Интернет-цензура как подарок врагу. Блог Александра Федиенко

Сейчас муссируется тема о блокировании в сети украинского сегмента интернет, проектов правительственного постановления "О реализации и мониторинге эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Во-первых я так и не понял при чем здесь блокирование, если речь шла о проверке выполнения санкций. То есть мы уже видим изменение вектора в отношении целевых задач. Это первое несоответствие. И нас уже подталкивают к тому, что блокирование необходимо.

Большинство специалистов начали сразу обсуждать вопрос блокирования и технические принципы блокировки. Это подхватила пресса, то есть произошло массированное информационное влияние на общество, что подкрепило уже подмену понятий. И общество, как и большинство специалистов, априори приняв как догму, что блокировать нужно. А вот как – это уже начали обсуждать. Относительно выполнения санкций никто уже не обратил внимания.

Мы видим, что агенты влияния уже сделали свой первый шаг. Уже никто не сомневается, что такой документ нужен, и мы начали обсуждать, как и по каким принципам блокировать. Кстати любое блокирование всегда приведет к тому, что общество еще больше будет хотеть посетить заблокированные ресурсы. А блокировать социальные сети, на которых уже были виртуальные среды, это вообще глупость. А тем более в государстве, в котором все время его существования доступ к сети Интернет был свободным. И в свободном доступе к сети интернет уже выросло не одно поколение.

Именно поэтому, например тот же Израиль не блокирует ничего в сети интернет. Он контролирует информационную среду, и благодаря своим агентам принимает либо физические либо информационные контрмеры. И это более эффективные принципы обеспечения безопасности, так как общество остается в контролируемой виртуальной среде.

Когда агенты влияния поняли, что могут потерять свою виртуальную аудиторию в другом государстве, они задумались над контрмерами. Ответ не задержался, его подсказали наши правоохранители, когда начали наперебой внедрять блокирование ресурсов агрессора.

Понимая это, информационные диверсанты начали раскачивать машину пропаганды в государстве, это лучшее и наиболее эффективное решение со стороны государства, чтобы остановить распространение информационного воздействия. И параллельно начали строить другую машину пропаганды. Мол, уважаемые наши пользователи, все что вам нужно это установить браузер на ваших гаджетах, где уже существует встроенный VPN. И вы сможете остаться с нами.

Более того, я бы на месте мифических диверсантов с каким-нибудь китайским вендором заключил соглашение, и интегрировал бы в такие гаджеты именно свои VPN. А дальше бросил бы на рынок государства по низком ценам таки телефоны или планшеты. Наши соответствующие службы начали бежать наперегонки, рассуждая, что это они сами додумались до таких действий. Вырабатывать стратегии, планировать финансовые бюджеты и тому подобное.

Да, действительно, глядя на статистику по социальным сетям – ВКонтакте потерял часть украинской аудитории. Но уже сейчас мы можем констатировать, что падение приостановилось и пользователи начали возвращаться опять к указанной социальной сети. Но возвращаться они уже начали в неконтролируемом со стороны спецслужб Украины киберпространстве. В нашей стране достаточно развитое общество, поэтому предоставить подсказку как это сделать, не было проблемой, так как даже бабушки знают что такое VPN. Мы не знаем, что это за VPN были подставлены, и кому он принадлежит.

На мой взгляд это гениальная манипулятивная атака влияния на наше государство. Теперь мы можем отчитаться, что все заблокировано. Но не забыть исследовать социологию, какую аудиторию социума вы потеряли и на какую вы уже не имеете возможности влиять. Эти пользователи вышли не только из зоны влияния. Они вышли со всей информацией, которая находится на всех устройствах, где стоят непонятные VPN. Может сложиться мнение, что VPN это не хорошо, нет это не так! Многие компании работают по миру, строя свои сети с помощью именно указанного протокола. Но эти компании четко знают, чьим сервером они пользуются.