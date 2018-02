Чем опасна цензура в интернете. Блог Елены Минич

Политика и интернет становятся синонимами, и один без другого не существуют. Победа Трампа на выборах в США была бы невозможна без таргетированной рекламы в Фейсбуке и Твиттере, как и поддержка диктаторских режимов без цензуры. Не просто блокировка контента, но и блокирование результатов поиска. Это уже вмешательство в принципы работы интернет поисковиков.

С чего начинается родина? Правильно, с Конституции. А что происходит, когда Конституцию меняют в угоду конкретного правителя и отменяют ограничение на два срока правления, автоматически делая этого правителя пожизненным президентом? Правильно – диктаторство.

Добро пожаловать в китайскую диктатуру пожизненного президента Си Цзиньпиня.

А с чего начинается диктатура? Правильно, с контроля СМИ. И в первую очередь – с контроля интернета. Эта неделя в Китае началась с изменения конституции, за которой тут же последовала "цифровая диктатура".

Китайский поисковик Weibo блокирует доступ к контенту и не показывает многие результаты поиска. Сайт микроблогов Weibo блокирует фразы, слова и словосочетания в текстах так или иначе, относящиеся к изменению конституции, к личности президента и его нику "Винни Пух"... ("I don’t agree", "migration", "emigration", "re-election", "election term", "constitution amendment", "constitution rules", "proclaiming oneself an emperor" and "Winnie the Pooh" – как сообщает U.S.-based China Digital Times.

Сайт чатов WeChat’s блокирует пользователей, исходя из содержания сообщений, который они пишут. Хотя сайт не имеет права читать переписку...

Вот так быстро цифровой мир из возможностей превращается в дубинку и инструмент ограничения прав и свобод. В Китае множество достижений и успехов за последние годы. Это – самое негативное... Этому не нужно подражать. Правда ведь?

Текст печатается с разрешения автора.

Оригинал