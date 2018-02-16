Будет ли цензура в космическом интернете от Илона Маска. Блог Максима Тульева

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Повсеместный бесплатный интернет может угрожать свободе слова
Фото: freeimages / ralaenin

Повсеместный бесплатный интернет может угрожать свободе слова

Илон Маск, мечтая о колонизации Марса, помнит о том, что более половины жителей Земли не имеют доступа во всемирную сеть. И планирует создать глобальную спутниковую сеть с бесплатным интернетом. Подключить всех землян к интернету – это, конечно же, благо. Но остается открытым вопрос соблюдения свободы слова и цензуры.

Вижу кучу восторженных откликов "вау! Маск запускает глобальный Интернет! Теперь не будет цензуры в Сети, а зато будет всем быстро и дёшево!"

А из чего вы высосали, что это будет свободный доступ без цензуры? Не случайно ли примерно вот в это же время Штаты отменили принцип сетевой нейтральности?

А теперь представьте, что это будет полностью бесплатный (лет на 10 скажем) быстрый инет с жесткой цензурой? Бесплатный на 10 лет – чтобы большинство сетей просто сдохло. С качественной цензурой – да просто censorship as a service – продавать цензуру за деньги правительствам. Ничего личного, просто бизнес.

Текст печатается с разрешения автора

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