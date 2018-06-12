Ждите революцию: 5 сфер, которые изменит дополненная реальность от Apple. Блог Сергея Тихонова

«Расшаренная» дополненная реальность может полностью как изменить рынок мессенджеров, так и рынок коммуникаций в целом

На конференции WWDC 2018 Apple показала, как с помощью новой версии ARKit можно играть в многопользовательские игры в дополненной реальности. Фантастика? Не совсем, ведь есть еще несколько направлений деятельности, которые анонс может изменить кардинальным образом.

Новая версия ARKit – инструментария для создания приложений с использованием дополненной реальности – доступна для тестирования и открывает новые возможности для разработчиков.

В первую очередь впечатляет возможность разделять дополненную реальность между несколькими пользователями. Apple блестяще продемонстрировала эту функцию на примере многопользовательской игры, но я думаю, что такая о возможность взаимодействия имеет огромный потенциал.

Мессенджеры и общение в целом

«Расшаренная» дополненная реальность может полностью как изменить рынок мессенджеров, так и рынок коммуникаций в целом. У нас появляется возможность оставить сообщение в дополненной реальности для нашего собеседника в виде виртуального объекта. Собеседник увидит этот объект именно на том месте, где мы его оставили.

Офисы

Появятся возможность создавать виртуальные рабочие пространства в кабинете, где команда работает над проектом. Или в переговорной комнате, где виртуальные трехмерные объекты будут доступны только определенным пользователям, и мы получим совершенно новый уровень конфиденциальности и коммуникаций.

Обмен информацией

Другие новинки ARKit имеют не меньший потенциал.

Я надеюсь, что стандартизация и открытость файлового формата для объектов дополненной реальности USDZ станет мощным фактором популяризации технологии дополненной реальности. Пользователи не будут завесить от разработчиков и смогут свободно использовать, обмениваться и создавать объекты для дополненной реальности.

Тренинги и обучение

Это может дать толчок развитию специализированных платформ, в которые можно свободно загрузить свои объекты. Например, уже традиционные решение для тренингов в дополненной реальности получат новое развитие, когда пользователь сможет без ограничений менять контент и сценарий тренинга.

Дизайн и строительство

Приятные «мелочи» в виде возможности делать замеры длин в пространстве дополненной реальности изменят приложения для строительства, дизайна и архитектуры. Ведь теперь можно не только посмотреть, как будет выглядеть, например, мебель в реальном интерьере, но и найти именно те модели который подходят по геометрическим размерам.

Автор: Сергей Тихонов, программный директор Program-Ace