают, тренируются и даже едят.

Pokemon Quest только ждет своего релиза на смартфонах, но уже вышла для Nintendo Switch. До iOS и Android игра доберется 27 июня, так что не пропускайте.

Dragon Ball Legends

Вставлять в топы игры, основанные на аниме, – плохая затея, но такие релизы часто радуют качеством, особенно, когда за них берется именитая студия. Bandai Namco только недавно вышла на мобильный рынок, но опыт работы с ААА проектами дает о себе знать.

Dragon Ball Legends – файтинг с элементами RPG и карточной игры. Да, Bandai намешали самые трендовые механики. В битве игрок накапливает ману, а потом выбирает атаки, которые ее тратят. Во время концентрации энергии противник может атаковать, так что нужно подбирать тайминги и вовремя уворачиваться. Применяя карты в разной последовательности, можно делать комбо. Например, атаковать противника в ближнем бою, отбросить, а потом закидать огненными шарами.

Сыграть можно на iOS и Android, но не во всех странах, так что готовьтесь танцевать с бубном и аккаунтами. Я не фанат Dragon Ball, но даже как отдельное произведение игра смотрится достойно.