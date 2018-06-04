Виртуальная реальность в бизнесе: почему не стоит спешить. Блог Андрея Сивенюка

Топ-менеджер Dell EMC о VR в бизнесе и последствиях поспешного внедрения под действием wow-эффекта.

Виртуальная реальность – одна из самых популярных тем в последние несколько лет. В этом нет ничего удивительного, ведь технология стремительно развивается, и это развитие выглядит просто фантастическим. Информационный шум вокруг технологии поддерживают как восторженные адепты, так и скептики, считающие ее сильно переоцененной.

Поводом для этого блога стали результаты исследования Making VR Real о том, как бизнес уже применяет и мог бы применять в будущем технологию виртуальной реальности (VR).

Исследование проводилось в апреле этого года компанией Qualtrics при поддержке Dell. В нем приняли участие 500 респондентов, курирующие и участвовавшие во внедрении VR в компаниях, где они работают. Также были опрошены шесть экспертов-практиков в области VR-технологий. Среди экспертов – представители Jaguar Land Rover, Make Real, Framestore.

Почему VR не оправдывает ожиданий?

Сейчас трудно найти отрасль, в которой не применяются VR-технологии: финансы, промышленность, разработка, здравоохранение, оборона, образование, медиа, ритейл, авиастроение.

Однако ожидания от внедрения оправдываются не всегда, поскольку часто они оказываются завышенными под воздействием wow-эффекта, сопровождающего эту фантастическую технологию.

Три четверти респондентов (76%) ответили, что их компании решили внедрять VR, поддавшись wow-эффекту. 71% сделали это, не пройдя всех стадий согласования проекта, то есть банально поспешили. А 61% признали существенный пробел в знаниях как о самой технологии, так и о ее влиянии на их бизнес. Такое отношение не могло не повлиять на репутацию VR.

«Бизнес рискует попасть в ловушку, начиная внедрять VR-технологии и приложения в спешке, не имея ясного представления о дальнейшем использовании, о четких задачах и измеримых промежуточных результатах, чтобы иметь возможность вносить изменения в ходе дальнейшего развертывания, – предостерегает Сэм Воттс (Sam Watts) директор по VR-технологиям Make Real. – Такой подход гарантирует разочарование, потому что ни «железо», ни ПО не будут задействованы на должную мощность, либо будут сбоить; бюджеты распылятся; а сама технология не сможет решить поставленные перед ней цели, так как они были поставлены некорректно. Не используйте VR только потому, что сейчас это тренд! Скептики быстро скажут, что VR – это игрушка. Достойным ответом на такую претензию смогут стать лишь количественные и качественные результаты».

Наиболее прагматично смотрят на VR японцы. Среди них наименьший процент респондентов, согласившихся с утверждением о том, что их компания стала внедрять VR, поддавшись на шумиху вокруг нее (51% в Японии против 87% в США).

Итак, на пути к успешному внедрению VR часто стоит нехватка знаний и навыков, с одной стороны, и стремление не успеть на «хайп» – с другой.

В опросе участники называли и другие препятствия, и ожидаемо, что чаще других – технические и технологические. Их упоминал каждый пятый респондент.

Чуть реже говорили о проблемах с бизнес-процессами, с коммуникациями, управлением проекта, ресурсами и финансами.

Насколько в действительности дорого и продуктивно внедрение VR?

Вопреки стереотипу, VR далеко не всегда требует миллионных «голливудских бюджетов», как выразилась Лора Пивхаус (Laura Pevehouse), главный редактор корпоративного блога Direct2DellEMC. Как ни странно, среди опрошенных компаний были даже те, кто уложился в бюджет до $5 тыс. Правда, таковых было всего 1,5%.

На графике видно, что меньше половины участников исследования располагали бюджетами до $100 тыс., однако и миллионными – всего 11%. Чаще всего компании укладывались в суммы от $50 тыс. до $1 млн.

Тут хотел бы обратить внимание не суммы затрат, а на их эффективность и на то, как компании оценивают преимущества от внедрения VR-технологий.

«Один из вопросов, которые мы задавали нашим ритейлерам о VR, касался их мнения о соотношении цены, качества и отдачи от инвестиций, – поделилась наблюдением Мел Симкисс (Mel Simkiss), менеджер по международному ритейлу Jaguar Land Rover. – 40% ответили, что это хорошее соотношение цены и качества, потому что мы сделали все возможное, чтобы это стало доступным. Если вы посмотрите на то, что у нас было в нашей первой VR-работе, когда были потрачены сотни тысяч фунтов на одну машину, и затем ритейлер инвестировал еще 50 000 фунтов, то стоимость нашей более поздней системы – 2 500 фунтов стерлингов – стала гораздо более жизнеспособной».

О долгосрочном подходе говорит и Кристин Каттано (Christine Cattano), тим-лид международной VR-команды Framestore, компании, специализирующейся на визуальных эффектах. К слову, Кристин руководила проектом Ascend the Wall, виртуальным покорением той самой стены, которая защищала семь королевств в «Игре престолов».

«Мы – сервисная компания, поэтому, конечно, для нас прибыль важна, но я думаю, что каждый из нас смотрит на перспективу. Так же важны обучение, обновление инструментария и продуктивность. Для наших клиентов мы только-только вышли на тот уровень, на котором уже говорят о прибыли (от внедрения VR – прим.), но все еще очень часто VR используется лишь для маркетинга, демонстрации и PR. В то же время становится гораздо больше продуктов, разрабатываемых для получения прибыли и за пределами индустрии развлечений, – особенно в сфере здравоохранения», – отметила Кристин Каттано.

Хотя Framestore «ворочает» голливудскими бюджетами на VR, однако Кристин оперирует не эфемерными, а вполне конкретными понятиями прибыльности и эффективности. Кроме того, она упомянула о расширении сфер применения VR-технологии за счет здравоохранения, в том числе.

VR-технологии позволяют упростить медицинское моделирование, сократить сроки и затраты на обучение медицинского персонала, минимизировать врачебные ошибки и пр. Профессор Джордж Папагианнакис (George Papagiannakis), руководитель и технический директор стартапа ORamaVR, специализирующегося на обучении и тренингах для медицинского персонала, присоединился к исследованию в качестве эксперта.

Cтартап работает около 1,5 лет, и судя по обратной связи от клиентов и партнеров, он находится на верном пути. По словам Джорджа, в подготовке хирургов VR займет то же место, что и имитаторы полетов для подготовки пилотов и летного персонала, и станет обязательным элементом для обучения врачей следующего поколения, – уверен он.

«Мы начинаем масштабное клиническое исследование, чтобы выяснить, сколько даст внедрение медицинского VR-моделирования за счет сокращения времени обучения; ускорения достижения KPI; оптимизации расходов на обучение с VR-hardware, по сравнению с дорогими, закрепленными, роботизированными симуляторами, которые до сих пор почти не использовались», – добавил Джордж.

Итак, для целого ряда отраслей и бизнесов внедрение VR-технологий станет одним из важных шагов на пути к цифровой трансформации, а для таких сфер, как медицинское моделирование, – вообще безальтернативным. В то же время на пути к внедрению инноваций важно придерживаться прагматичного подхода, не поддаваясь на wow-эффект, а просчитывая результаты и перспективы, которые откроют VR-технологии.

Автор: Андрей Сивенюк, маркетинг-менеджер DELL EMC в Северо-Восточной Европе.