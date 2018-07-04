Альтернативы не будет: как Google стремится к гегемонии на рынке мобильных ОС. Блог Нины Глущенко

Google инвестировала $22 млн в малоизвестную мобильную операционную систему. Но у нее есть все шансы стать одним из мировых лидеров.

Мнение о том, что мир больше не увидит стартапов вроде Facebook и Google, потому что те купят любых потенциальных конкурентов раньше, чем они вырастут, несколько лет назад звучало дерзко и даже маргинально.

Сегодня практика покупки перспективных стартапов ради технологии, кадров или просто чтобы убить конкурента, стала нормой.

Банки покупают финтех-решения. Социальные сети – сети поменьше или стартапы, которые предлагают новые фишечки-рюшечки. Google покупает все, что под руку попадется, вдруг пригодится (а если не пригодилось, можно просто уволить четверть сотрудников или продать кому-то еще). Если покупать нецелесообразно или не дают, можно просто инвестировать средства и собирать плоды с подросшего огорода потенциальных конкурентов, и не остаться за бортом вдруг что.

Так, например, недавно стало известно о том, что Google инвестировала $22 млн в компанию KaiOS, разработчика одноименной мобильной операционной системы.

KaiOS – не первая попытка создать альтернативную гигантам мобильную операционную систему. Просто остальные не имели перспектив, не интересовали гигантов и быстро сдулись. Ни у операционки Microsoft, ни у Sailfish OS, ни у Tizen и близко не получилось подступиться к рынку.

Окей, Microsoft и партнерам удалось реализовать 110 млн устройств. Это примерно втрое больше, чем фичерфонов на KaiOS, которые были проданы на текущий момент. Но есть одна большая разница.

У Microsoft были большие бюджеты, большие партнеры с плюс-минус налаженными каналами продаж, много денег на рекламу и лояльная аудитория как самой компании, так и ее партнеров (Nokia, например). То есть у Microsoft были огромные рычаги для завоевания рынка. Просто компания не смогла зайти сверху и победить. Она не поняла потребности.

У KaiOS ситуация диаметрально противоположная. Проект целится в самую неплатежеспособную аудиторию, которая не готова платить за смартфон и не очень понимает, зачем ей нужны все эти большие сенсорные экраны и прочие плюшки. Ей нужна мобильная связь, аппарат (как мобильный кошелек прежде всего) и доступ к популярным социальным сетям. И батарея поживучее. И такой аудитории очень много. И сосредоточена она на одном очень большом рынке – индийском.

Индия – это миллиард потенциальных пользователей, низкий уровень проникновения мобильной связи и большая потребность в бюджетных устройствах.

Какие только танцы с бубнами не устраивают вокруг нее производители. Apple, например, перенесла заводы по сборке iPhone SE, лишь бы избежать налогов и сократить стоимость аппаратов. Свои заводы на территории страны строят китайские бренды.

Но индийская аудитория лояльна к фичерфонами на KaiOS. И лояльность будет расти, как и размеры аудитории. 40 миллионов сегодня могут превратиться в 400 миллионов в ближайшее время. Среди брендов, которые предлагают такие телефоны – крупнейший местный оператор, местный производитель Micromax и Nokia, а у этих ребят пока еще есть деньги.

Возможно, KaiOS не удастся обойти iOS и занять второе место на рынке (хотя не исключено, что и удастся, бедные азиатские рынки – благодатная почва), но она точно имеет большие шансы выжить, чем очередной проект Microsoft. И она точно будет отъедать у Google часть потенциальной аудитории.

Чтобы побороться за нее, компания уже выпустила облегченную версию Android – Go Edition для самых слабых аппаратов. Но чтобы окончательно подстраховаться, компания к тому же инвестировала в KaiOS. И будет выпускать больше приложений для этой операционной системы. Так что от Google никто не уйдет.

Автор: Нина Глущенко, журналист НВ Техно