Как блокчейн может предотвратить авиакатастрофы? Блог Константина Ценцуры

Развитие авиаиндустрии постоянно повышает планки безопасности. Сложно полностью избежать инцидентов в этой сфере, но часто расследование их причин становится ключом к решению проблемы.

Исследование авиации погубило много людей по всему миру, но, благодаря этому, современный самолет – одно из самых совершенных технологических средств на планете.

Статистика авиакатастроф постепенно сокращается, а 2017-й и вовсе стал одним из самых безопасных в истории авиации.

Только представьте, по данным Deutsche Welle, в 2017 году произошло всего девять крупных катастроф, из-за которых погибли 67 пассажиров.

К сравнению, по данным Нацполиции, в одной только Украине за этот же период произошло более 160000 ДТП, из них – около 3500 смертельных случаев.

Фото: npu.gov.ua

Не смотря на сравнительно высокий уровень безопасности, авиакомпании продолжают бороться за доверие аэрофобов и постоянно внедрять новые меры безопасности.

Уж наверняка, падения самолетов предотвратить нельзя, да и, по правде говоря, только благодаря этим падениям и катастрофам инженеры смогли узнать недочеты в проектировании или самые распространенные ошибки в пилотировании воздушного судна.

Расследование авиакатастроф является одной из ключевых деятельностей в сфере авиабезопасности. Благодаря кропотливой и очень длительной работе, тщательному анализу каждой из сотен тысяч деталей разлетевшегося на кусочки самолета, авиаэкспертам удается узнать, какой материал является непригодным для эксплуатации, какую систему нужно продублировать или заменить, какие нагрузки являются критическими для судна и так далее.

Как раз на этом этапе возникают основные сложности, ведь мало буде просто найти черный ящик с бортовыми записями. Расследователи должны проанализировать пригодность и качество вплоть до каждой мельчайшей детали, поскольку причиной крушения может быть как отказ двигателя, – так и поломка в системе кондиционирования.

Чтобы хранить такие объемы информации – нужна очень современная и продуктивная база данных. Именно поэтому крупные авиапроизводители начали исследование технологии блокчейн.

Уже сейчас благодаря блокчейну существует система, которая позволяет отслеживать производство ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных камней, и заканчивая поставкой конечного продукта на витрину. Такие цифровые технологии позволяют ювелирным компаниям предоставлять своим клиентам всю информацию о подлинности своих товаров.

Приблизительно то же самое планируют внедрить и в авиасфере.

Один из самых крупных производителей авиадвигателей Rolls-Royce, на ряду с европейским гигантом авиастроения Airbus, рассматривают внедрение блокчейн сети, которая способна отслеживать информацию по каждой детали самолета.

Систематизированные цифровые данные о производителе, времени поставки и истории использования определенной детали смогут не только оптимизировать инженерное управление и избавить от тонн бумаги, но и ускорить поиски причин крушений самолетов.

Открытость, защищенность и децентрализованность технологии блокчейн являются несомненным преимуществом в этой сфере, ведь информация будет генерироваться и проверяться сразу несколькими компаниями, включая производителей и перевозчиков.

Американская компания систем авиаконтроля Moog уже работает над созданием блокчейн-технологии VeriPart (с англ. - проверка деталей), благодаря которой можно будет отслеживать всю информацию по деталям самолета, напечатанным на 3D-принтере.

Человеческой ошибки пытаются избежать настолько, что уже сейчас мировые авиакомпании планируют производить детали самолетов роботизированной техникой, отслеживать их историю цифровыми системами, и управлять самими авиалайнерами благодаря технологиям автопилотирования.

Автор колонки - Константин Ценцура, журналист НВ Техно.