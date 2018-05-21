Большой брат следит за нами, так не дайте ему заскучать. Блог Кирилла Сыгыда

Дискуссии о приватности в интернете развиваются по спирали. С каждым новым витком нам страшнее от осознания собственной беспомощности перед лицом прогресса. Большой брат следит за нами, так пускай ему будет интересно.

Великий человек и теоретик медиа Маршалл Маклюэн утвержал, что мироустройство становится всем очевидным только в момент, когда его вытесняет новое мироустройство, и мы, тем самым, всегда на один шаг отстаем от реального мира. На данном этапе мы воспринимаем интернет как практически бесплатную данность. За несколько сотен гривен в месяц (имею ввиду абонплату за доступ к сети) мы получаем доступ к практически неограниченному массиву данных — от фотографий своих друзей в Facebook и фильмов, до миллионов книг и научных статей обо всех сферах жизни. Однако сейчас мы пониманием мироустройство интернета примерно так, как средневековые люди могли относиться к индустриализации и появлению машиностроительных станков.

Нам кажется, что интернет — это бесплатное явление, в котором анонимность является обязательным условием, а не привилегией. Впрочем, мы страшимся появления искусственного интеллекта и всерьез обсуждаем фантастические сюжеты восстания роботов, которое приведет к гибели человечества. Настоящая ситуация совсем иная. Роботы нами не интересуются и убивать не хотят, но и про анонимность нам придется забыть. Потому что в интернете — мы товар, лежащий на красивой полке социальной сети или безобидного сайта с фильмами.

Публичные слушания Марка Цукерберга в Сенате США — это запоздалая реакция общества и политиков на новое мироустройство, в котором этих самых политиков скорее избирает алгоритм, нежели граждане. Потому что будущее, описанное в произведениях классиков антиутопии и фантастики, уже наступило. В этом будущем Cambridge Analytica получает данные из социальной сети Facebook, и на их основании может строить избирательную кампанию президента США. Если перефразировать, то мы сами отдаем некоему роботу информацию о себе, для того, чтобы он сформировал такой миропорядок, в котором нам будет комфортно.

Виноват ли робот? Отнюдь. У него нет эмоций, и он занимается лишь сбором и обработкой сухихи данных

Виноват ли робот? Отнюдь. У него нет эмоций, и он занимается лишь сбором и обработкой сухихи данных: какие страницы мы лайкаем, какие товары покупаем, сколько времени проводим в социальной сети и на каких фотографиях заостряем свой взгляд. Для робота мы — массив данных, состоящий из цифр и букв. Фигурально выражаясь, он проводит для нас анонимную исповедь, в которой мы максимально честны, потому что даже не знаем, что исповедуемся.

У робота есть хозяин, которому и нужны эти данные, дабы поселить нас в комфортный (для нас) и автономный пузырь. Пузырь работает просто — мы получаем только те новости, которые нам нужны, нам показывают товары, исходя из наших потребностей и желаний. И так далее. Нам создают комфортную среду для существования в интернете, забывая напомнить о том, что и мы сами — тоже товар. Копеечный доступ в интернет, бесплатное использование социальных сетей должны компенсироваться. Ведь, например, телевизор продает рекламодателю эфирное время, а газета — бумажную полосу. Интернет продает рекламодателю нас с вами, наши вкусы и предпочтения, нашу модель поведения. Это называется “таргетированная реклама”, то есть, “направленная точно в цель”, где цель — это наша потребность.

Стоит ли бояться отсутствия анонимности? Если речь идет о классической цензуре, то скорее да. Если мы говорим о рекламе, то наверняка нет. Потому что мы потребители, которые утром покупают кофе, днем новые штаны, а вечером — свежее приложение для смартфона. Будь мы максимально анонимными, процесс выбора любого товара в интернете существенно замедлился. Более того, все бесплатное в интернете является условно-бесплатным. За возможность смотреть фильм на киносайте нужно платить просмотром рекламы. За пользование Facebook тоже тоже придется потреблять рекламу и делиться частью своих личных данных.

Нам создают комфортную среду для существования в интернете, забывая напомнить о том, что и мы сами — тоже товар

В разговоре про приватность нужно обсуждать вопрос платного доступа к интернет-сервисам в обмен на отсутствие рекламы и приватность. То есть, предоставлять право выбора: смотреть рекламу и пользоваться сервисом бесплатно, или оплачивать доступ и быть анонимным. Ведь удивительно, но мы живем в обществе потребления, основа которого - товарно-денежные отношения. Поставьте себя на место создателя сайта, положившего все свое свободное время на продукт. Он дает вам товар, а вы — ему деньги. Иногда приватность — это самая стабильная валюта.

Автор: Кирилл Сыгыда, СМО Adwise.Agency, эксперт в интернет- и видеорекламе