Почему Apple воюет с Facebook и чем это закончится. Блог Елены Минич

Пользователи и Apple, и Facebook - как раз основная цель этих баталий

Война между Apple и Facebook за персональные данные перестает быть «холодной» и переходит в стадию жарких баталий.

И тут, как всегда, две новости для каждой стороны-участницы. Да, да, для нас тоже. Мы, пользователи и Apple, и Facebook - как раз основная цель этих баталий. Рекламная цель.

AttentionEconomy - основной экономический кит цифрового мира и цифровой экономики. За наши «персональные данные» и «цифровой профиль» борются все ключевые рекламодатели. Рано или поздно пользователи это осознАют, и рекламная модель в цифровом мире тогда сильно изменится.

Если сейчас таргетированой рекламой забиты все бесплатные ресурсы, то скоро реклама будет только для тех, кому заплатили за возможность использовать их персональные данные и персональный профиль. И появится новая профессия - профессиональный потребитель рекламы.

А сейчас поисковики, социальные сети и всевозможные приложения собирают о вас столько данных, что вы даже не можете себе представить! Терабайты данных о каждом! И они знают вас лучше, чем вы сами себя. И могут даже прогнозировать ваши действия с вероятностью более 90%. И используют все это без вашего ведома для продажи вам рекламных сообщений, товаров и новостей. Они формируют вашу реальность и влияют на ваше мировозрение.

Но хорошая новость для вас - Apple будет внедрять новый функционал, чтобы соцсети, другие приложения и браузеры не смогли больше собирать о вас данные.

Функционал называется Intelligent Tracking Prevention, и с его помощью можно пресечь возможность отслеживать ваши лайки, комменты и историю поисков.

Хотя это будет доступно только для Safari, но в мобильном браузинге это почти 52% мобильных пользователей.

А Facebook есть чего паниковать, ведь без девайса соцсети не существует. И для них это новость совсем не позитивна.

И вторая не позитивная новость для ФБ - по слухам, Apple решил создать свой рекламный бизнес и такого мощного конкурента никому не пожелаешь.

Автор: Елена Минич, советник первого вице-премьер-министра по вопросам цифровой экономики.

Текст публикуется с разрешения автора.

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