Если берешь с клиента деньги, то надо решать задачу, за которую он тебе заплатил. Блог Веры Черныш

На днях НВ выпустило большой обзор рынка украинской нативной рекламы в СМИ. Многие тезисы в статье вызвали удивление, хочу с ними поспорить.

Тезис 1: Пользу от нативной рекламы оценить в деньгах достаточно сложно, особенно в краткосрочной перспективе

Почему я не согласна: да потому, что изначально, когда СМИ продают нативку, они идут не от главного – задачи рекламодателя, а от того, что умеют делать (условно - писать статьи). Когда непонятно, какая задача решается, и пользу непонятно как оценивать. Про долгосрочную перспективу от выхода одного материала в издании говорить можно долго, но имхо это просто отмазки, когда СМИ не умеют приносить реальную пользу рекламодателю нативными материалами.

Тезис 2 : Хуже всего - это когда рекламодатель вмешивается в материал со своей рекламой

Почему я не согласна: я уже много-много лет занимаюсь нативкой (от Фокуса, до СМИ в Африке и Казахстане, уже полсотни нативных материалов на mc.today). Так вот, в 99% случаев, если твой контент заточен не только под то, что ты привык писать в издании, но и под решение задач рекламодателей, проблем с правками и согласованием нет. Если же возникают какие-то вопросы, то обоснованных аргументов, почему так, а не иначе, хватает, чтобы уберечь проект от провала, и это без всяких нервов.

Тезис 3 : Много проявлений бренда в материале – плохо, а надо выпускать просто интересные тексты и ставить чуть-чуть брендинга, тогда это нативка, а иначе – фу

Почему я не согласна: возвращаюсь вновь к мысли, что если берешь с клиента деньги, то надо решать задачу, за которую он тебе заплатил. И твой скилл, как медиа, это придумать, как круто завернуть решение задачи в материал, который будет и читателям интересен, и рекламодателя полностью удовлетворит.

Для примера: Renault заплатили нам, чтобы мы анонсировали их новое авто для наших читателей, сделали его максимально привлекательным, показали лучшие качества. Мы попросили сделать тест-драйв машины Валеру Яковенко, создателя Drone.ua и известного предпринимателя, записали историю Валеры и его впечатления о машине, сняли поездку «в поля» на дастере с дронов и с фотокамер, сделали интерактивный материал.

В итоге Валера сказал, что собирается купить такую машину для своей компании. По-моему, это самое лучшее и качественное решение задачи рекламодателя. Но мы могли пойти по более простому пути: взять у Валеры интервью и поставить рядом лого и фотки тачки. Да, было бы меньше мороки, но такому бы никто не поверил из читателей, и вот это была бы как раз тупая реклама. Вот линк на проект, кстати.

Тезис 4: Нативная реклама - это не про конверсии и продажи, это про имидж и репутацию

Почему я не согласна: да потому, что так проще всего – говорить «это про ваш имидж» и тем самым прикрывать неэффективность.

А сложнее подумать, как внедрить в проект лидогенерацию и продажи и сделать это эффективно, если в этом есть задача клиента. Конечно, если нужны имидж и охваты – это тоже можно и нужно решать, как задачу. Разные компании ставили перед нами задачи приобрести клиентов, продать бизнес, продать билеты на мероприятие, сгенерить много лидов. И оставались довольны тем, что мы сделали для решения задач.

Тезис 5 : Тексты покупают лучше, потому что если речь идет об игре или тесте, то не ясно, привлечет ли он трафик

Почему я не согласна: У нас есть внутреннее правило – не продавать рекламодателю формат, максимально не оттестированный на редакционном контенте. Поэтому мы четко можем прогнозировать, какой тест, рейтинг или голосовалка трафик принесут, а какой нет. И кстати для вовлечения и усвоения информации интерактив как раз во многих случаях лучше, чем простой текст, который человек пассивно потребляет.

Тезис 6 : Основная проблема отрасли – квалификация продавцов и отсутствие профессиональных кадров на продажах

Вот тут я, ради разнообразия соглашусь и подтвержу это всеми руками и ногами.

Которую неделю ищу менеджера по продажам в команду, и это ооочень сложно. Учить и объяснять продукт мы готовы. Но в нашем случае человек должен быть, в первую очередь, консультантом-маркетологом, и вот люди с такими знаниями в продажи идти не очень хотят.

Опять-таки, мы готовы учить и объяснять, оплачивать тренинги и образование, но в целом продажи это почему-то не такая привлекательная и гламурная профессия, как та же журналистика. С другой стороны, возможно «мы просто не умеем их готовить» – то есть пока что не научились нормально искать персонал и надо еще поработать над брендом работодателя.