Четыре важных шага для реализации "Концепции развития цифровой экономики". Блог Ольги Афанасьевой

Что нужно сделать украинским властям, чтобы претворить рамочную "Концепцию развития цифровой экономики-2020" в жизнь.

Кабинет Министров почти полгода назад принял Концепцию развития цифровой экономики до 2020 года. Как и любой документ такого формата, Концепция рамочно описывает внедрение инновационных механизмов в Украине в течение следующих двух-трех лет.

То, что правительство все чаще обращает внимание на цифровизацию экономики, безусловно, большой плюс. Мы видим, что члены Кабинета Министров встречаются с предпринимателями из инновационной сферы, слушают их проблемы, предлагают свои решения. Концепция является отправной точкой развития цифровой экономики с учетом пожеланий бизнеса.

Изложенные в ней положения о поддержке инновационных предприятий, которые ориентированы на экспорт услуг или увеличение количества открытых данных государственных органов, являются позитивным шагом к цифровизации экономики. Однако, Концепция не отвечает на вопрос, как конкретно сделать Украину более прогрессивной и инновационной. Попробуем предложить свои варианты решения.

1. Инвестиции в развитие стартапов

Наличие в стране стабильно работающих технологичных компаний, является важным элементом цифровой экономики. Основополагающим фактором, который влияет на такие компании, являются инвестиции в развитие.

В этом направлении UVCA ведет уже давний диалог с правительством о создании фонда фондов, в котором предполагается участие международных финансовых институций, а также небольшое участие государства.

На данный момент украинская модель развития инноваций базируется в основном на частных средствах. Создание фонда с государственным участием, который бы инвестировал в профессиональные венчурные фонды, а они, в свою очередь, в стартапы, стало бы показательным шагом.

Во-первых, крупные инвесторы смогли бы увидеть «не на словах, а на деле» поддержку государством инновационных компаний и сами бы стали более активно вкладывать.

Во-вторых, сами компании получили бы надежную финансовую помощь. В-третьих, фонд стал бы стимулом создания новых инновационных компаний и стартапов внутри страны, которые будут строить цифровую инфраструктуру.

Создание такого фонда прошли многие западные страны, и он показал свою эффективность. А недавно в Европейском Союзе объявили о создании пан-европейского фонда для финансирования стартапов в общей сумме нескольких миллиардов долларов, что еще раз подтверждает правильность такой модели работы и в Украине.

2. Создание экономических стимулов для IT-компаний

Экономические стимулы также важно для стабильной работы IT-компаний. Налогообложение в Украине, кроме того что неконкурентоспособно по размерам ставок, так еще и сложно в администрировании. Создателям инновационной инфраструктуры важно иметь возможность просто уплатить налоги, не проходя все круги ада фискальной службы.

Реформа в этом секторе уже давно назрела и запущена правительством, но все еще не может выйти на финишную прямую. А пока этого нет, предприниматели будут регистрировать свои компании за границей или просто эмигрировать.

3. Открытие данных в регионах

Активное открытие данных органов власти в регионах окажет сильное положительное влияние на развитие цифровой экономики.

Например, член UVCA, организация 1991 Open Data Incubator, уже давно занимается открытыми данными и разработкой проектов для городов на их основе. Это может быть запись на прием к врачу через интернет или получение информации о строящемся рядом с домом объекте.

При этом существует проблема нежелания чиновников открывать данные. И дело даже не в том, что там может быть что-то секретное, а в том, что госслужащие не видят пользы от открытых данных и продолжают работать по-старинке, храня все на бумаге. Здесь правительству важно инициировать образовательные программы для чиновников местного уровня, которые покажут положительные примеры из тех городов, где открытые данные работают на благо жителей.

4. Создание инфраструктуры для безналичных платежей

Безналичные расчеты также являются важным элементом цифровой инфраструктуры. В Украине количество таких платежей растет из года в год. Однако остается большое количество секторов, где внедрение «безнала» существенно упростило бы жизнь гражданам, а государство вывело бы часть экономики из тени.

Первое, что приходит на ум - это розничные магазины и общественный транспорт. Установка терминалов оплаты в таких точках существенно бы усилила позиции Украины в рейтингах по цифровизации. С другой стороны, это послужило бы толчком для стартапов, которые могли бы создавать свои продукты для безналичной/бесконтактной оплаты.

Автор: Ольга Афанасьева, исполнительный директор UVCA - Украинской ассоциации венчурного и частного капитала

Читайте также: Роботы-хирурги и диагнозы от нейросети: как технологии изменят здравоохранение. Блог Яны Арнаутовой