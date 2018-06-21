Как доставка дронами взровала интернет-торговлю в Китае. Блог Дмитрия Дубилета

Благодаря дронам сельские жители Китая начали получать свои заказы день в день

Дмитрий Дубилет на своей Facebook-страничке рассказывает о том, как дроны нашли оптимальное применение в Китае.

В Китае творится какая-то фантастика.

Вы наверняка читали о том, как Amazon и прочие западные компании тестируют доставку товаров дронами. Но пока они экспериментируют, в Китае местный гигант JD.com уже вовсю использует дроны для доставок в промышленных масштабах!

Так они делают доставки в деревни, до которых на любом другом транспорте добираться сложно и дорого. Идеальный кейс использования дронов — более понятный, чем в городах!

Благодаря дронам сельские жители Китая начали получать свои заказы день в день, что приводит к взрывному росту интернет-торговли.

Поразительно, как незаметными шажками мы подбираемся к будущему, которое еще недавно показывалось только в фантастических фильмах.

Колонка публикуется с разрешения автора.

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