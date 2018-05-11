Какая технология может сформировать имидж украинской IT-индустрии в мире? Блог Андрея Яворского

Нужна ли украинской IT-индустрии своя уникальная специализация на глобальном рынке, и если да, то какая?

В последние годы мы наблюдаем оживление рынка разработки программного обеспечения в Украине и растущий интерес к размещению инженерных проектов в нашей стране. Но достаточно ли иметь репутацию хорошей кузницы кадров для долгосрочного успеха на глобальном рынке?

Нужна ли украинской IT-индустрии своя уникальная специализация на глобальном рынке, и если да, то какая? Это дискуссионный вопрос, на который вряд ли может быть однозначный ответ. На самом деле не так много стран имеют свою уникальную нишу на рынке высоких технологий (как производство в Китае или 3D-печать в Германии), но, возможно, Украине как раз стоит над этим задуматься?

На первый взгляд, украинская сервисная IT-индустрия уже вернулась к докризисным темпам роста - в первом полугодии 2017 валютная выручка увеличилась на 18,3% по сравнению с предыдущим годом. Сектор разработки программного обеспечения растет быстрее всех экспортных отраслей. Индустрия генерирует не менее 3% ВВП страны, а в ее активе – более 120 000 IT-специалистов.

Но такой масштаб может удивлять, только если мы ограничиваемся украинским контекстом. По прогнозам Gartner, только в 2017 году расходы на IT-сервисы во всем мире достигнут 3,5 триллиона долларов. Поэтому глобальный спрос на разработку программного обеспечения открывает перед нашей IT-индустрией бесконечные возможности.

Как их реализовать?

По моему мнению, есть два пути, которые должны разворачиваться параллельно.

Первый – экстенсивный – это увеличение количества IT-специалистов. Известно, что ключевым активом в IT-индустрии являются именно инженеры. Поэтому чем больше каждый год будет выпускаться квалифицированных IT-специалистов, тем быстрее будет расти рынок. Уже сейчас наша система технического образования не успевает за темпами индустрии – нынешний рост IT-рынка требует около 20 тысяч новых инженеров, в то время как ежегодно выпускается около 16 тысяч выпускников IT-специальностей. Но это тема для отдельной статьи.

Второй – интенсивный – заключается в создании большей добавленной стоимости в проектах. И именно на нем я хочу остановиться подробнее. Ведь чем больше будет доля комплексного и сложного инжиниринга в портфолио украинских IT-компаний, тем больше добавленной стоимости создаст каждый украинский инженер, и тем больше будет способствовать развитию украинской экономики.

Как этого достичь?

Ответ один - накопленная экспертиза.

Уходит в прошлое модель, когда, чтобы начать сотрудничество с клиентом, IT-компании было достаточно иметь необходимое количество специалистов по определенному языку программирования (например, C ++ или Java). Что сейчас ценится больше всего, так это опыт применения конкретных технологий для определенной индустрии - скажем, умение использовать анализ больших данных для сферы розничной торговли, практические знания о медицинских стандартах, которые используются для проектирования медицинских устройств.

Именно так развиваются лидеры украинской IT-индустрии, которые формируют экспертизу в определенных технологиях и бизнес-доменах, инвестируют в собственное R&D, отвечают за полный цикл разработки цифровых решений и соответственно притягивают, как магнит, именитых клиентов со всего мира.

А что, если такую модель перенести на весь украинский IT-рынок?

Когда компании из разных индустрий и разных частей мира будут знать, что украинские инженеры умеют лучше всего работать с необходимой для них технологией в определенной индустрии, и что у нас есть развитая экосистема из многих компаний, то непременно будут обращаться именно к нашей стране.

Остался один вопрос: какие технологии и индустрии наиболее многообещающие в «средней и долгосрочной перспективе»?

Вопрос непростой, технологии появляются и исчезают, индустрии трансформируются с огромной скоростью, страны конкурируют друг с другом, создавая более привлекательные условия и копируя опыт соседей. На мой взгляд, в подобной ситуации следует выбрать технологию, которая применяется в широком спектре индустрий, достаточно сложную для конкуренции и одновременно мало зависимую от сферы применения. Таких ниш немного, одной из них можно назвать embedded-разработку, которая постепенно проникает в различные отрасли и помогает создавать «умные» вещи: бытовые приборы, медицинское оборудование, автомобили и многое другое. Embedded-направление в будущем имеет все шансы стать ключевой специализацией Украины на глобальном рынке.

