Есть ли будущее у ICO? Блог Андрея Тонколитко

ICO как новый способ привлечения средств содержит в себе как преимущества, так и недостатки

Сложно представить себе человека, у которого есть интернет, и который никогда не слышал об ICO. В 2017 году этот способ привлечения инвестиций стал рекордсменом по скорости и объемам собранных сумм, а также по количеству курьезных, а иногда и откровенно мошеннических ситуаций.

Подобно двуликому Янусу, ICO одним показывает приветливое лицо эффективного инвестиционного инструмента с огромными прибылями, другим — гримасу насмешки над обманутыми надеждами.

Чего ожидать инвесторам? Какие перспективы у ICO? И, главное, как подходить к нему с правильной стороны, чтобы фиксировать прибыли, а не убытки?

Молочные реки, кисельные берега: снять пенку и не поскользнуться

ICO использовали для привлечения средств в стартапы и раньше, но именно в 2017 году произошел настоящий бум. Причем выпуском и продажей токенов занялись не только разработчики блокчейн-проектов, но также представители банковских структур, владельцы интернет-магазинов, и даже порноресурсов. И стать инвестором понравившегося стартапа мог практически любой желающий.

И здесь я вижу подвох. Да, действительно, каждый может узнать дату запуска нового ICO, изучить проект и, даже не имея большого капитала, купить токены того или иного стартапа. Это создает очень привлекательное ощущение сопричастности к миру больших денег. Но правда в том, что вложения в ICO оправдывают себя далеко не всегда.

Но именно эта небольшая часть прибыльных проектов будоражит умы инвесторов. Это своего рода маленькое, но очень вкусное "яблочко", попав в которое можно получить рекордные прибыли в сотни и даже тысячи процентов.

Как попасть в яблочко?

Многие ошибочно полагают, что в основе успешного инвестирования лежит удачное стечение обстоятельств. Но это не так. За всеми историями успеха кроется не столько удача, сколько тщательный анализ и системный подход. Принцип лотереи тоже может сработать, но это будет выстрел из пушки по воробьям, причем в роли снаряда — ваш капитал. Вы точно согласны на такой риск?

У меня в фонде Crypto Art аналитикой и выбором потенциально привлекательных активов занимается целая команда. Они перебирают сотни проектов в месяц, применяя к ним 15 различных критериев, чтобы найти для портфеля наиболее перспективные и надежные, и таких — считанные единицы. Зато они приносят прибыль.

Так, в октябре 2017 года в поле зрения наших аналитиков попали токены, которые выпустила китайская биржа Kucoin.

Почему она нас заинтересовала? Kucoin предлагает компаниям, которые проводят ICO, очень выгодные условия размещения токенов. Мы решили, что это привлечет на Kucoin интересные проекты, за ними подтянутся инвесторы. А туда, где есть инвесторы, придут и другие стартапы.

Kucoin прошла нашу 15-ступенчатую фильтрацию, и мы включили токены в портфель, на тот момент — по цене около 0,8$. А спустя определенное время наши прогнозы оправдались, биржа приобрела популярность и ее токены подорожали. Продав их по 18$, мы зафиксировали прибыль почти в 2000%.

Это один из тех самых примеров, глядя на которые многие думают, что ICO — это золотое дно. Но за каждым таким успехом стоят многие часы тщательной аналитической работы. Именно такой подход помогает попадать в тот самый небольшой процент прибыльных ICO.

Кто льет воду на мельницу скептиков?

Сейчас в ICO чересчур много проектов, которые собрали на продаже токенов определенные, и зачастую весьма большие суммы, а потом либо исчезли, либо просто не получили развития. Имя им легион. Здесь и печально известный Razormind, создатели которого присвоили 10 млн инвесторских долларов, и Fantasy Market, собравший больше $4 млн и не давший владельцам токенов ничего, кроме разочарования. И многие-многие другие.

Подобные примеры подогревают мнение скептиков, которые только и ждут, когда "пузырь лопнет". Но я считаю, что дело не в пузыре, а в том, что ICO — это очень молодой и пока еще недостаточно регулируемый инструмент. Поэтому, в данный момент, здесь есть как огромный рыночный и инвестиционный потенциал, так и большой простор для непрофессионалов и мошенников.

Какое будущее ждет этот рынок — мнения расходятся. Некоторые эксперты не верят в будущее ICO, как, например, известный криптоаналитик Тон Вейс, с которым я недавно обсуждал этот вопрос. Его не случайно называют Биткойн-максималистом, поскольку он считает эту криптовалюту единственным "честным" продуктом криптоэкономики.

Однако я, как инвестор, считаю, что ICO предоставляет хорошие возможности для получения прибылей. И это мнение подтверждается опытом и результатами как моего фонда, так и частной инвестиционной практики.

Что делать, чтобы стало еще лучше?

Конечно, за 2017 год у криптосообщества накопилось немало претензий к ICO. Инвестиции всегда были сопряжены с риском, но здесь эти риски порой кажутся запредельными.

Недавно я посетил "Blockchain Economic Forum" в Сингапуре, где было озвучено немало высказываний о необходимости введения нового подхода к ICO.

В частности, говорили, что до 98% проведенных ICO токенизированы искусственно. В большинстве случаев токены можно было с успехом заменить Биткойном или фиатной валютой, например, долларом США. Еще один важный момент — избыточность собранных на ICO сумм: некоторым проектам для развития надо лишь 5–10% от привлеченных средств.

Уверен, что преобразования не заставят себя ждать. Инвесторы уже начали предъявлять более строгие требования к выходящим на ICO проектам, проверяя, оправдано ли введение токена.

Также стала очевидной необходимость законодательного регулирования ICO и вообще криптовалютного обращения. Владельцы цифровых активов уже очень устали от беспомощности перед мошенническими действиями и все чаще поднимают вопрос об определении правового статуса криптовалют.

Да, регулирование – это сложный процесс, в котором предстоит найти баланс между защитой интересов участников криптовалютного рынка и неправомерным контролем и присвоением частных средств. Очень надеюсь, что это равновесие будет достигнуто, и рынок криптовалют станет более безопасным.

Выводы

Я считаю, что свойственный 2017 году большой процент "мертворожденных" проектов — это не характеристика рынка, а примета времени, естественное состояние для стадии становления. Да, сейчас, с точки зрения инвестирования, ICO — это область повышенного риска. Но тщательная аналитика позволяет получать прибыль и в сложившихся условиях.

Есть все основания прогнозировать стабилизацию сегмента. Во-первых, сообщество приобрело достаточный опыт, и теперь для инициации продажи токенов будет недостаточно просто красиво описать проект умными словами. Потенциальные инвесторы уже сейчас хотят видеть внятный план освоения собранных средств и этапы реализации проекта. Во-вторых, назрела необходимость и уже даже появляются инструменты правового регулирования взаимоотношений на криптовалютном рынке.

Все это означает, что выходить на ICO станет сложнее, и делать это будут только профессиональные команды. А из этого следует, что общее число ICO-стартапов снизится, но вырастет процент благонадежных и прибыльных проектов

Я считаю, что в итоге ICO выйдет на новый, более профессиональный уровень. Как с точки зрения развития криптоиндустрии, так и с позиции инвестирования.