Internet of Skills: не только данные, но и умения. Блог Сергея Терещука

Роботы уже почти готовы проводить хирургические операции, а вот пациенты еще не научились им доверять

За более чем 10 лет работы в сфере телекоммуникаций мне посчастливилось наблюдать за стремительным изменением технологий: мы перешли от стационарного телефона к мобильному, от компьютера с интернет-доступом к смартфону, от обычных вещей к "умным".

Недавно исследователи заговорили о новой концепции в сфере телекоммуникаций – об "Интернете умений" (Internet of Skills). Теперь передавать на расстояние специалисты планируют не только информацию, но и физические навыки высококвалифицированных профессионалов.

По сути передача навыков также является передачей данных, но этот процесс значительно сложнее. Специалисту, выполняющему действие, нужно не только в точности сообщить свои движения удаленному устройству, но и получить реалистичную обратную связь о, например, силе нажима или точности удара. При этом ему также нужно видеть и слышать происходящее. Это колоссальный поток данных от целой системы разнообразных сенсоров, видеокамер и микрофонов, при передаче которого минимальная задержка может быть чревата серьезными последствиями. Поэтому не удивительно, что разработчики вплотную подошли к изучению "Интернета умений" относительно недавно. А именно после появления тестовых сегментов сети 5G, способной обеспечить сверхвысокую скорость, емкость, надежность и, что самое важное, ультранизкую задержку при передаче данных.

Доверите ли вы свою жизнь роботу-хирургу?

Представьте себе ситуацию: пациенту срочно необходима сложнейшая операция, с которой ранее не сталкивался ни один хирург в его стране. В таком случае необходимо срочно транспортировать больного, теряя драгоценное время, не говоря уже о затратах и дополнительном риске для жизни. Но что, если бы хирург с уникальными навыками мог провести операцию, находясь в сотнях километров от пациента?

Таким вопросом задалась компания Ericsson в сотрудничестве с Королевским колледжем Лондона, создав тестовый прототип удаленно управляемого робота-хирурга на базе технологии 5G.

В прошлом году я имел возможность лично познакомиться с этой разработкой на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. На выставке был представлен макет тела человека, на почке которого робот выполнял "операцию". Управлял этим роботом "хирург", находившийся в соседней комнате. Специальная тактильная перчатка и ряд датчиков, закрепленных на ней, с точностью передавали данные о движениях хирурга манипулятору робота. Параллельно, закрепленные на роботе сенсоры сообщали на тактильную перчатку хирурга обратную связь, что позволяло ему реалистично ощущать все свои манипуляции. Видеть пациента хирург мог с помощью шлема виртуальной реальности, который был подключен к 4К-камере, транслирующей видеопоток в режиме реального времени. Все операции прошли успешно, пациент не пострадал.

Конечно, до применения удаленной хирургии в реальной жизни еще очень далеко. Кроме необходимого покрытия 5G, больницам придется закупить дополнительное оборудование, юристам – проработать законодательную базу, а пациентам – научиться доверять роботам. При этом последнее, наверное, является самым серьезным препятствием.

Хотите играть на фортепиано, как Марта Аргерих?

Если вы интересуетесь музыкой, то возможно, знаете, что аргентинская исполнительница Марта Аргерих в 2015 году была признана одной из величайших пианисток современности. И, наверное, можете представить себе, насколько маловероятно взять у нее хотя бы несколько частных уроков. А что, если сохранить ее уникальное мастерство в специальной "базе умений", из которой ученики по всему миру могли бы их скачивать для обучения?

С 5G и "Интернетом умений" это может стать вполне обыденным делом. Для реализации понадобится талантливый пианист, на руку которого будет надета все та же тактильная перчатка, которая оцифрует и сохранит все движения маэстро в "базе умений".

Ученики смогут подключить к этой базе своеобразный экзоскелет, который будет двигать их пальцами, позволяя изнутри прочувствовать все движения виртуозов. Поэтому, если в будущем одаренный ребенок захочет стать пианистом, он сможет с легкостью брать частные уроки у величайших музыкантов мира. Даже у Марты Аргерих!

Аналогичный подход можно применить и к другим специальностям: теоретически в базу можно будет загрузить умения опытных сотрудников любой сферы, что создаст огромное количество качественно новых возможностей для дистанционного обучения. Это, наверное, наиболее более близкий и реалистичный сценарий применения "Интернета умений". По крайней мере, при использовании тактильных перчаток для удаленного обучения точно никто не пострадает.

В будущем технология 5G в комбинации с сенсорами, тактильными перчатками и технологиями виртуальной реальности позволит нам "оцифровывать", сохранять и передавать на большое расстояние физические навыки опытных специалистов. Мы в Ericsson ожидаем, что уже в 2023 году в мире будет более 1 млрд 5G-подключений. Поэтому можно смело готовиться к тому, что "Интернет умений" станет такой же повседневной вещью, как и привычный нам Интернет данных.

Автор: технический директор Ericsson в Украине Сергей Терещук