Как отличить перспективную криптовалюту от мыльного пузыря? Блог Дмитрия Карпиловского

Криптовалюты ничем не подкреплены, это – пузырь, готовый лопнуть в любое время. Так говорят скептики. Действительно ли это правда? Ответ на этот вопрос на самом деле очевиден.

Для начала нужно разобраться с терминологией.

Заявлять о пузыре можно лишь в том случае, когда наблюдается накачка популярного актива деньгами с параллельным ростом инвестиционных ожиданий и отсутствием роста ценности данного актива. В определенный момент дистанция между ожидаемой и реальной ценностью становится критической. И пузырь лопается, а все участники процесса получают набор серьезных проблем.

Конечно, определенная доля здравой логики в подобных заявлениях есть. Но это не значит, что после этого можно вынести окончательный вердикт о том, что все благоразумные люди должны избегать контакта с криптовалютами и всегда смотреть на эти активы, как на бесперспективные объекты для вложения средств.

А теперь разберем явление пузыря на примере сферы криптовалют.

Когда популярность валюты при определенных обстоятельствах начинает расти, инвесторы начинают активно вкладывать в нее средства, таким образом поддерживая ее рост. Верхнего предела здесь нет: скорость финансовых вливаний может быть разной, она зависит от количества криптоинвесторов и их личной мотивации.

Но проблема состоит в том, что реальная ценность криптовалюты не может увеличиваться с произвольной скоростью. Даже если взять самую продвинутую валюту, то и ее ценность не может расти с той же скоростью, с какой в нее инвестируют.

Рост экосистемы крипторынка определяется другой скоростью. Например, скоростью выпуска новых сервисов разработчиками, внедрения нового функционала, предложения рынку новых решений, создания новых бизнесов или запуска инноваций, которые улучшают инфраструктуру рынка.

Конечно, решение таких задач требует немалого времени, но зато валюта становится реально полезной и ценной. Но в определенное время все же возникает дисбаланс: сумма средств уже достигла внушительного размера, а подкрепленная бизнесами ценность все еще невелика. Если бы для запуска этих бизнесов можно было выбирать произвольную скорость, то этот дисбаланс не появлялся бы, а различные заявления про очередной пузырь были бы неуместны.

Когда озвучивают предупреждения после нового скачка стоимости биткоина или другой монеты, то упускают из виду еще одну более очевидную деталь. Даже при наличии упомянутого дисбаланса, рост числа пользователей становится причиной роста не только стоимости валюты, но и ее ценности.

Ценность криптовалюты - это прежде всего это возможность ее использования для расчетов с другими людьми. Конечно, криптовалюта, которую можно использовать для расчетов в кругу нескольких сотен человек, мало кому интересна, и потому ценность ее невелика.

Но трудно оспаривать ценность криптовалюты, которая стала настолько востребованной, что благодаря ей можно рассчитываться с миллионами людей. В этом случае увеличение количества пользователей, стоимости и ценности сбалансировано, что уже не может быть поводом для разговоров о пузыре.

В любом случае, сердцевина любой популярной криптовалюты формируется из ценности, а стремительный рост экосистемы, инфраструктуры и медийного элемента крипторынка является лучшим подтверждением этого факта.