В отрыве: как технологическая отсталость поможет украинскому бизнесу? Блог Антона Толмачева

В IDC прогнозируют, что к 2021 году рынок облачных технологий, включая услуги, инфраструктуру и сервисы для облачных вычислений, увеличится вдвое

Почему через несколько лет компании перейдут на программно-определяемые дата-центры вместо традиционных, и какие тенденции на украинском IT-рынке способствуют этому.

Украинский серверный рынок пока не отличается высокой динамичностью в силу нескольких экономических причин. Тем не менее, глобальные тенденции прослеживаются и в отечественных компаниях, которые стремятся строить корпоративные облачные инфраструктуры, отличающиеся надежностью и экономичностью.

IT на взлете

Украинский IT-рынок растет самыми высокими темпами в Европе: по данным IDC, в 2017 году его рост составил 13,3%. Сегодня суммарно около 70% украинского IT-рынка приходится на персональные устройства: смартфоны, ноутбуки и компьютеры.

Такая модель использования IT нацелена в основном на аудиторию, которая использует устройства как для профессиональной деятельности, так и в повседневности. Это отличает Украину: например, в Польше доля оборудования составляет всего 50%, а все остальное — программное обеспечение (ПО) и IT-услуги.

Это показывает, насколько мы пока технологически оторваны от остального мира.

С другой стороны, такое отличие — не только недостаток, но и огромный потенциал для Украины в создании и развитии облачных технологий и веб-сервисов (программные платформы на различных серверах). Это касается и корпоративной IT-инфраструктуры. Именно рынок серверов и систем хранения данных (СХД) является и индикатором для рынка ПО и характеризует рост бизнеса в целом.

По данным IDC, мировые поставки серверов в первом квартале 2018 года увеличились на 20,7% до 2,7 млн единиц. В то же время доходы поставщиков на мировом серверном рынке выросли на 38,6% до $18,8 млрд. К примеру, компания Lenovo показала за год рост на уровне 50%.

По мнению аналитиков, такой «исторический» спрос на серверы обусловлен рыночным циклом обновления предприятий, высоким спросом у поставщиков облачных услуг, увеличением использования серверов в качестве основных строительных блоков для программно-ориентированной инфраструктуры, широким спросом на более новые процессоры и развертыванием рабочих нагрузок следующего поколения.

В IDC прогнозируют, что к 2021 году рынок облачных технологий, включая услуги, инфраструктуру и сервисы для облачных вычислений, увеличится вдвое.

Что такое программно-определяемые системы?

Бизнес заинтересован как в надежности инфраструктуры, так и в снижении стоимости ее приобретения и обслуживания. Поэтому стремительный рост объемов данных выводит на первый план системы, которые позволяют не только быстро и качественно обрабатывать и хранить большие массивы информации, но и быстрее их обновлять при одновременном снижении стоимости.

К таким системам относятся решения, объединяющие все вычислительные мощности, хранилища, серверы и сети в практически полностью автоматизированную инфраструктуру. Они получили название «программно-определяемые центры обработки данных» (SDDC, Software-Defined Data Center) и постепенно вытесняют традиционные системы.

IDC отмечает, что сегодня компании по-разному строят свои корпоративные инфраструктуры. 40% делают это через приобретение облачных сервисов, 40% отдают предпочтение традиционной инфраструктуре с использованием физических серверов и СХД. И пока только 20% компаний заказывают программно-определяемые системы. Но по прогнозам, до 2020 года ситуация кардинально изменится: будет продаваться всего 20% традиционной инфраструктуры и 40% — программно-определяемых решений.

Традиционная инфраструктура — трехуровневая: это наличие сервера, системы хранения и коммутации между ними. Следующим этапом развития инфраструктуры стало появление виртуализации — это первый шаг к построению программно-определяемых систем. Можно отметить, что сейчас виртуализация используется повсеместно, в том числе и для решения критических задач.

Облачные сервисы интенсивно развиваются. Но из-за отсутствия единой открытой для всех платформ при наращивании и интеграции сервисов значительно усложняется управление ими. Также увеличивается стоимость гибридных конфигураций, собранных из множества облаков.

В то же время при программном подходе можно создать открытую платформу, построенную по модульному принципу, которой значительно проще управлять. Над существующей аппаратной инфраструктурой создается программная надстройка, а все подсистемы дата-центра виртуализованы и собраны в защищенную программную систему. Настройка, управление и обслуживание виртуальных компонентов таких центров обработки данных (ЦОД, они же дата-центры) производится программным путем.

Так, компания может приобрести для построения SDDC двухпроцессорные серверы — в этом случае создается унифицированная упрощенная инфраструктура. К примеру, у Lenovo все решения строятся на нескольких моделях. Затем все серверы объединяются при помощи программного обеспечения от двух ключевых разработчиков ПО: Nutanix и VMWare. При этом каждый сервер видит все диски любого другого. Таким образом, все вычислительные ресурсы и ресурсы хранения данных получаются полностью виртуализированными.

Неотвратимость перехода

Эксперты уверены в неизбежном — грядет полная замена традиционных ЦОД на программно-определяемые. Ведь при переходе на программно-определяемую модель дата-центра функции управления устройствами и трафиком централизуются и переводятся в один интерфейс, обеспечивая слаженную работу всей инфраструктуры.

В результате внесенных изменений управление намного упрощается, а ЦОД получает дополнительные возможности. При этом облегчаются многие задачи: инфраструктуру можно значительно наращивать, функции настройки и управления становятся более гибкими, появляются дополнительные ресурсы для оптимизации и исправления ошибок.

Это позволяет получить более высокую производительность, а также наращивать ресурсы хранения данных. Структура SDDC упрощается за счет использования совокупности более простых в администрировании и более гибких для замены и наращивания x86-серверов, связанных единым коммуникационным полем и образующих вычислительную среду.

Очевидно, что организация программно-определяемого дата-центра имеет множество плюсов. Так что, если вы еще используете традиционную инфраструктуру, «мы идем к вам»!

Автор: Антон Толмачев, специалист по развитию серверного бизнеса компании Lenovo в Украине