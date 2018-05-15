Почему вы должны платить за интернет больше. Блог Нины Глущенко

Украинцы платят за интернет раз в 10 меньше его справедливой цены. Почему так получается?

Около полугода назад у меня состоялось интервью с представителем одного балтийского оператора дата-центров. Обсуждали многое, в том числе инертность украинского бизнеса, затрагивали вопросы готовности операторов и провайдеров предоставлять дополнительные услуги.

Мой собеседник неоднократно уповал на то, что в Украине такие компании представляют собой «трубу», в то время как в его родной стране от них можно получить массу сопутствующих сервисов.

Последнее появилось не сразу, но компаниям, которые двигались в этом направлении, удалось занять основную долю рынка. «Ваши провайдеры – слишком инертны, не хотят развиваться и повышать свою ценность для абонента. Придет крупный иностранный игрок и всех обойдет», - резюмировал собеседник.

Возможно, конечно, придет. Недавно в СМИ появилась новость о том, что на «Волю» засматривается крупный мексиканский магнат (о покупке этого «Воли» давеча подумывал и lifecell). Мало ли что еще может случиться, придет богатый дядя с цистерной денег и заплатит за покрытие всей страны интернетом. Ну мало ли.

Чем больше потенциальных абонентов, тем выше вероятность, что в определенной локации появится связь

Сейчас страна уперлась в тупик, когда власть понимает, что для дальнейшего развития необходимо внедрение электронных государственных сервисов, регионам нужно дистанционное образование, медицина, да и просто доступ к интернету, чтобы преодолеть цифровой разрыв, который имеет место быть. Для всего этого нужен широкополосный доступ в интернет, причем национальное покрытие, а не как сейчас (сейчас доступ к качественному интернету есть у чуть больше 10%).

В рамках презентации «Цифровой стратегии Украины 2020» высшие чины обсуждают варианты того, как это может быть сделано. Технологии (оптоволокно, спутник, 4G) и средства (субсидирование, государственно-частное партнерство, фонд). Вот только желающих покрыть страну интернетом не то чтобы много. Бизнес – не благотворительная организация, чтобы вложить деньги, ему нужно понимать, когда и как он получит их назад.

На одной из пресс-конференций чуть более года назад оператор lifecell рассказывал о том, что в строительстве 3G-сети он учитывает, как быстро инвестиции в оборудование в определенном месте окупят себя. Есть зоны, где строительство целесообразно прежде всего, так как там находится большое количество абонентов, и деньги отобьются очень быстро. Есть места, где деньги возвращать придется очень долго, а есть локации с минимальным количеством населения, где средства придется просто похоронить, потому что экономическая выгода от затеи появится примерно никогда. Украинские села – прекрасный пример таких мест.

Так или иначе, подобные такие расчеты делают все игроки. Чем больше потенциальных абонентов, тем выше вероятность, что в определенной локации появится связь. Чем выше ARPU (ежемесячный доход с одного абонента), тем скорее окупятся расходы на оборудование и работы по его установке и настройке.

Есть, правда, небольшой нюанс – расходы-то в основном в валюте, а доходы – в гривне. Чем нестабильнее национальная валюта, тем меньше уверенности в том, что инвестиции вернутся.

Надеюсь, на этом месте краски стали достаточно густы, чтобы перейти к основному блюду.

Согласно рейтингу британской консалтинговой фирмы BDRC Continental, Украина занимает второе место в мире по стоимости этой услуги, в среднем интернет в стране обходится в $5,47, и как минимум в городах речь идет скорости до 100 Мбит/с.

Cправедливая цена за месяц пользования интернетом составляет около 1500-2000 грн

При этом себестоимость внешних каналов связи для провайдера, по словам моего собеседника – представителя одного из киевских провайдеров - составляет около 8 грн за 1 Мбит/с, в зависимости от объемов (может быть и в большую сторону, и в меньшую). А если учесть расходы на оборудование, людей и т.д., то справедливая цена за месяц пользования интернетом должна составлять около 1500-2000 грн (это сравнимо ежемесячной абонплатой в Западной Европе).

То есть интернет в Украине дешевый не потому что мы такая прекрасная страна и имеем справедливые цены без больших накрутов для сверхприбыли провайдеров, нет.

Интернет, как и многие другие вещи в Украине, дотационный. Отчасти вина в этом лежит на тех, кто в погоне за абонентами несколько лет назад усиленно демпинговал (в мобильной связи была та же история), отчасти – экономической ситуации в стране. Отчасти государства, которое умеет удивить своими инициативами.

Выкручиваться у провайдеров получается за счет б/у-оборудования и того, что, по сути, не все абоненты одновременно пользуются интернетом, плюс у домашних и корпоративных пользователей пик нагрузки приходится на разное время суток, за счет этого есть еще запас для маневров. Сложнее всего маленьким игрокам, удерживать качество на достойном уровне приходится такими методами. При этом держим в голове, что если зарплатный фонд еще привязан к гривне, то оборудование – к валюте.

Падение гривны в течение нескольких последних лет существенно сказалось как на расходах провайдеров, так и на покупательской способности украинцев. За последнее время игроки подняли цены, правда незначительно и несопоставимо с тем, как возросли расходы. И каждая новость о повышении цен вызывает в СМИ бурю эмоций и красные заголовки, а у абонентов – приступы кухонного негодования.

В тарифообразовании приходится держать в голове сложную схему, при которой и провайдеру должно стать лучше, и он смог потратить еще немного на развитие, на улучшение качества – то есть те вещи, которые объективно важны пользователю, и абоненту все это осталось по карману. Кроме того, в этой схеме всегда остается место обезьяне с гранатой – тем, кто ради роста абонентской базы с целью перепродажи будет предлагать месяцы практически бесплатного интернета и перетягивать клиентов у конкурентов.

Так что развитие, о котором говорил мой балтийский собеседник – это, конечно, круто. Новые услуги, которые позволят повысить лояльность абонентов и увеличить ARPU – это здорово для всех. Но развитие – это всегда инвестиции. В стране, с нестабильной экономикой, политической ситуацией и дырами в правовом поле – это практически минное поле.

Если государство обязует устанавливать DPI-оборудование, то расходы еще возрастут, причем значительно, и это скажется на ценах и на качестве в худшую сторону.

А пока к росту цен на любую связь стоит относиться с пониманием. Хотите, чтобы качество было таким же или лучше? Тогда расходы должны стать другими.