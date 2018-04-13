Инфомайнинг. Как заработать на том, что еще вчера ничего не стоило? Блог Константина Ценцуры

Последняя неделя подняла ряд новых вопросов к информационной безопасности и обратила внимание аудитории на угрозы размещения личных данных в интернете. С таким информационным засильем казалось, что к её концу, в пятницу 13-го, сам Цукерберг постучится ко мне в дверь, персонально отберёт ноутбук и передаст его политтехнологам.

Но, в чреде этого информационного бреда, со мной произошло кое-что покруче: впервые в жизни я получил пресс-релиз от Организации африканской прессы. Коллеги из тропического континента передали информацию о запуске нового приложения, основанного на блокчейн-технологии. Снова-здорово – подумал я, прочитав в первой строчке словосочетание «украденная информация», но, немного углубившись в суть, заинтересовался новой идеей.

Краудфандинговая компания предлагает пользователям продавать свои данные, вместо того, чтобы они были использованы кем-то бесплатно. Создателей нового приложения интересуют, прежде всего, геолокационные данные, поскольку, по их словам, только 8% позиций на карте имеют верное расположение и информацию о себе, а 80% заведений и других мест и вовсе не представлены на карте. В компании подсчитали, что из-за этого только в США рынок теряет более $3 млрд.

Программисты предлагают людям собственноручно собирать и выкладывать информацию о всем, что их окружает: банкоматах, кафетериях, магазинах, автозаправочных станциях, указывать даже расположение мусорных баков, светофоров и уличных ламп! Словом, то, что вы делали бесплатно, пользуясь Google, Facebook, Trip Advisor, MapsMe и другими сервисами – теперь предлагают монетизировать.

Идея, в принципе, прогрессивна, особенно с учётом последних новостей. Пользователи мировой паутины, по сути, проделывают колоссальный объем работы, распространяя фотографии из самых экзотических мест планеты, делясь информацией о том, какое состояние дорог на определённом участке, на сколько подорожал бургер в вашем любимом заведении и так далее. Большие компании используют данные, которые, как вам кажется, никому не нужны, и зарабатывают на этом деньги. Только представьте, что будет, если на рынке появится игрок, способный платить за ваше любимое занятие – пост с фотографией, геолокацией и описанием места, где вы находитесь.

Используя децентрализованную площадку, планируется, что точность такой информации будет проверяться каждым из пользователей приложения, поэтому, данные всегда будут актуальны, точны и, как следствие, очень ценны, для тех, кто захочет их купить.

За информацию пользователям будут платить в токенах новой криптовалюты, оценить которую пока еще невозможно, потому что её попросту нет (старт продаж запланирован на конец мая). Купить же эту информацию можно будет также только за криптовалюту приложения. Такой вот информационный майнинг.

Возможно, появятся даже информационные биржи, которые будут торговать пакетами геолокационных данных с каждого уголка планеты.

Я умышленно не указывал ни названия компании, ни названия новой криптовалюты, хотя все это было в моем пресс-релизе от Организации африканской прессы. Почему? Потому что просто не хотел подвергать вас возможной опасности попасться на очередной крючок PR-щиков, но, как добросовестный журналист, не рассказать об интересной идее не смог.

Таинственная компания анонсировала большое заявление на понедельник, 16 апреля, – тогда и разберёмся более детально, что к чему.