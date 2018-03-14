Еще раз о 3G и 4G. Блог Дмитрия Шимкива

Украинцы, в отличие от политиков, давно готовы к 4G

Недавно отдельные политики решили поставить под сомнение открытость и прозрачность проведения тендеров по 4G, а после этого их риторика нашла отклик в главы правительства. Именно поэтому, решил подготовить справку со ссылкой на документы, решение президента и Кабмина и, главное - цифры.

Уровень политического угара и градус популизма без фактов и цифр - это реалии украинской политики. Уважаемые политики, расследователи, журналисты, правоохранители и рядовые граждане - вот вам факты.

3G тендер = 8,77 млрд грн, или $309,4 млн по курсу Нацбанка на дату тендера + плата за конверсию военным 1,6 млрд грн.

4G тендер (два этапа) = 7,89 млрд грн., или $292,9 млн по курсу НБУ на дату тендера.

В целом это +16,661 млрд грн. или $602,3 млн + конверсия.

Установление решений по минимальной цены как на тендер по 3G, так и на тендер по 4G определялось постановлением Кабинета министров!

Тендеры происходили публично, конкурентно и в прямом эфире - все это видели и засвидетельствовали в различных комментариях и заявлениях. А главное сервис 4G заработает для пользователей в ближайшее время точно так же, как это было и с 3G, потому что есть конкуренция между операторами.

Я не буду объяснять детали технологической различия между 2G, 3G и 4G, вопросы адаптации, использования, покрытия и тому подобное. G - это не про Г или Ж, это Generation - поколение технологий связи. Если говорить на примере Bos taurus, то есть эволюцию от туров до коров. А эволюция - это разные количества надоев, качество мяса и тому подобное. Поэтому цену за тура нельзя сравнивать с ценой за корову. Как нельзя одинаково оценивать различные породы коров.

Текст печатается с разрешения автора

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