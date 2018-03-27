Как Китай научит весь мир тотальной слежке. Блог Ильи Кенигштейна

По поводу системы социального рейтинга, которую разворачивает Китай.

Правительства многих стран уже давно находятся в процессе мониторинга и оценки благонадежности своих граждан. NSA (Агентство Национальной Безопасности США) открыто следит за всеми, а TSA (Администрация Транспортной Безопасности США) периодически предлагает расширить метод проверки пассажиров общественного транспорта за счет интеграции в систему профайлов Facebook и других соцсетей, включения геолокационных данных и истории покупок в магазинах. Можно сказать, что сейчас человечество живет в мире алгоритмов, которые определяют кто из нас является угрозой общества, а кто нет.

В США каждый год проводят и публикуют исследования, показывающие количество людей, владеющих как минимум одним устройством, подключенным к сети. Понятно, что речь идет о смартфоне, и понятно, что там таких большинство. Ещё треть жителей владеет компьютером и/или планшетом. Не знаю как в целом по миру, но чем более развита страна - тем больше у людей на руках устройств, подключенных к сети. Apple, Microsoft, Facebook, Google и тысячи других собирают информацию и тщательно её анализируют, с целью понять действия своих пользователей, оценить их желания и предугадать следующие шаги. И для того, чтобы лучше распределять воронку в своих базах данных, все эти компании присваивают определенный классификатор каждому из нас.

Рейтинги - давно устоявшаяся практика определения лучших. Люди формируют общие рейтинги ресторанов, фильмов, книг и докторов, в то время как банки формируют кредитный рейтинг своих клиентов, составляя его ещё до того, как кто-то решит обратиться за кредитом. booking.com даёт возможность выбрать отель, airbnb - квартиру, обе системы предлагают свой собственный рейтинг, а также рейтингуют рейтингующих. Мы ставим оценку водителю Uber, который точно также оценивает нас (да, у пассажиров Uber тоже есть собственный рейтинг). Короче, сами того не осознавая, мы приближаемся к китайской системе социальных рейтингов, и единственным отличием от неё является то, что в нашем мире все эти рейтинги разрозненны и служат в основном в интересах той или иной корпорации, но не государства. Так вот в Китае, с его государственным капитализмом, этим хочет заниматься государство.

Пока рано судить о том, что в итоге получится, но если на модель тотального контроля наложить систему социального рейтинга и спроецировать это на всю страну - эффект будет непредсказуемым. На планете появится почти полтора миллиарда отмаркированных людей. Людей с рейтингом. И есть большой шанс, что впоследствии это превратится в глобальный стандарт, т.к. все, включая самые демократические страны, начнут внедрять эту практику с целью осуществления контроля над своими гражданами. Ради безопасности, ради комфорта - чего угодно. А наша жизнь превратится в бесконечный конкурс популярности, в котором мы будем бороться за самый высокий рейтинг, достигнуть которого смогут лишь немногие.

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