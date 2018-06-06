Если не WebMoney, то что. Блог Алексея Воронкова

Государственная политика относительно экономических связей с Российской Федерацией в ближайшее время едва ли будет смягчаться

Четыре способа получать деньги из-за границы от иностранных заказчиков как альтернатива переводам WebMoney и их минусы.

19 мая вступило в силу решение СНБОУ о блокировании платежной системы WebMoney на территории Украины. Событие зацепило интересы фрилансеров, предпринимателей, «заробитчан» и многих других. Предварительный срок действия ограничений – до 2021 года.

Паника в сообществе, вызванная решением о блокировании, привела к тому, что многие пользователи обменивают свои WMU на WMZ на 60–80% дороже официального курса. Электронный эквивалент долларов все еще можно вывести на банковскую карту стандартным способом.

Блокировка WebMoney – в теории – могла бы немного уменьшить теневые доходы фрилансеров и повысить налоговые поступления в бюджет Украины. Однако для этого нужны комплексные изменения в законодательстве, а не запрет одной неугодной платежной системы.

Наибольшую выгоду ситуация может принести конкурирующим сервисам, в частности – отечественным и западным. Однако немало украинцев и так давно использует их, забыв о WebMoney и других системах российского происхождения. Вероятнее всего, введение санкций против не принесет заметной пользы никому, лишь вынудит украинских пользователей в срочном порядке искать замену на будущее.

Альтернатива WebMoney

Другие российские сервисы

Как ни странно, в стране все еще существует возможность использовать некоторые российские сервисы. К примеру, QIWI и «Яндекс.Деньги» относительно работоспособны. Однако украинские пользователи фактически не могут пройти верификацию на этих ресурсах – мешают «зеркальные» ограничения со стороны РФ от апреля 2015 года и санкции против «Яндекса», введенные год назад.

Плюсы: Владельцы верифицированных аккаунтов могут использовать блокированные сервисы для взаиморасчета с российскими заказчиками/исполнителями. Мелкие транзакции доступны всем желающим с минимальными ухищрениями.

Минусы: Без верификации QIWI не зачислит на счет больше 15 тыс. рублей, а комиссия за вывод в отечественной валюте почти всегда будет высокой. Для использования системы «Яндекс.Деньги» придется использовать VPN, а обмен на гривны в большинстве сервисов производится по невыгодному курсу и сопряжен с высоким риском мошенничества.

Государственная политика относительно экономических связей с Российской Федерацией в ближайшее время едва ли будет смягчаться. Выход из ситуации для людей, постоянно получающих переводы от иностранных заказчиков, – переориентация на международные сервисы и платежные системы, по которым в дальнейшем точно не ударят новые санкции и блокировки.

Банки

Во фрилансерской среде наиболее популярны «ПриватБанк» и «Монобанк». Первый занимает лидерские позиции на отечественном рынке, а также предоставляет пользователям много удобных онлайн-сервисов. Второй делает упор на цифровую инфраструктуру, поскольку не имеет физических отделений.

Плюсы: Вариант отличается высокой надежностью и безопасностью – средства никуда не пропадут. В случае ошибки или технического сбоя поможет круглосуточная техподдержка.

Минусы: Международные переводы через банковские учреждения не делаются «в один клик» – обилие реквизитов становится настоящей головной болью. Большинству компаний проще платить внештатным сотрудникам через электронные системы.

Международные платежные сервисы

Главные преимущества сервисов вроде PayPal, Payoneer – быстрые и простые транзакции, работа в большинстве стран мира, поддержка десятков видов национальной валюты.

К примеру, PayPal объединяет более 200 млн зарегистрированных пользователей из 202 стран. При аналогичной географии, система Payoneer официально используется для платежей компаниями Dailymotion, Amazon, iStockphoto, Elance, Google, 99designs, Welocalize, Fiverr, 123rf, Digital River, Quantium Solutions, uShip, Airbnb, Getty Images, Upwork и многими другими.

Плюсы: Международные системы универсальны, безопасны и берут умеренную комиссию. Этот способ позволяет совершать транзакции с минимальным количеством действий, пользуясь удобными мобильными приложениями.

Минусы: Украинцам преимущества отдельных международных платежных сервисов недоступны в полном объеме. Но существуют способы эту проблему обойти, приобщившись к единому экономическому пространству ЕС через программу e-Residency, в рамках которой Эстония открывает доступ к сервисам цифрового государства и популярным электронным платежным системам всем желающим: фрилансерам, предпринимателям и «цифровым кочевникам» из любой точки планеты.

Криптовалюты

Еще один способ безболезненно избавиться от головной боли с WebMoney – осуществлять расчеты в одной из относительно надежных криптовалют (Bitcoin, Ethereum и другие). Это обеспечит анонимность (если не «светить» свой кошелек в сети в связке с персональными данными), а также позволит осуществлять обмен по наиболее выгодному курсу через цепочку промежуточных валют.

Плюсы: Если верить экспертам и футурологам, будущее именно за криптовалютами – в ближайшие годы они могут заменить обычные бумажные деньги (и их электронный эквивалент) не только в развитых странах, но и по всему миру. Часть заработка уже можно откладывать про запас, чтобы в будущем получить больше за счет разницы в курсе.

Минусы: Во-первых, правительства по всему миру обратили свое внимание на проблему майнинга и оборота электронных денег. Во-вторых, главное – не потерять данные своего кошелька, ведь в децентрализованной блокчейновой системе техподдержка не поможет.

Сложно спрогнозировать, как повернутся в будущем отношения государства и владельцев криптовалюты. От безобидных анонимных транзакций до обвинения в сокрытии доходов и финансировании терроризма – всего один прецедент. Да и периодические стремительные колебания курса способны как наградить вас за смелость, так и полностью обесценить месячный заработок.

Автор: Алексей Воронков, директор по развитию эстонской программы e-Residency в Украине