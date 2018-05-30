Telegram – удалить нельзя заблокировать. Блог Александра Пацая

К чему приведет требование Роскомнадзора удалить Telegram из App Store.

К этому моменту вы уже наверняка из каждого утюга услышали новость о том, что Роскомнадзор потребовал от Apple удалить приложение Telegram из App Store.

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple Inc., просим вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», – говорится в письме РКН.

То есть речь уже не просто о требовании убрать приложение, но и об открытом шантаже: «если вы не уберете приложение, мы вам отключим газ».

Тут столько всего интересного, что я даже не знаю, с чего начать. Можно начать с того, что это уже повторное обращение РКН к Apple – говорилось, что еще 17 апреля РКН направил письмо в Apple и Google с требованием ограничить доступность приложения Telegram для России, но как-то что-то ничего не поменялось.

РКН также пишет:

«Решением Таганского районного суда г. Москвы от 13 апреля 2018 года на Роскомнадзор и иных лиц возлагается обязанность прекратить создание технических условий для деятельности на территории России интернет-ресурсов, функционирование которых обеспечивает Telegram Messenger Limited Liability Partnership».

Я не юрист, но, возможно, такое отсутствие реакции компаний связано с тем, что решение суда по Telegram пока не вступило в силу, и обращения РКН можно рассматривать как писульки из серии «записки сумасшедшего»? Или компании просто не спешат это предписание выполнять, потому что тут еще какая-то неразбериха с Телеграмом-Инстаграмом в Ленинграде, и вообще непонятно, где, кого и за что блокировать?

Интересно, что во втором обращении, информация о котором появилась сегодня, речь идет только об Apple, а про Google уже как-то забыли. Не то, чтобы я призываю РКН обратить внимание на Google Play и заблокировать его тоже, но такая избирательность тоже выглядит странно. Хотя, конечно, радикальней было бы сразу заблокировать весь западный интернет и прекратить эту порочную практику избирательной блокировки определенных подсетей. Да и вообще, тот факт, что уже полтора месяца РКН борется с Телеграмом, пострадали десятки сервисов, а Телеграм продолжает работать, только подчеркивает бессилие РКН и их полный провал в выполнении своих задач.

Интересным выглядит также требование заблокировать отправку push-уведомлений приложения пользователям со стороны Apple (как известно, Телеграм использует push-сообщения для коммуникаций адресов новых, незаблокированных серверов для сервиса). Что будет, если Apple не станет соглашаться на подобные требования? Начнут блокировать IP-адреса push-серверов Apple? Представляете масштабы катастрофы в этом случае? Банковские уведомления, двухфакторная авторизация, даже простые уведомления от обычных приложений – будет весело всем.

В этот раз РКН поднял вопрос о блокировке всего App Store в России, если Apple не прогнется под требования агентства. Помните видео про Appocalypse, которое Apple показывала год назад на конференции WWDC 2017?

А ведь события из видео вполне могут стать реальностью, если РКН решил блокировать App Store. PSN уже заблокировали (случайно, но все же), но это игрушки. А если речь идет о приложениях, которым мы пользуемся каждый день? Как бы я не боролся с привычкой все время втыкать в смартфон, но сложно отрицать тот факт, что на сегодня смартфон – это один из самых важных гаджетов в нашей современной цифровой жизни. А приложения к нему – это то, что делает сами смартфоны в миллионы раз полезней для нас, и сложно представить себе масштабы катастрофы, если вдруг магазины приложений окажутся недоступными, а смартфоны опять превратятся в тыкву. Не допускайте Апокалипсиса!

Автор колонки - Александр Пацай, техноблогер (@alexmak). Текст публикуется с разрешения автора.

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