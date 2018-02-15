Криптобизнес в Украине: быть или не быть. Блог Андрея Колодюка

Я сторонник саморегулирования, однако, учитывая, что все больше стран мира соревнуются за право стать криптогаванью, то Украине нужно создать Legal Framework – законодательные рамки для существования и развития криптовалютного рынка, которые устроили бы как бизнес, так и государство.

Ранее это сделала Беларусь, приняв известный Декрет #8. Или, например, Япония, где вся деятельность урегулирована, и торговля ведется на официальных криптобиржах.

С моей точки зрения, этот вопрос «моментального реагирования», так как украинский бизнес пока ведется в других юрисдикциях. Несмотря на то, что некоторые законопроекты уже есть и даже представлены в Верховной Раде, они, к сожалению, не поддержаны крипторынком. Сейчас важно консолидировать мнение активных участников криптосообщества, инвесторов, представителей государства, чтобы получить максимально полезный документ, который будет действительно работать на благо экономики Украины.

Поэтому я инициировал создание рабочей группы, которая была поддержана участниками круглого стола "Законодательное регулирование криптовалют", который состоялся 3 февраля. В итоге, в рабочую группу вошли не только украинские и международные эксперты и юристы, но и непосредственно участники крипторынка, в том числе члены UVCA и блокчейн комитет Ассоциации. Целью группы является, в первую очередь, комплексный подход и решение всех вопросов, которые возникают на рынке.

На нашей первой встрече мы совместно решили сначала разработать Policy Paper, который определит какие условия ведения бизнеса мы хотим создать. Этот документ определит "правила игры" и в дальнейшем позволит «по запросу рынка» создавать новые законопроекты, вносить изменения в существующие или оставлять вопросы на саморегулировании. Конечной целью документа станет эффективная защита тех, кто майнит и использует криптовалюты для расчётов, защита инвесторов при проведении ICO. Начали мы с базовых определений блокчейна, майнинга, криптовалют, смарт-контрактов, токенов. Следует максимально либерализировать налогообложение операций с использованием криптовалют, снизить до минимума регулирование и проверки компаний из этой сферы.

Сегодня мы видим давление СБУ и других правоохранительных органов на майнеров и других участников рынка. Думаю, что любые причины, которые официально озвучиваются – это всего лишь предлог, как и было ранее с ИТ компаниями, когда сотни обвинений и изъятий техники даже не дошли до судов. При том, что никто так и не ответил, за то, что деятельность многих компаний была частично или полностью остановлена и, естественно, убытки тоже никто не возместил.

Например, криптобизнес обвиняют в теневой деятельности. Но, как и любые фиатные деньги, например, наличные, криптовалюта – это только инструмент, который может быть использован в разных целях: кто-то покупает хлеб, а кто-то дает взятку. Поэтому, повторюсь, большинство обвинений – это только предлог.

Хотя мы уже научились сами защищать бизнес и отстаивать свои интересы, но, если говорить о роли государства и отвечая на вопрос первых лиц: "Чем мы можем помочь", ответ один: помогите защитить бизнес, в том числе от незаконного давления. Очень важно правильно коммуницировать с депутатами, чиновниками и продвигать идеи работы с криптовалютами как способ привлечения дополнительного внимания к Украине как к гавани, месту для ведения международного бизнеса в этой отрасли. Результатом этого станут миллионы и миллионы инвестиций, рабочих мест и статус инновационного государства.

Сейчас у Украины появился уникальный шанс наконец-то занять достойное место на экономической карте мира, выйти в лидеры в секторе блокчейн и крипторынка, и в Давосе мы получили этому подтверждение во время работы нашего Украинского Дома. Если мы хотя бы асимметрично не дадим ответ инициативам других стран, которые работают над этим, то криптобизнес (включая украинский) будет в Беларуси, Эстонии, Гибралтаре, Швейцарии, но только не в Украине.

Очень важно не упустить нас шанс, потому что другой возможности можем ждать не один десяток лет. Работа в группе открыта, так что присоединяйтесь!