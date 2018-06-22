Интерактивный класс: какие инновации ждут украинские школы? Блог Олега Серегина

Говоря о школе, мы зачастую представляем себе типовое здание советской архитектуры, унылые классы со скрипучими партами, горы учебников в неподъемных рюкзаках

Четыре вещи, которые нужно сделать, чтобы повысить мотивацию учеников и адаптировать их ко взрослой жизни.

Говоря о школе, мы зачастую представляем себе типовое здание советской архитектуры, унылые классы со скрипучими партами, горы учебников в неподъемных рюкзаках. И школьный звонок – гениальное изобретение человечества, умеющее звучать одновременно и весело, и угрожающе как на заводе.

Современные школы, напротив, пытаются максимально отстраниться от привычного образа. Светлые классы необычной формы, зоны отдыха, кафетерии вместо столовой, внутренний сад или спортзал на крыше здания – это призвано заинтересовать ребенка, показать ему, что школа – прежде всего место, где ему комфортно и легко.

Все это дополняется стильным и ярким дизайном, эргономичностью и современными технологиями.

Современное обучение предполагает использование ноутбуков и планшетов в сочетании с онлайн-сервисами вместо бумажных книг, тетрадей, классных журналов и дневников. Цифровой формат облегчает жизнь ребенку, его родителям и учителям. Электронные носители информации служат дольше, чем бумажные, весят гораздо меньше, и их производство не так сильно вредит природе, как целлюлозно-бумажные фабрики.

Что же необходимо изменить в украинских школах, чтобы приблизить их к идеалу?

Техническое оснащение

В первую очередь в украинских школах необходимо кардинально улучшить техническое оснащение. Очень сложно объяснить ребенку, привыкшему к онлайн-играм, что писать мелом на доске – не скучно.

Совсем другое дело – интерактивные доски и парты, игровые методики обучения и активности на свежем воздухе, совмещающиеся с лекциями об окружающей среде.

К примеру, устройства серии MolyBoard или интерактивные панели BenQ, а они уже есть в продаже, в частности у MTI, способны показывать фото и видеоматериалы, обеспечивают доступ к обучающим онлайн-материалам, используются для письма и рисования, поддерживают одновременно до 10 касаний. Это уже не "доска" в привычном нам понимании – это полноценный инструмент как для учителя, так и для ребенка.

Также стоит оснастить классы современными проекторами и научить учителей пользоваться новыми инструментами для создания обучающего материала.

В современных школах дети могут изучать 3D-моделирование, писать собственные программы для умных гаджетов и при помощи преподавателей – создавать стартапы и технологические решения, добиваясь их воплощения в реальной жизни.

Престиж работы преподавателя

В странах - лидерах по качеству системы образования в мире, средняя зарплата учителя значительно выше средней зарплаты по стране. Претенденты на место учителя в школе рассматриваются только из числа лучших учеников ВУЗов. И конкурс может достигать до 10 претендентов на место.

Мотивация учеников

В век «высоких технологий» умение запоминать огромные массивы информации – не главное. В младшей школе самое важное – это формирование и развитие познавательного интереса, а также навыков самостоятельной и групповой работы. Развивать желание учиться, узнавать новое – это важнее, чем стараться «запихнуть» как можно больше знаний в детские головы.

На всем протяжении учебы в школе очень важно развивать умение работать в общих проектах и делать акцент на практику.

Топ-5 стран, которые признаются лучшими в сфере образования в мире – Южная Корея, Япония, Сингапур, Гонконг и Финляндия – делают особый акцент на воспитание усердия и настойчивости у учеников. Так как усердный ученик со средними способностями достигает лучших результатов в учебе, чем талантливый, но неорганизованный гений.

В этих странах посещаемость, нравственное развитие, внеклассная активность, особые личные достижения в системе оценки учеников имеют такой же вес, как и успеваемость по предметам. Учителя в этих школах проводят меньше уроков и больше времени уделяют их подготовке. При этом дети много работают в группах в формате проектов.

Модернизация обучающего процесса

Превратив ученический класс из скучной комнаты в современное интерактивное обучающее пространство, в площадку, где дети могут экспериментировать, работать сообща над общей задачей, осваивая при этом разные социальные роли, мы не просто позволим нашим детям эффективнее учиться – мы сделаем их успешными в нашем непростом современном мире.

Оставляя школы «в прошлом», не давая современным технологиям гармонично влиться в обучающий процесс, мы превращаем учебу собственных детей в формальность, без перспективы практического применения в будущем. В результате им придется учиться работе с современными технологиями позже – в ВУЗе или на месте своей первой работы.

Обучение в школах открытого типа с возможностью дистанционного образования и адаптивной средой повышает уровень мотивации как учеников, так и преподавателей. А информатизация обучения снимает большую часть психологического напряжения от школьного общения путем перехода от отношений «ученик-учитель» к более объективным «ученик-компьютер-учитель». Что, в свою очередь, позитивно влияет на сам процесс обучения, делая детей более открытыми, любознательными и сосредоточенными на собственном развитии.

Автор: Олег Серегин, управляющий Центром инноваций и компетенций MTI