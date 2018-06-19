Apple не может защитить iPhone от взлома. Блог Назара Грыныка

Спецслужбы могут с легкостью получить всю информацию с вашего iPhone и помощью изобретения бывшего инженера компании. Как Apple с этим борется (и проигрывает).

С чего начинался Apple? С полного нелегала, с синей коробочки.

В дальних и бурных 70-х Стив Возняк прочитал в журнале Esquire статью о телефонных фрикерах, которые использовали различные простые и сложные устройства для имитации тональных команд. Эти команды позволяли обычному абоненту удаленно управлять телефонными системами и, например, совершать бесплатные междугородные и международные звонки. Одни парень допер, что это можно делать детским свистком, который он нашел в коробке сухих завтраков, за что и потом получил прозвище Captain Crunch, а другой имел идеальный слух и просто насвистывал правильную тональность. Но большинство использовали различные самодельные синтезаторы.

Воз загорелся идеей создать свой девайс и рассказал об этом школьному другу Стиву Джобсу.

The Blue Box, как они его тогда назвали, стала первым продуктом дуэта двух Стивов, который они, несмотря на его не совсем легальный статус, сумели впарить нескольким десяткам потребителей и заработать на этом $6000.

Когда, как вспоминает Воз, однажды их приняла полиция, а в другой раз один из покупателей, размахивая пистолетом, силой забрал у них девайс, который они принесли ему продать, ребята решили, что надо найти какой-то более спокойный способ заработка. Так Воз и начал разрабатывать плату компьютера, которую Джобс затем умело "упаковал" и продавал.

Так появился Apple. Ну а дальше это уже мировая компьютерная история успеха.

В 2018-м уже другая, черная коробочка, опять не дает покоя руководству Apple. Бывший инженер компании разработал алгоритм для подбора паролей iPhone и основал с другом фирму Grayshift. Их устройство GrayKey, по их словам, продается только силовым структурам и стоит от $15 000. И, согласно многочисленным утверждениям, достаточно быстро может подобрать даже самые сложные 6-значные комбинации до яблочного смартфона.

Бывший инженер компании разработал алгоритм для подбора паролей iPhone и основал с другом фирму Grayshift

Но Apple же известна тем, что отказала даже следователям ФБР, когда те требовали разлочить iPhone подозреваемого, уже заявила о доработке, которые сделают невозможным работу Grayshift.

Новая функция защиты смартфонов iPhone, включается уже через час после последней блокировки устройства пользователем. Скорее всего, это будет модернизированный вариант известной функции "USB Restricted Mode", которая блокирует порт Lightning в случае использования телефона в течение недели. Планируется, что она появится в новой операционной системе iOS 12 уже осенью этого года.

Правда представители Grayshift несколько дней назад заявили, что обойдут и этот новый барьер.

Одним словом, батл продолжается, а в IT-сообществе возникает все больше вопросов относительно того, следует ли предоставлять даже силовым структурам доступ к данным всех мобильных устройств. Ведь GrayKey не единственное решение, направленное на разлочку и анализ гаджетов. Израильская фирма Cellebrite не только разлочивает, но и анализирует данные, сочетая их с другими массивами информации, например, из соцсетей или иных устройств. Таким образом они строят карту взаимосвязей владельцев устройств, что позволяет получить гораздо более широкую картину.

И здесь уже становится немного стремно, особенно, если подобные коробочки и их софт попадут не только к "хорошим" ребятам.

Автор: Назар Грынык, CEO агентства с мобильного маркетинга LEAD9.

Текст публикуется с разрешения автора.

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