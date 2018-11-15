Какими технологиями пользуются украинские спортсмены. Блог Энвера Аблаева

В то время как в любительском спорте появляется все больше техноновинок, профессионалы большого спорта такие устройства применяют редко.

Никакой фитнес-трекер не заменит самодисциплину, упорство и внимание тренера. Однако и в украинском, и в мировом спорте наряду со специфическими применяются и вполне обычные устройства, и вы даже можете не догадываться, каким образом.

Спортивный радар

Во фристайле для каждого прыжка требуется разная скорость разгона. Во время отталкивания может быть опасной как недостаточная, так и чрезмерная скорость: ее может или не хватить для выполнения трюка, или же последующее приземление чревато получением травмы. Поэтому измерение скорости очень важно во фристайле и в других видах спорта тоже.

По внешнему виду этот скоростной радар очень похож на полицейский, но имеет более расширенный набор функций. Мы устанавливаем его в зоне отталкивания и анализируем, был ли разгон спортсмена достаточно быстрым. В скоростных видах — беге, вело-, конькобежном спорте и других — очевидно, что это устройство имеет еще более широкое применение.

Планшеты

Просмотр видеозаписи прыжков фристайлиста — очень важный компонент подготовки спортсмена. Это позволяет выявить ошибки, проанализировать технику и в целом оценить зрелищность и успешность выбранного элемента.

Раньше мы ставили на склоне видеокамеры, а снятое видео просматривали вечером после тренировки. Но инновации пришли и на лыжный склон: появление устройств, позволяющих снимать и просматривать видео сразу, очень облегчило работу тренеров. Теперь прыжок можно разобрать по горячим следам. Например, на свой планшет Lenovo YOGA Tab 3 Pro я снимаю один и тот же прыжок спортсмена по несколько раз с разных ракурсов: сбоку, сзади — чтобы видеть траекторию полета. На склоне важно иметь удобное и универсальное устройство с емким аккумулятором. Этим планшетом можно пользоваться в перчатках (он оборудован удобной ручкой), а просматривать видео — долго, до 18 часов.

Но дальше — больше. Мы планируем снимать один прыжок несколькими планшетами из разных точек одновременно, как это уже делает сборная Китая по фристайлу. Ведь тренер, находящийся внизу склона, не видит до 25% прыжка: моменты старта и толчка. Эту часть снимает помощник, который в этот момент стоит вверху склона и наблюдает за отталкиванием с другого ракурса. По мобильному интернету или Wi-Fi он передает видео тренеру и тот может сразу просмотреть прыжок с разных ракурсов, проанализировать каждый этап: разгон, отталкивание, выполнение элемента, приземление — и сразу указать спортсмену на ошибки.

Видеосъемка элемента или упражнения с последующим просмотром сейчас используется во всех видах спорта, где выполняются сложные акробатические элементы.

Умные часы

На занятиях по общефизической подготовке и тренировках на батуте мы замеряем сердцебиение, чтобы рассчитать свои силы и своевременно сделать перерыв. Многие члены нашей команды используют для этого умные часы. Как-то мы проводили тестирование фитнес-браслетов. Однако их использование оказалось непрактичным ввиду отсутствия экрана и необходимости передачи данных на смартфон. Держать его при себе на тренировках неудобно. Тогда как на умных часах спортсмен может посмотреть пульс или километраж прямо во время пробежки.

Что касается отслеживания режима питания, его калорийности, собственного веса, то ответственность за это мы возлагаем на самих спортсменов, без тренерского контроля. Фристайл — такой вид спорта, в котором отклонение веса тела на 1-2 килограмма не влияет на результат. Однако чем меньше вес, тем легче прыгать — я постоянно напоминаю об этом команде.

Экшн-камеры

Мы иногда используем такие устройства, но скорее «для фана». Фристайлист крепит экшен-камеру на шлем и снимает трюк на склоне или вход в воду, если это тренировка на воде. Некоторые спортсмены выкладывают подобное головокружительное (в прямом смысле слова) видео в соцсети — они собирают много лайков.

Подготовка олимпийских чемпионов — ежедневный кропотливый труд, и хорошо, что современные технологии делают его эффективнее. И сборная Украины по фристайлу, и думаю, другие украинские спортсмены с интересом следят за появлением техноновинок и возможностями их применения в своей подготовке. Технологии открывают нам новые горизонты, позволяя добиваться невиданных ранее результатов, а значит — делать спорт еще увлекательнее и зрелищнее.



Автор колонки — Энвер Аблаев, главный тренер сборной Украины по фристайлу, под руководством которого Александр Абраменко завоевал на Олимпийских играх в Пхенчхане первую олимпийскую награду в истории украинского фристайла