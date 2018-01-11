Когда автобусы поумнеют или Чему Киев может научиться у Сеула. Блог Евгения Булаха

Столица Южной Кореи, воссозданная буквально из пепла после войны несколько десятилетий тому назад, превратилась в супер-современный мегаполис. Чему Киеву стоит поучиться у Сеула?

Зачем Big Data "совам"?

В Сеуле находится самый длинный метрополитен в мире. И самый быстрый беспроводной интернет. А смартфоны есть у каждого, даже у бомжей. Но наиболее поразительной достопримечательностью, которая не входит в топ 10 интересных фактов о Сеуле, является концепция Smart City, реализованная в городе и помогающая 13 миллионам жителей и 16 миллионам туристов, ежегодно приезжающих в столицу Южной Кореи, чувствовать себя комфортно и уверенно в огромном мегаполисе.

Общественный транспорт, умная водопроводная и канализационная системы, планирование городского пространства и застройка, система предотвращения и управления чрезвычайными ситуациями, безопасность улиц, электронное городское правительство, система сбора и утилизации мусора, экологическая безопасность – все это составляющие умной городской инфраструктуры, которые делают Сеул предметом восхищения для туристов и зависти для городских начальников многих мировых столиц. Превратить разрушенный до пепла после корейской войны город в суперсовременное мегатехнологичное и одновременно удобное урбанистическое пространство помогли цифровые технологии и решения на основе аналитики больших данных.

Как в Сеуле появился "умный" транспорт

Наиболее заметные для жителей изменения к лучшему произошли в сфере общественного транспорта. Выделенные полосы для общественного транспорта в комплексе с ощутимыми для кошелька штрафами за движение по ним. Мониторинг парковок в запрещенных местах. Круглосуточное наблюдение за движением общественного и частного транспорта. Управление транспортными потоками. Информирование водителей о ситуации на дорогах в режиме реального времени при помощи электронных табло, электронных дорожных указателей, мобильных приложений, систем навигации, мессенджеров и социальных сетей. Удаленный контроль скоростного режима и предиктивный анализ аварийных ситуаций. "Умные остановки". "Умные проездные" на все виды транспорта, включая такси.

А несколько лет назад в Сеуле появились автобусы для "сов" под забавным названием Owl Bus Service. Конечно же, это не транспорт для перевозки птиц, а ночные маршруты общественного транспорта для тех, кто возвращается домой в ночные часы. Сейчас в городе 70 ночных автобусов, которые курсируют по девяти маршрутам. Но интерес представляют не маршруты, а то, каким образом они прокладывались. Для того, чтобы маршруты максимально точно соответствовали потребностям сеульцев, был проведен анализ передвижения горожан в ночные часы и определены паттерны их поездок. За основу были взяты GPS данные служб такси и информация мобильных операторов. В итоге пунктуальность автобусов превысила 92%, а уровень удовлетворенности пассажиров службой ночного транспорта достиг 80%, что является феноменальным показателем.

Киев позаботится о полуночниках

Маршруты для "сов" в следующем году появятся и в Киеве. По крайней мере половина работы уже сделана. На основе анализа большого массива анонимизированных данных Vodafone о передвижениях жителей нескольких спальных районов города был разработан алгоритм, который позволил определить оптимальные ночные маршруты. Алгоритм также помог составить расписание движения автобусов в зависимости от времени суток и количества людей в движении в разные временные промежутки. Проект был представлен на форуме "Smart City Сеул-Киев” 13 декабря, и "Киевпасстранс" уже взял его в работу.

Для разработки рекомендаций по запуску ночных автобусных маршрутов в Киеве использовались так называемые "исторические" данные – события, которые произошли в законченный отрезок времени. В идеале, для достижения оптимального эффекта, необходимо анализировать информацию в реальном времени. Как показывает сеульский опыт, это позволяет управлять транспортом дистанционно: оперативно редактировать расписание маршрутов, "перебрасывать" автобусы с одного маршрута на другой, реагировать на увеличение людского трафика или погодные условия.

Реализация концепции Smart Transport for the Smart City, будь то в Сеуле или Киеве, невозможна без аналитики больших данных. Благодаря использованию Big Data в "умном" управлении транспортными потоками на дорогах может стать меньше пробок, заторов и аварий, люди меньше времени будут проводить в дороге, транспортные компании сократят расходы на топливо, эксплуатацию и обслуживание подвижного состава. И даже воздух в городе станет чище благодаря умному энергораспределению и сокращению выбросов СО2.

Автор: Евгений Булах, директор по продажу и абонентскому обслуживанию Vodafone Украина