Эмпирический закон Мура, который предрекает удвоение числа транзисторов на микросхемах каждые 2 года, продолжает работать. С каждым десятилетием микропроцессоры становятся все меньше, при этом более производительными и энергоэффективными. Наши компьютеры приобрели скорость, появилось огромное количество смартфонов и планшетов, которые мы используем каждый день. Но также, иногда незаметно для большинства, происходят значительные изменения в разработке разных миниатюрных «умных» устройств.

Работа со встроенным программным обеспечением - это способность поместить софт в те физические вещи, которые окружают нас в повседневной жизни. Именно так становятся "умными" автомобили, бытовые приборы, различные wearables, сложные устройства для медицинской, аграрной, производственной и десятков других индустрий. В конце концов, без embedded-программирования невозможен и еще один высокотехнологичный тренд - интернет вещей.

Активизация стартапов, которые создают собственные умные устройства на kickstarter и других краудфандингових платформах — прекрасная иллюстрация трансформации происходящего. Параллельно развиваются платформы по созданию миниатюрных микропроцессорных решений вроде Arduino и Raspberry PI, где вы можете создать огромное количество собственных микроприборов без необходимости самостоятельно проектировать системные платы и паять микросхемы.

Несколько десятилетий назад для разработки таких продуктов были необходимы большие инвестиции, научные центры, детальные знания в микроэлектронике, сейчас же эти технологии доступны энтузиастам и обычным предпринимателям, которые могут создать из компонентов буквально любую бытовую технику.

По прогнозам Gartner, 8,4 миллиарда подключенных к интернету вещей будут использоваться в 2017 году (31% роста по сравнению с 2016), а в 2020 - около 20 млрд. Вот почему это очень перспективный рынок, и в Украине есть предпосылки, чтобы стать лидером в разработке embedded-систем:

Традиционно сильная инженерная школа на стыке программирования, радиоэлектроники и схемотехники в украинских университетах. Работа с "прошивкой" - это всегда решение сложных инженерных задач, требующих умения учитывать множество нюансов, связанных с конкретным "железом". И украинские специалисты очень хорошо с этим справляются.

В Украине уже есть экспертиза в этой сфере. Множество прорывных технологий для компаний из разных индустрий - автомобильная индустрия, телеком, медицина и другие - обязаны своему появлению украинским embedded-разработчикам, а несколько украинских IT-компаний вошли в рейтинг мировых лидеров в разработке встроенных программных систем аналитической компании Zinnov в 2016 году.

Создание embedded-систем – это сложные и высокомаржинальные проекты, поэтому интересны как для инженеров (простые проекты не дают им полностью реализовать свои навыки), так и для IT-компаний, которые готовы инвестировать в создание готовых решений.

Встроенное программное обеспечение - важная составляющая многих украинских стартапов, которые уже завоевывают иностранные рынки: в сфере умного жилья (устройство для дистанционного наблюдения за животными Petcube, умные охранные системы Ajax, система мониторинга потребления электроэнергии Ecoisme), агросекторе (технологии дистанционного зондирования посевных площадей AgriEye, дроны от Drone.ua) и др.

Рынок также демонстрирует повышенный интерес к коммерческим продуктам с embedded-разработкой и интеграцией с различными платформами. Если лет десять назад громкие покупки и слияния в сфере IT касались только поисковых систем и компаний, которые создают приложения и веб-сайты, то сейчас в спросе те, кто производят конечные IT-продукты. Например, еще пару недель назад Amazon приобрела Ring Labs за 1 млрд долларов. Киевский офис этой компании насчитывает несколько сотен инженеров. Ее продукты имеют широкую функциональность по интеграции с реальным аппаратным обеспечением и многоплатформенность. Такую тенденцию можно считать хорошим знаком для локального IT-рынка и поводом посмотреть на Украину как на страну с сильной embedded-экспертизой.

Что в силах игроков IT-индустрии, так это системная работа над профессиональным развитием наших инженеров. GlobalLogic, например, проводит бесплатные обучающие курсы как для студентов, так и уже опытных специалистов,а также организовывает ежегодную Root Linux Conference для обмена опытом с другими компаниями. Кроме того, важно рассказывать о созданных в Украине embedded-разработках миру - как на уровне отдельных IT-компаний, так и профильных ассоциаций, и кластеров.

Верю, что ниша embedded поможет украинской IT-индустрии сформировать свой уникальный имидж на глобальном рынке, а мощное сообщество разработчиков и накопленная IT-компаниями экспертиза поможет как привлекать новых клиентов в страну, так и способствовать созданию новых украинских стартапов.

Автор материала - Андрей Яворский, вице-президент по инжинирингу, GlobalLogic