Как путешествовать с помощью блокчейна? Блог Константина Ценцуры

В фильме «Аватар» сценаристы соединяли героев с телами мифических существ в вымышленном мире. Швейцарская компания предлагает перенести это в реальность.

Стартующий в скором времени швейцарский проект UbiatarPlay предлагает осуществить древнюю мечту человечества – находится в любое время в любой точке мира. Для реализации задуманного разработчики не вдавались в атомное расщепление или телепортацию, а использовали более практичные и ныне очень популярные методы – криптографию и блокчейн.

Технология довольно простая, и в то же время гениальная: программисты соединяют мобильные устройства людей по всему миру. Разделив аудиторию на две категории – Аватары и Пользователи, – проект предлагает инновационный платный сервис: Пользователь, находящийся у себя дома, соединяется со своим Аватаром (реальным человеком) в любой точке мира.

Благодаря усовершенствованной технологии стриминга и революционному графическому интерфейсу GUI, Аватар получает сигналы, которые дублируют действия Пользователя, находящегося как на соседней улице, так и за тысячи километров от него.

Основанная на одной из самых популярных и эффективных децентрализованных площадок –блокчейне Ethereum – UbiatarPlay предлагает пользователям мировую систему коммуникации, с помощью которой они смогут видеть, слышать, говорить, смотреть и, в принципе, путешествовать куда угодно и когда угодно.

Проект "человеческого приложения", фото: http://ubiatarplay.io/

Разработчики считают, что использование человека позволит им достичь самых глухих уголков планеты, и будет куда эффективнее чем интерактивные карты (по типу Google Maps) или статичные веб-камеры. Компания ориентируется на людей, которые не имеют возможности путешествовать, и бизнесменов, которые физически могут быть во многих местах одновременно.

Конечно же, такая услуга будет платной, – программисты предлагают Аватарам трудоустройство, которое поможет им «развивать свой потенциал». Оплата труда «трансмиттеров» будет осуществляться в криптовалюте компании – UAC. Платформа icomarks.com оценивает данную криптовалюту в два доллара, но на более надежном Coinmarketcap UAC пока нет.

Таким образом, проект UbiatarPlay предлагает потенциальным Аватарам оплачиваемый и довольно легкий труд, а Пользователям – еще одну возможность исследовать мир, не отрываясь от собственного девайса.

Уже к концу 2018-го компания планирует запустить собственный криптокошелек и начать первую «трансляцию человека».

Подбивая итоги: информация действительно становится одним из ключевых инструментов бизнеса. Благодаря блокчейну программисты дают людям осознание того, что делясь информацией и банально описывая свою окружающую среду можно зарабатывать деньги и создавать новую мировую win-win цепочку, которая систематизировано свяжет каждого человека в мире.

По сути, это просто продолжение концепций Глобальной деревни Маклюэна и Интернета вещей. Современные цифровые технологии позволяют довести эти идеи до финальной стадии развития.

Возможно, в скором будущем, программисты возьмутся и за сумасшедшие замыслы Теслы, и попробуют развить его осциллятор и возобновить попытки использования космических лучей.

Автор колонки - Константин Ценцура, журналист НВ Техно.