Что такое STEAM-образование и почему оно необходимо украинским школам. Блог Надежды Омельченко

Вице-президент компании "ИТ-Интегратор" Надежда Омельченко рассказывает, как адаптировать нынешнее школьное образование к будущему, где все больше профессий будет вытеснено роботами и потребность в получении новых навыков будет сохраняться у человека всю жизнь.

Современные технологии меняют все сферы жизни человека. В мире стала заметной тенденция сокращения рабочих мест, не требующих высокой квалификации – они уже сегодня замещаются роботами.

Так, на днях появилась новость о том, что руководство швейцарского банка St. Galler Kantonalbank заменило семерых клерков на пять роботов, которые уже успешно работают в учреждении. Банк в ближайшее время может масштабировать этот проект. По пути роботизации пойдет все большее количество бизнесов – не только банки, но и страховые, лизинговые и другие компании.

Вместе с роботизацией низкоквалифицированного труда на рынке заметен еще один тренд. Речь о появлении новых востребованных высококлассных профессий, для освоения которых нужно сочетание научных знаний, технических, инженерных, дизайнерских и математических навыков – STEAM-профессий. К таким профессиям сегодня можно отнести биоинженера, 3D-графика или специалиста по big data.

STEAM (S - science, T - technology, E - engineering, A - art, M - mathematics) — это современный подход к обучению, который сочетает естественные науки, технологии, инженерию, искусство и математику. Так же называются и эти отрасли, в которых возникают «профессии будущего».

Именно STEAM-лаборатория может стать той уникальной интерактивной средой, которая сделает унылый учебный процесс ярким, интересным, наполненным и содержательным

Пока что Украина далека от первого тренда, но второй уже в полной мере заметен в наших реалиях. Происходящие изменения ставят новые вызовы и перед работодателями, и перед сотрудниками, и перед родителями будущих специалистов. И, конечно же, перед системой среднего школьного образования. Она должна быстро адаптироваться к потребностям экономики и давать ученикам такие знания и навыки, которые в будущем позволят им стать конкурентоспособными специалистами. Готовиться к тому, что осваивать «профессию будущего» нужно начиная со школьной скамьи. Это позволит старшеклассникам осознанно подходить к выбору вуза и специальности и затем развиваться как профессионалам в нужном направлении уже с первых курсов учебы. При такой схеме после получения диплома на рынок труда выходят молодые квалифицированные специалисты, а не «сырые» кадры, в развитие которых работодателю нужно вкладывать массу средств и времени.

Какую же модель образования должна использовать новая украинская школа? Она должна развивать таланты учеников, стимулировать появление у них новых идей, давать им навыки, которые помогут им адаптироваться в современном мире. Как этого добиться?

Украинским школам нужно начинать внедрять новый формат — интегрированный проектный подход в обучении. Это непросто, для этого нужны время и усилия, но это вполне реально. Реализовать это можно при помощи STEAM-классов/лабораторий, оснащенных 3D-принтерами, компьютерными станками и другими технологичными устройствами. Комбинация этих двух факторов даст возможность ученикам получать разные актуальные знания в комплексе: по информатике, математике, физике, химии, робототехнике, схемотехнике, моделированию, художественному творчеству и так далее.

Именно STEAM-лаборатория может стать той уникальной интерактивной средой, которая сделает унылый учебный процесс ярким, интересным, наполненным и содержательным для школьников. При этом, что крайне важно, их использование позволит детям освоить азы проектной и исследовательской деятельности и разовьет у них навыки критического мышления, что в современном мире совершенно необходимо.

Для бизнеса поддержка таких инициатив - это не только социальная ответственность, но и инвестиции в создание полноценного кадрового резерва

К сожалению, адаптация наших школ к актуальным условиям рынка труда идет не так быстро, как хотелось бы. В этом году наша компания решила поспособствовать этому процессу. Поэтому мы совместно с институтом модернизации образования Минобразования и науки решили провести национальные соревнования для школьников по моделированию «умных» устройств STEAM House. Их финалистами уже стали 10 замечательных технологически продвинутых детей из восьми регионов страны. В финал вышло 10 самых интересных проектов устройств. В том числе, интеллектуальный протез, система слежения за солнцем, система добычи воды из воздуха, устройство для компенсации недостатков зрения. Лучшие проекты мы отберем во время финала соревнований, который пройдет 17 мая в Министерстве образования и науки. После этого мы планируем консультировать победителей по вопросу создания тестовых промышленных образцов устройств.

Мы уверены, что результаты этого конкурса позволят показать, что наши школы могут эффективно использовать технологии в образовании, начиная с младших классов. А наши школьники могут создавать достойные и оригинальные технологические устройства, тем самым готовя себя к освоению профессий будущего.

Для бизнеса поддержка таких инициатив - это не только социальная ответственность, но и инвестиции в создание полноценного кадрового резерва. Ведь уже через 7-10 лет самые талантливые участники конкурса вполне смогут оказаться в рядах сотрудников нашей компании. При этом сразу влиться в рабочий процесс, без долгого и затратного подготовительного периода.

Автор: Надежда Омельченко, вице-президент компании "ИТ-Интегратор"