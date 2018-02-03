Как Украине попасть в высшую IT-лигу. Блог Андрея Пастушка

В условиях стремительного современного мира сырьевая экономика становится крайне невыгодной для государства. Сегодня, имея в своем активе потрясающие 17,4 млн рабочего населения, Украина обеспечивает доходную часть бюджета только в $39,8 млрд.

Доход самого крупного налогоплательщика Украины группы Метинвест с 91 их тыс. работников составляет $9,3 млрд. Для понимания наших позиций в общей картине мира достаточно сравнить приведенные цифры хотя бы с показателями компании Apple, где за прошлый год 115 тыс. работников обеспечили доход в $215,6 млрд. Пусть это сравнение не является до конца справедливым, однако заставляет задуматься.

Все ли так плохо складывается для любой сырьевой экономики? Смотря в каком направлении двигаться. Например, Китай, который считается самой сырьевой экономикой планеты, до недавнего времени имел 31 с 161 стартапов, которые пересекли границу капитализации в $1 млрд. То есть даже гиганты с точки зрения имеющихся человеческих и материальных ресурсов предпочитают диверсифицироваться и смещать акценты в направлении продуктовой экономики и сервисов с высокой добавленной стоимостью.

Product management как необходимый компонент

Доступ к дешевой рабочей силе больше не является конкурентным преимуществом, по крайней мере в IT. Вместо этого, заказчики ожидают большей автоматизации и повышения эффективности за счет современных технологий и комплексных IТ-решений. Географический фактор, который ранее играл ведущую роль в аутсорсинге, постепенно нивелируется. Неважно, откуда родом сервис-провайдер, главное - его гибкость, квалификация, ответственность и способность вовремя внедрять инновации для решения бизнес-проблем клиента. Благодаря этому тренду аутсорсеры, которые не могут обеспечить поддержку полного цикла жизни продукта, уже начинают терять позиции.

Почему клиент доверяет создание продукта внешний компании?

Сегодня клиенты доверяют аутсорсинговым компаниям все больше этапов из цикла жизни продукта. Новая сервисная модель имеет целый ряд преимуществ. Прежде всего, это так называемая концепция "One-Stop Shop", когда работа по созданию продукта максимально сосредоточена в одном месте и клиенту не нужно тратить время на поиски дополнительных экспертов, налаживание коммуникаций и т. д. Кроме того, новая модель предусматривает более эффективное использование ресурсов, как финансовых, так и человеческих, помогает команде клиента фокусироваться на других стратегических аспектах бизнеса. Важным преимуществом сотрудничества с аутсорсинговым партнером также является большой опыт, гибкость, масштабируемость, индустриальная и технологическая экспертиза.

Доля product management новых заказов ІТ-компаний, работающих в Украине, постоянно увеличивается. Например, в SoftServe это уже около 15% с тенденцией к росту. Клиенты сознательно переходят от стратегии staff augmentation к моделям, более ориентированным на результат.

От имплементации – к полному циклу

Эволюция имплементационного аутсорса произошла не за одну ночь – на это понадобилось около 20 лет, несколько тысяч эффективных проектов и сотни клиентов, которые доверились нам. В SoftServe модель взаимодействия с клиентами постепенно трансформировалась от традиционного аутсорса, когда мы только помогали строить продукт, к идентификации проблемы и максимально эффективному ее решению. Сейчас основным является принцип think-iterate-deliver, который позволяет привлекать клиента на каждом этапе – от разработки дизайна до создания готового решения. На этапе think работают product manager, UX, architect и business analyst, которые определяют проблему или возможности и выдают решения. На этапе iterate прорабатываются различные варианты решений и прототипов для определения наиболее эффективного из них. На стадии deliver происходит уже непосредственно разработка решения под руководством project manager, который следит за ходом проекта в соответствии с требованиями.

В новой модели роль аутсорсинговой компании меняется: от получения четкого задания от клиента на разработку определенного продукта мы перешли к непосредственному участию в определении того, каким этот продукт должен быть. Чтобы делать это максимально эффективно, компания должна иметь хорошо развитую технологическую, софтверную и индустриальную экспертизы.

Пространство продукта – следующий шаг для индустрии IT-аутсорсинга Украины

Возможность работать в течение всего цикла создания продукта, а не только имплементации, сегодня является одним из наиболее критических факторов в контексте конкурентоспособности на рынке IT-услуг. Количественная потребность в специалистах в product management в мире постоянно растет. Клиенты все больше заинтересованы в сервисной модели сотрудничества с ІТ-партнерами. И если украинские ІТ-компании не смогут предложить свою компетенцию в сфере product management - смогут другие.

Не имея возможности конкурировать с Индией, Китаем или странами Южной Америки по количественным показателям, мы все же можем соперничать с ними и остальным миром по качеству и результативности. Украина имеет для этого все предпосылки. У нас очень мощная техническая и инженерная школы. В Украине работает большое количество высококвалифицированных специалистов с мощным технологическим и софтверным опытом. По количеству сертифицированных технических специалистов мы занимаем третье место в мире. Чего нам не хватает для стремительного развития product management – это индустриальной экспертизы и методологий в ведении проектного менеджмента. Отрасли необходимо сфокусироваться именно на развитии этих компетенций в ближайшие годы.

Для аутсорсинговой индустрии Украины переход к продуктовой модели – стратегическая задача. Компании, которые не смогут предоставлять high-value сервисы и обеспечивать полный цикл разработки продукта, скоро начнут терять рыночные позиции. Те же из них, которые переориентируются на сервисную модель сотрудничества и сформируют экспертизу product management, помогут стране существенно нарастить вес ІТ-сектора за счет внедрения комплексных решений с высокой добавленной стоимостью. Именно такая модель может заложить прочный фундамент для успешных продуктов, созданных в нашей стране, и поможет расширить продуктовую составляющую экономики Украины.