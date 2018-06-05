Что изменит покупка GitHub компанией Microsoft. Блог Романа Шрамкова

У Microsoft намного больше ресурсов, чтобы поддерживать работоспособность GitHub на качественно другом уровне

GitHub – это сердце open source. Как повлияет на отрасль покупка сервиса компанией Microsoft, анализирует Роман Шрамков, Head of Java Competence Centre в EPAM Systems.

Разработчики

Переход GitHub под крыло Microsoft в IT-среде может быть воспринят неоднозначно. Уверен, что большинство разработчиков отнесутся к этому событию с подозрением.

С одной стороны, ни для кого не секрет, что многие из них могут быть не лучшего мнения о Microsoft, которая долгое время была приверженцем закрытых коммерческих решений, частично притесняя бесплатные и open source разработки.

С другой стороны, Microsoft последние десять лет старается активно демонстрировать открытость и дружелюбие по отношению к творческому коммьюнити разработчиков. Компания поддерживает разработку open source решений и является активным контрибьютором в них.

Для Microsoft покупка GitHub – это шанс сделать свою программную платформу основой для наиболее инновационных решений, которые создаются и распространяются сегодня в коммьюнити.

Однозначно я бы не стал спешить с выводами и прогнозами, хорошо это или плохо для разработчиков. Необходимо подождать некоторое время, чтобы понять как будет развиваться ситуация.

GitHub

На сам сервис GitHub, на мой взгляд, это окажет положительный эффект. Как известно, сервис никогда не был сфокусирован на прибыли и держался в основном за счет платных аккаунтов, ориентированных на энтерпрайз-клиентов.

Конечно, у Microsoft намного больше ресурсов, чтобы сделать его надежным и поддерживать работоспособность на качественно другом уровне. Учитывая огромную популярность GitHub сейчас, и то количеств кода, которое там хранится, такая поддержка однозначно будет не лишней.

Кроме того, в последнее время в GitHub были проблемы с поиском нового CEO, после того как один из кофаундеров Том Престон-Вернер (Tom Preston-Werner) ушел в отставку в 2014 году. Безусловно, сервис такого масштаба и значимости требует надежности в управлении. Думаю, что Microsoft сможет заполнить этот вакуум и будет довольно эффективно управлять сервисом.

Microsoft давно стремится усилить свои позиции как компания №1 для разработчиков по всему миру. Сейчас это место все еще принадлежит Java, как наиболее открытой и демократичной платформе для разработчиков.

Microsoft

Приобритение GitHub может сущеcтвенно улучшить отношения между компанией Microsoft и мировым сообществом разработчиков, для которых этот сервис и был создан. Это позволит плотно интегрировать его в инcтрументарий разработчика, построить удобные сервисы вокруг этого репозитория на базе продуктов Microsoft. Это в итоге может привлечь большое количество разработчиков к сервисам и продуктам, которые делает компания.

Отрасль

Я думаю, что GitHub сохранит свою уникальность и относительную независимость как сервис. Нам не стоит ожидать радикальных изменений и потрясений в ближайшее время, так как это может отпугнуть большую часть разработчиков, которые пользуются сервисом сейчас.

Как себя будут вести разработчики, можно будет узнать в том числе с помощью ежегодного рейтинга GitHub-активистов, среди которых в прошлом году EPAM занял 14 место. По данным InfoWorld, в 2017 вклад в развитие OpenSource проектов сделали 585 специалистов EPAM.

Со временем, полагаю, мы увидим более плотную интеграцию GitHub в экосистему Microsoft и появление новых интересных сервисов вокруг репозитория. Я не исключаю, что GitHub сфокусируется на корпоративных заказчиках и эта часть сервиса станет более проработанной.

Автор: Роман Шрамков, Senior Solution Architect, Head of Java Competence Centre, EPAM Systems