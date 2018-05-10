Как с помощью мобильного приложения увеличить повторные продажи. Блог Владимира Бондаренко

Люди будут охотно устанавливать приложение, если им за это предоставить дополнительную скидку, а затем начислять бонусы за каждое использование

Повторные продажи – ключ к долгосрочным отношениям с клиентами. Владимир Бондаренко, СЕО компании Mauris, рассказывает, как получить повторные продажи с помощью мобильного приложения. И как мотивировать клиента его установить.

Бонусы и скидки - пропуск в смартфон пользователя

Уговорить клиента установить мобильное приложение – задача непростая, но ее можно решить при помощи бонусов. Люди будут охотно устанавливать приложение, если им за это предоставить дополнительную скидку, а затем начислять бонусы за каждое использование.

В личном кабинете в приложении удобно хранить информацию о совершенных покупках, доступных бонусах и скидках. Электронные версии карт и купонов для клиента намного удобнее обычных, ведь смартфон всегда под рукой. Уверенность в наличии скидочной карты может подтолкнуть к новому посещению вашего магазина.

Если внедрить push-уведомления, процент потенциальных клиентов, которые вернутся в приложение в течение 30 дней, составит 65%

Оформлять покупки и оплачивать их посредством мобильного приложения тоже удобнее, чем в веб-версии, ведь все процедуры совершаются в одном месте и за пару кликов.

Обмен информацией – самая популярная функция у смартфонов и планшетов. Согласно исследованиям, обычный обладатель смартфона проводит в мессенджерах в пределах 10 часов в день. А 88% миллениалов общаются в мессенджерах. Позитивный опыт, а также материальная и нематериальная мотивация будут стимулировать пользователей советовать ваши товары и услуги своим друзьям и знакомым. Для этого в приложении должна быть возможность отправлять ссылку на продукт в популярные мессенджеры и социальные сети.

Push-уведомления: инструкция по применению

Push-уведомления – наиболее эффективный инструмент увеличения повторных продаж через мобильное приложение. Согласно статистике, если внедрить push-уведомления, процент потенциальных клиентов, которые вернутся в приложение в течение 30 дней, составит 65%. А если в течении 90 дней отправлять оповещения, неважно персонализированные или нет, процент возврата пользователей вырастет от 3 до 10 раз.

Эти небольшие сообщения дают возможность достучаться до разных групп пользователей и выполняют важные функции:

Напоминают о компании и услугах . Сегодня коммуникация происходит с помощью email-рассылок, SMS-рассылок, сообщений в Viber или push-уведомлений. Но потребность в почтовом ящике у большинства пользователей снижается. Viber и SMS-сообщения – стоят денег. Push-уведомления бесплатны и дают больше возможностей.

. Сегодня коммуникация происходит с помощью email-рассылок, SMS-рассылок, сообщений в Viber или push-уведомлений. Но потребность в почтовом ящике у большинства пользователей снижается. Viber и SMS-сообщения – стоят денег. Push-уведомления бесплатны и дают больше возможностей. Минимизируют действия клиента . По клику на уведомление пользователь попадает прямо в нужный раздел или к нужному товару или услуге.

. По клику на уведомление пользователь попадает прямо в нужный раздел или к нужному товару или услуге. Показывают, как клиент пользуется приложением и конверсию . Веб-сайт и Google Analytics не позволяют идентифицировать пользователя, в отличие от приложения.

. Веб-сайт и Google Analytics не позволяют идентифицировать пользователя, в отличие от приложения. Запоминают предпочтения по предыдущим покупкам и помогают определять оптимальное время рассылки уведомлений. День и время отправки для каждого пользователя рассчитываются индивидуально. Расчет происходит исходя из предыдущей активности в приложении и реакции на предыдущие уведомления.

В то время как средний коэффициент кликабельности email-сообщений составляет всего 3%, тот же показатель для push-уведомлений может составлять от 5 до 30%

Push-уведомления можно адаптировать под каждого клиента. Например, отправлять ему скидки на товар или услугу, которым он интересовался ранее. Компания PushEngage провела исследование, согласно которому показатель просмотра push-уведомлений достигает 90%. Это в три раза больше, чем процент открытия писем (всего 30%). В то время как средний коэффициент кликабельности email-сообщений составляет всего 3%, тот же показатель для push-уведомлений может составлять от 5 до 30%. Исследование компании Mailchimp показало, что напоминание о заброшенной корзине посредством email-рассылок повышает продажи на 36,9 %. Следовательно, этот процент может вырасти как минимум в 2 раза, если использовать push-уведомления.

Отправку push-уведомлений можно привязать к геопозиии. Смартфон фиксирует текущее расположение пользователя и, если тот находится в определенном радиусе от магазина, push-уведомление пригласит его посетить торговую точку и получить самые выгодные условия.

Бизнес-приложения дают действительно много дополнительных возможностей для взаимодействия с пользователем и увеличения повторных продаж. Но помните, что перед тем, как приступить к его разработке, нужно определить цели будущего ресурса, чтобы возможности мобильного приложения соответствовали целям вашего бизнеса.

Автор: Владимир Бондаренко, СЕО компании Mauris