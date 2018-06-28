Не потратить, а накопить: какие финансовые сервисы нужны украинцам. Блог Николая Чумака

Проблема нашего рынка в том, что людям нечем платить. У них не так много денег, как способов их потратить

Каждый новый сервис оплаты – это 101-й сценарий, как потратить деньги потребителя, которых у украинцев нет. Какие сервисы нужны по-настоящему, чтобы украинцы начали ими пользоваться массово.

Особенность финтех-индустрии – это большая сосредоточенность на инновациях в сфере платежей.

Заплатить деньги можно так-сяк, через чат-бот, приложение, QR-код, NFC, при помощи биометрии, голосом и скорее всего усилием мысли в скором будущем. Более 90% стартапов работает в сфере платежей и потребительского кредитования, постоянно ускоряя и изобретая новые способы проводить транзакции.

Украинский финтех – не исключение. Каждый новый сервис оплаты – это 101-й сценарий, как потратить деньги потребителя. Безналичная и бесконтактная экономика наступает полным ходом и формирует привычки покупателей. Но это ли необходимо в первую очередь украинскому потребителю?

Если спросить наших сограждан, каким способом они предпочитают делать платежи, то скорее всего услышим, что проблема не в недостатке способов оплаты. Проблема нашего рынка в том, что людям нечем платить. У них не так много денег, как способов их потратить.

Инновации в финансах, технологии, на которые мы смотрим на развитых рынках в Азии или США, также развивались преимущественно в сфере платежей. Но там для этого действительно были предпосылки.

Например, в некоторых азиатских странах люди работают по 16 часов в день, круглые сутки ездят на поездах, летают на самолетах, куда-то бегут. У них насыщенный график, маленькие квартиры и мало детей, они меньше готовят дома, едят в ресторанах или на ходу. Это полностью меняет образ жизни и культуру потребления. У городских жителей в Азии нет времени ездить в большие супермаркеты, поэтому они готовы в метро фотографировать QR-коды и отправлять заказ таким образом, приезжать домой и тут же получать доставку еды, которую заказали.

Хотя это не выглядит так же привлекательно, как стимуляция бездумного потребления и покупок в кредит, важнее развивать финансовую грамотность, обучать клиентов осознано пользоваться финансовыми ресурсами, развивать навыки финансового планирования

В Азии сервисы оплаты постоянно развиваются и едва ли поспевают за ритмом жизни. Появляется масса нишевых или локальных идей, отвечающих на запросы конкретного рынка, города, группы потребителей. В таких условиях ускорение операции на полторы секунды может иметь ценность для потребителя.

В Украине мы имеем принципиально другую проблематику, которая исходит из многих особенностей: демографических, образа жизни и привычек потребления. А также из уровня финансовой грамотности населения.

Украинцам больше нужны сервисы и технологии, которые помогут экономить, копить, формировать привычки бережливого потребления. Хотя это не выглядит так же привлекательно, как стимуляция бездумного потребления и покупок в кредит, важнее развивать финансовую грамотность, обучать клиентов осознано пользоваться финансовыми ресурсами, развивать навыки финансового планирования.

Это – очень долгосрочные цели, которые приводят к формированию устойчивого социума и более успешных людей.

Тренд смарт-потребления очень популярен в США. Масса стартапов занимается разработкой сервисов, способных воспитать более умного и опытного потребителя.

Сервисы для «умного» потребления, например, предлагают пользователям накопить на что-то при помощи инструментов геймификации. Это может быть функция сохранения сдачи с геймификацией. Когда пользователь откладывает сдачу, например, он видит, как в приложении что-то виртуальное «растет». Расти может даже пенсионный вклад. Появляется дополнительная мотивация – подкопить еще немного денег, чтобы «дорастить» свою цель.

Таким же образом работают фитнес-приложения – нужно сделать достаточное количество шагов, чтобы достигнуть цели. Виртуальные бонусы в дальнейшем можно обменять на совершенно реальные товары, скидки или выгоды. Например, страховые компании готовы к перерасчету стоимости полисов, если потребитель занимается спортом или аккуратно водит автомобиль.

Есть заблуждение, что для того, чтобы потребитель начал пользоваться новым сервисом, необходимо просто ему дать технологию. Но только ощутимая ценность или отсутствие альтернативных сценариев может заставить. Например, как в случае с билетами на общественный транспорт: человек должен научиться покупать билет или идти пешком. Но если речь идет только об еще одном новом способе оплаты, это неинтересно при наличии нескольких альтернатив.

Сейчас в Украине появились паспорта нового формата. Но не каждый банк выдаст по такому кредит, так как не у всех есть софт и оборудование для работы с такими документами. Это пример того, когда услуга есть, а добавочной ценности она не несет.

Покупатели равнодушны к виртуальным примерочным в магазинах, когда можно померять одежду вживую. Если есть возможность протестировать настоящие гаджеты, людям не интересно трогать муляжи. Потребители почти не готовы использовать виртуальные полки и не любят заказывать товары в интернете при наличии физического магазина. Потому что роль физического магазина не в том, чтобы давать доступ в интернет. Если человек пришел в магазин, то точно не для того, чтобы искать товар на веб-сайте магазина. То, что ритейлеру выгодно переключить потребителя в онлайн, это вовсе не значит, что покупателю это нравится.

Банкам потребовалось 20 лет, чтобы люди начали повсеместно пользоваться платежными картами, и у большинства бизнесов нет такого количества времени

Следующий момент – это оборудование или софт, которые должны быть массовыми. Пример – это мобильный интернет и смартфоны. Проникновение смартфонов перешагнуло отметку 40%. То есть технология доступна большинству взрослых потребителей в стране.

Но это совсем не означает, что они все начинают тратить деньги в интернете, совершая онлайн-покупки. Если с экономикой будет хорошо, к концу года мы будем иметь около 5% розничного товарооборота в онлайне. То есть 95% покупок по-прежнему будет происходить в физических магазинах.

Чтобы новые сценарии покупок вошли в нашу жизнь и стали массовыми, недостаточно просто наличия технологии. Необходимо обучать потребителей, помогать им пользоваться новыми сервисами.

Банкам потребовалось 20 лет, чтобы люди начали повсеместно пользоваться платежными картами, и у большинства бизнесов нет такого количества времени.

Наконец, последнее и самое сложное – это привычка.

Но сначала все-таки нужно научить потребителя зарабатывать и сберегать.

Автор: Николай Чумак, основатель и CEO компании idnt