Как нейросети выбирают вам киногероев? Блог Константина Ценцуры

Сегодня, о премьерном показе очередного фильма-хита начинают трубить за полгода до его выхода в кинотеатре. Кинокритики подогревают интригующими анонсами, а PRщики вешают постеры на каждом столбе. Но мало кто знает, что успех обеспечен и без этого.

На мировую киноиднустрию каждый год тратят сотни миллионов долларов. Глобальные медиакорпорации, менеджеры и продюсеры не могут выделить такие суммы на фильм, который не будет популярен в кинотеатре, и, как следствие, не окупится.

В этом случае, полагаться на человеческий мозг – не наилучшая идея, ведь индивидуальное восприятие, пусть даже самого опытного киноэксперта, не позволяет сказать наверняка, что будет нравиться людям, а что – нет.

Для определения таких вещей продвинутые голливудские киностудии используют более надежные методы – аналитические компьютерные системы и сложные математические модели.

Одними из первых подобные системы и модели предложила британская компания Epagogix еще в 2003-м.

Используя искусственные нейронные сети, компания анализирует многолетний опыт кинопроката. Сопоставляя данные о сюжетах различных кинолент и информацию о кассовых сборах, компьютер выводит универсальную формулу для фильма, который «зайдет» большинству аудитории.

Объемы обрабатываемой информации настолько велики, что система может с точностью просчитать, к примеру, количество и уместность постельных сцен, автомобильных погонь, взрывов, драк и перестрелок.

Подобные алгоритмы и расчеты сохраняют колоссальные объемы денег для кинопроизводителей. Можно снять гениальный крупнобюджетный фильм, который мало кому будет интересен, а можно рассчитать, что хочет аудитория, и просто продать ей это.

Кроме Epagogix, такие услуги предлагают и ряд других компаний и стартапов – Vault 4Cast, ScriptBook, Pilot – что только подтверждает популярность технологии в производстве фильмов.

Визуализация анализа героини Одри Хепберн, фото: scriptbook.io

«Для меня «данные» – очень холодное слово. Наша задача – анализировать, что нужно аудитории, и приводить эту информацию в действе» – говорит Винсент Брюззе, глава Worldwide Motion Picture Group, бывший профессор статистики, который анализировал фильмы «Район №9» и «Оз: великий и ужасный».

Говорить о моральной стороне вопроса, справедливости медиарынка и об искусстве кинематографа как таковом, наверное, неуместно.

Красивая картинка, захватывающий сюжет и потрясающие эмоции, которые получает зритель, покупая билет – это результат долгосрочной работы сотен бизнесменов, аналитиков и программистов.

Как в одноименном фильме Дзиги Вертова, понятие «человек с киноаппаратом» остается близко все менее и менее узкому кругу людей.

Конечно, даже на самых масштабных рынках всегда будут игроки, готовые поддерживать концептуальные авторские работы, невзирая на их убыточность. Но, в своем большинстве, наикрупнейшие кинокомпании удовлетворяют интересы массового зрителя, просто отвечая на их же информационный запрос.

«Everything is media – everything is business». Зачем выдумывать сложные убыточные истории, которые заставят зрителя отвергнуть стереотипные представления об обществе и поставить их мировоззрение на острие ножа?

Ведь разбитый суперкар, крутой наркоторговец и сексуальная девушка со сверхчеловеческими возможностями будут нарасхват в любом box office.

Автор колонки - Константин Ценцура, журналист НВ Техно.