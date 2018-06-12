Как правильно начать диджитализировать свой бизнес. Блог Ирины Андрющенко

Не имея данных для сравнения, компании идут в темноте, не понимают, на каком уровне их диджитальные активы сейчас по отношению к среднему на рынке

Как перейти от несистемной диджитализации бизнеса к созданию новой потребительской ценности или даже новой модели бизнеса путем диджитализации.

Западное информационное поле пестрит темой диджитализации бизнеса – уровень охвата цифровой трансформацией, какие секторы прогрессируют, за счет каких технологий это реализуется, какая отметка индекса достигнута разными странами.

И большое отличие между нами не только в том, что мы отстаем в общенациональной цифровизации, несмотря на множество высококлассных IT-специалистов внутри страны. Но и в том, что оценкой диджитализации украинского бизнеса не занимается никто, что мы обнаружили с большим удивлением. По крайней мере, в открытых источниках я не нашла данных.

Хотя именно с оценки начинаются системные процессы изменений.

Поэтому в этом году профильный комитет Всеукраинской рекламной коалиции, Digital Developers Committee (DCC) начинают исследование диджитализации маркетинга украинских компаний.

Компании приходят к нам с разными технологичными запросами, часто не видя за деревьями леса, то есть – комплексной картины, диджитализации.

Не имея данных для сравнения, компании идут в темноте, не понимают, на каком уровне их диджитальные активы сейчас по отношению к среднему на рынке, что нужно наращивать срочно, чтобы догнать конкурентов, какие изменения будут конкурентным преимуществом и уникальным предложением завтра. Хотя эффект от каждого шага будет больше, если знать свою дорожную карту, почему движение именно по этой дороге и чего ожидать в пути.

Составляющие диджитализации

Диджитализация делает цели реально достижимыми, налаживая инструментарий, и дает собственнику бизнесу сосредоточиться на реально важном.

Этот процесс трансформаций состоит из трех частей: стратегии, диджитализации маркетинга и автоматизации операционных процессов.

Главная ответственность руководителя – это стратегия. Она начинается со встраивания диджитализации в стратегию развития бизнеса в целом. Бизнесы, где налажена автоматизация, с оцифровкой зоны роста (то есть там, где происходит общение с клиентами и продажи), могут резко вырваться вперед, часто на порядок опережая неавтоматизированных собратьев.

Бизнесы, где налажена автоматизация, с оцифровкой зоны роста (то есть там, где происходит общение с клиентами и продажи), могут резко вырваться вперед

Но увы, мы все еще наблюдаем у ТОПов компаний туманное понимание, как диджитализация помогает бизнесу и сказывается на эффективности. Не мудрено – в отечественном инфополе очень мало конкретики о результатах цифровизации. Поэтому мы стремимся систематизировать ее.

Среди прочего, владельцев одолевает ложный страх, что автоматизация – это перестройка, слишком сложно, сотрудники предприятия не справятся с софтом, новым подходом к работе.

Поэтому следующий шаг – перестройка под цифру бизнес-процессов. Это важно. Если торговые представители заполняют маршрутные листы в блокнотах, то интернет вещей тут бессилен. Нужно будет принять решение об инвестициях, включая покупку ПО, обновление техники и обучение сотрудников.

И, наконец, к стратегии относится развитие в компании диджитального мышления в целом. Расскажите сотрудникам, как цифра облегчает им жизнь, посвятите в agile-философию, не ругайте за пробы и ошибки.

Диджитализацию маркетинга курируют руководители маркетинга и продаж. Она включает в себя:

сайт компании и ее брендов;

CRM-систему;

продажи через интернет (как присутствие на маркетплейсах, так и собственный онлайн-магазин);

систему сбора, хранения и анализа данных;

поисковую оптимизацию;

прямые диджитал-коммуникации;

рекламу в интернете через посредников;

интеграцию с социальными сетями;

диджитализацию ценообразования;

централизованную систему управления маркетингом;

обработку больших данных, применение искусственного интеллекта для создания персонализированного диджитал-опыта бренда.

Диджитализация операционных процессов включает:

оцифровку документооборота;

установку ERP-системы;

IoT в производстве;

диджитализацию управления складом, логистики, финансовой системы, управления персоналом, тендерных закупок.

Все начинается с оценки

Методология, которая применяется в мире для оценки Digitalization Index, примерно одинакова: создается шкала цифрового прогресса от, условно, бумажных учетных книг до Big Data & Advanced Analytics, и определяется, что у компании из этого есть. На выходе получаем оценку цифровой зрелости компании. Когда она совмещается со шкалой цифрового прогресса, то становится ясно, на какой следующий уровень переходить.

Мы проанализировали оценки диджитализации Accenture, BCG, PwC, Aragon Research Dell, Forrester и выделили четыре типа компаний по степени диджитализации: Новичок, Начинающий, Специалист и Лидер.

Новичок диджитализирует свой бизнес несистемно. Решения принимаются импульсно, чаще с подачи IT-отдела. Компания не знает, зачем ей нужна диджитализация.

Начинающий признает необходимость диджитализации. Руководство внедряет уже существующие решения. Занимаются диджитализацией в основном топы по направлениям. Такие компании характеризуются шахтным мышлением: каждый департамент делает свое, интеграции нет. Большая часть цифровых инициатив Начинающего направлена на потребителя.

Специалист меняет свою бизнес-модель под всеобщую диджитализацию окружающего мира. Происходит интеграция отдельных инициатив в единую систему. Возможны прорывы, некоторые цифровые идеи дают ощутимую бизнес-ценность. Но процесс происходит с преодолением доцифровой культуры большинства сотрудников компании.

Лидер создает на основе цифровизации новую потребительскую ценность и новые бизнес-модели. Он не только развивает сквозную цифровую экосистему внутри, но и заключает контракты с внешними инноваторами. За счет диджитализации Лидер получает явное конкурентное преимущество и задает новое развитие всей отрасли.

Даже если сейчас вы не готовы запустить комплексную диджитализацию бизнеса, определите вашу дорожную карту. Начните с оценки, узнайте в какой точке А вы находитесь и где вы по отношению к конкурентам вашего сегмента бизнеса. Задайте несколько наиболее актуальных для вашего бизнеса целей диджитализации маркетинга и двигайтесь в вашем темпе.

Кастомная стратегия диджитализации, подходящая именно вашему бизнесу, даст вам понимание, как использовать прямую оффлайн/онлайн рекламу, собственные площадки и страницы в Facebook, каналы на Youtube, свои каталоги в интернет-магазинах и маркетплейсах и пр. для сбора данных о своих клиентах, настраивание регулярного общения, построения лояльности и регулярных продаж, а также для успешной работы.

Дорогу осилит идущий, главное не сбиться с правильного пути. Из-за новизны и комплексности диджитализация может пугать. Просто начните, с малого. И вы увидите, что это не так сложно и дорого, как может показаться на первый взгляд.

Автор: Ирина Андрющенко, сооснователь IT-компании по диджитализации маркетинга D2