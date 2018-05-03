Миллиард в бюджет: зачем Украине открытые данные. Блог Екатерины Онилиогву

В прошлом году открытые данные уже принесли стране более $700 млн. Эта цифра может достичь $1,14 млрд, если государство и дальше продолжит делать данные доступными для всех желающих. В этой колонке руководитель направления открытых данных (проект «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугам») Екатерина Онилиогву и первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб рассказывают, каким образом государственная прозрачность принесет деньги в бюджет.

Согласно данным McKinsey & Company 2013 года, мировой рынок открытых данных имеет потенциал достичь $3,2 трлн. По результатам новейшего исследования, проведенного Capgemini для Европейской комиссии в 2015 году, непосредственный объем государственного сектора открытых данных в странах ЕС28 + составляет € 55,3 и прогнозируется его рост на 36,9% к 2020-му.

В Украине открыты данные развиваются довольно динамично, о чем свидетельствуют рейтинги. К примеру, Open Data Barometer, где Украина поднялась с 62 до 44 места. Появляется все больше стартапов, использующих открытые данные как часть своей бизнес-модели, и для развития этих проектов инвестируются средства через национальный конкурс Open Data Challenge. Но насколько динамичный этот рынок и можем ли мы говорить, что открытые данные имеют экономическое влияние в Украине тоже? Получает ли государство вообще какую-либо пользу от публикации данных?

Как измеряется влияние открытых данных

Открытые данные имеют прямое и опосредованное влияние на экономику. Компании, разрабатывающие новые продукты или услуги с использованием открытых данных, оказывают прямое влияние, ведь они получают прибыль и создают рабочие места. Но есть еще косвенная выгода, которую получают именно пользователи разработанных на основе открытых данных товаров или услуг. Косвенное влияние охватывает развитие лучших и эффективных услуг, а также рост экономики знаний и повышения эффективности и производительности на рынке. Рынок открытых данных всегда оценивают с учетом прямого и косвенного влияния, но в большинстве случаев измеряется влияние на глобальную экономику или ЕС. Сейчас влиятельной является методология Европейской комиссии от 2015 года. Lateral Economics, используя эту методологию исследования Европейской комиссии, показал, что экономика стран большой двадцатки растет на 1,1% ВВП.

Ценность открытых данных в Украине

В этом году Lateral Economics, Open Data Institute и Киевская школа экономики подсчитали влияние открытых данных на украинскую экономику,это первое исследование для государства за пределами стран большой двадцатки. Оно показало, что уже 2017 открытые данные принесли стране более $700 млн. Если движение за открытые данные и дальше набирать обороты в Украине, эта цифра может вырасти до $1,14 млрд, или 0,92% ВВП страны благодаря совокупности прямых и косвенных воздействий.

Открытые данные и экономический рост

Открытые данные помогают потребителям принимать лучшие решения, давая им доступ к полной информации о рынке. Так, tabletki.ua позволяет сравнивать цены на препараты в разных аптеках. Открытые данные дают возможность создать новые товары и услуги. Скажем, EasyWay предоставляет информацию о маршрутах общественного транспорта в украинских городах, а Opendatabot - сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для контроля контрагентов. С помощью открытых данных бизнес и правительство могут находить новые способы повышать эффективность, например, благодаря доступу к системе государственных закупок Prozorro.

Что делает правительство для усиления экономического влияния

По методологии классификации зрелости стран в сфере открытых данных Европейской комиссии, Украина входит в группу «Последователей», как и другие страны ЕС - Польша, Германия, Италия и Литва. Они успешно разработали базовую политику открытых данных, хотя в них до сих пор существуют ограничения в использовании этих данных. Украина стремится стать лидером в регионе. Так, она является первой страной на постсоветском пространстве, которая присоединилась к Open Data Charter, международной инициативы, которая распространяет лучшие практики в сфере по принципу Open by Default.

Государственное агентство по вопросам электронного управления модернизирует Национальный портал открытых данных. Он должен стать единой точкой входа для бизнеса, где можно найти любые доступные открытые данные. Кабинет Министров утвердил обновленное Постановление 835 в декабре 2017 года, что вдвое увеличивает количество наборов, которые должны быть опубликованы в формате открытых данных. Список наборов был сформирован с привлечением бизнеса и стартап-сообщества. Правительство ежегодно проводит национальный конкурс Open Data Challenge и инвестирует в проекты на основе открытых данных.

Вызовы для украинского правительства

Чтобы стать лидером, правительство должно способствовать использованию открытых данных и развивать именно экономический потенциал. Во-первых, это налаживание эффективной системы обратной связи с пользователями, чтобы лучше понимать их потребности. Во-вторых, качество играет ключевую роль. Для этого нужно улучшить и стандартизировать процесс сбора данных, а также сфокусироваться на внутреннем управлении ими, что облегчит публикацию большего количества качественных данных.

Чтобы сделать их пригодными для использования, больше наборов надо публиковать в машиночитаемых форматах, а также регулярно обновлять. Это поможет снизить расходы компаний на обработку данных, и таким образом они станут ценным материалом. Еще одной задачей является внедрение индикаторов оценки открытых данных на уровне центральных и местных органов власти для того, чтобы понять, как отдельные органы открывают данные и побуждают бизнес их использовать. Экономическое влияние открытых данных уже является реальностью в Украине, и мы максимизировать его.

Авторы: Екатерина Онилиогву, руководитель направления открытых данных, проект «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугам», Алексей Выскуб, первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства