Как Украине стать новым Израилем. Блог Кирилла Мазура

На одних технических знаниях бизнес не построишь, потому важно прививать людям мышление, которое позволит приумножить их бизнес и с экономической точки зрения

Украина и Израиль все активнее сотрудничают друг с другом как на уровне государств, так и отдельных компаний. Но сможет ли Украина повторить тот же путь, который Израиль прошел за последние 50 лет?

Израиль, как государство, сделал ставку на инновации давным-давно, Украина же только в начале этого пути. В рамках CINO-марафона я подслушал ингредиенты успеха этой страны от Елизаветы Соловьевой, главы торгово-экономической миссии Государства Израиль в Украине и сравнил, что компании и само государство сейчас делают в этих направлениях.

4 ставки Израиля

1. Привлечение R&D

Cтавка на привлечение R&D международных компаний в Израиль, сделанная в 70-80-х годах прошлого века, дала свой результат - теперь здесь более 350 инновационных центров компаний. Один только R&D-офис Intel принес экономике страны больше $10 млрд инвестиций.

И это не только про R&D, но и про долгосрочные отношения. Так, в прошлом году Intel купила израильский стартап за $15 млрд. Всего же за 70 лет экономика Израиля заработала примерно $143 млрд на "экзитах" (продаже инновационных компаний стратегическим инвесторам).

2. Запуск акселераторов

Другое успешное решение, которое сработало и стимулировало рост числа инноваций, - поддержка акселераторов. В стране уже более 350 акселераторов и инкубаторов, а также свыше 70 инвестиционных фондов.

3. Привлечение умов

Третья вещь, которая сработала, - стимулирование переезда в Израиль лучших умов (например, из постсоветских республик в 90-е). Но она бы не сработала без четвертого пункта.

4. Максимально практичное обучение предпринимательству

На одних технических знаниях бизнес не построишь, потому важно прививать людям мышление, которое позволит приумножить их бизнес и с экономической точки зрения.

Путь Украины

Если проводить аналогии с Украиной, то можно сделать несколько выводов:

С третьим пунктом у нас все более-менее хорошо - число талантов в IТ-сфере в Украине растет на 20% в год. И учитывая появление новых IT-школ, академий и развития международного присутствия украинской IT-отрасли этот рост будет активно продолжаться. Важно, чтобы таланты не заканчивались только техническими познаниями (но об это дальше).

Привлечение международных R&D в Украину – одно из направлений, которое также активно развивается в стране (к сожалению, больше в частном секторе). Для этого в Киеве появляются даже целые инновационные районы и хабы, которые представляют Украину на совершенно ином уровне, давая качественный международный масштаб.

Число акселераторов нужно, конечно, наращивать. На территории UNIT.City, например, уже семь акселерационных программ от наших партнеров-резидентов, и до Израиля еще есть куда двигаться.

А вот обучать предпринимательству нужно суперактивно и много – на всех стадиях жизни поколения 15-55 лет. Тут нужны усилия всех игроков рынка. Причем учить нужно не только общей теории бизнеса, а максимально широко углублять познания в направлениях маркетинга, продаж, изучении рынков.

Чтобы два раза не вставать – если вы завлекаете офисы международных компаний и их R&D в Украину – давайте дружить и создавать свой Израиль в Украине.

Автор: Кирилл Мазур, глава экосистемы и партнерств UNIT.City