О патриотах и идиотах. Почему законопроект 6688 означает смерть украинского интернета. Блог Алексея Бондарева

Свободомыслящая часть украинского общества не сможет молча принять такое издевательство как законопроект 6688, который предусматривает цензуру и тотальный контроль над интернетом

Украинские законодатели совсем оборзели. Законопроект 6688, подразумевающий масштабную прослушку нас с вами за наши же деньги, это свинство эпического масштаба.

Особенно, если учитывать российские корни компаний-поставщиков оборудования для DPI (Deep Packet Inspection) - установку которого, законопроект подразумевает требовать от всех провайдеров связи.

Да, на той неделе этот законопроект завернули, но завтра его попробуют протащить опять.

Причем некоторые уникумы, подконтрольные силам, продвигающим законопроект 6688, уже завели свою шарманку. Эти клинические имбецилы ноют, что все, кто против этого закона, не патриоты и вообще “москальские шпионы”.

В этой колонке я не буду вновь переосмыслять все аспекты вопроса, у нас вышел объемный материал о законопроекте 6688.

Здесь я хочу привести аргументы против любой тотальной прослушки и создания реестра нежелательных сайтов в принципе.

Чувствую, что в этом есть необходимость, поскольку на удивление большое количество людей не понимают, почему это важно. И соответвенно, могу поверить в вышеупомянутое нытье псевдопатриотических дегенератов.

Я считаю, что никакой ура-патриотизм не может быть оправданием для того, чтобы у нас отбирали свободу, да еще и заставляли нас платить за это из своего кармана.

Давайте по пунктам.

“Я не террорист, мне нечего бояться, пускай слушают”

Очень популярная точка зрения. Люди приводят ее в качестве аргумента, мол, правоохранительным органам виднее, что и как слушать, а “меня лично это не затрагивает”. Мол, честным людям нечего бояться.

С одной стороны, это, конечно, правда. Но с другой… Вы готовы, к примеру, разрешить, чтобы в вашей ванной комнате была установлена камера, которая в любой момент может снять вашу голую задницу, только лишь из соображений, что кто-то другой может в своей ванной комнате собирать бомбу или планировать теракт против украинского государства?

Нет? Не готовы? А почему?

Вам ведь нечего бояться? Вы же бомбу в ванной не собираете! Аааа вы не хотите, чтобы на вашу задницу кто-то смотрел? Или на вашу жену? Ваших детей?

Так почему бы не применить ту же логику к интернету? Вдумайтесь на секунду, сколько личной информации вы передаете по интернету. История сайтов, которые вы посещаете. Банки и платежные карты. Личная переписка в мессенджерах с женой/любовницей/детьми/друзьями. Деловая переписка. Личные фото, которыми вы обмениваетесь в почте, мессенджерах, храните в “облаке”.

Как по вашему, имеет право условный “сержант Петренко” или “полковник Василенко” копаться во всем этом только лишь потому, что идет некий химерный поиск террористов?

Аааа вы не хотите, чтобы на вашу задницу кто-то смотрел?

Не кажется ли вам, что право с легкостью отключать те или иные сайты под предлогом “каких-то нарушений” - это тоже перебор. Этак очень удобно под выборы заглушить оппозиционную прессу или неугодных блогеров.

Не кажется ли вам, что проблема поиска врагов - это проблема правоохранительных органов? Пусть они сами думают, как и кого им ловить в интернете.

Пускай ведут оперативно-разыскную работу, как это делает ФБР в Америке, создавая фэйковые группы джихада в Facebook, отлавливая потенциальных террористов с помощью провокаторов и т.д.

Мы платим налоги, на которые существуют СБУ и прочие органы, так пусть они, мать их волшебницу, выполняют свою работу!

И это их проблема, как они будут это делать, но пусть не лезут в личную жизнь обычных граждан.

“У нас война, приходится жертвовать свободами ради высшей идеи”

В мире есть всего несколько стран, в которых осуществляются попытки тотального контроля за свободой слова в интернете. Скажу иначе, есть всего несколько стран, в которых государство считает себя вправе вторгаться в приватность граждан в сети, не скрывая этого. Это Россия, Китай, Казахстан и прочие страны, равняться на которые может лишь тот, кто не дружит с головой.

Аргумент о том, что у нас, мол, война, и враг ведет пропаганду в интернете, поэтому надо, чтобы правоохранительные органы могли всех “слушать” и решать, какие сайты разрешать, а какие запрещать - чушь слоновья.

Высшей ценностью любого демократического общества является свобода и комфорт его граждан. А государство - лишь машина, которая обслуживает людей.

В тоталитарных же государствах человек - лишь винтик в машине, и его свободой и комфортом всегда можно пожертвовать ради высших целей самого государства (читай, его правителей).

Вот почему аргумент о “высшей цели” не стоит даже обсуждать. Мы же с вами не хотим строить тоталитарное общество, правда?

Поэтому, будь у нас хоть три войны сразу, никто не имеет право вторгаться в личную жизнь граждан на таком уровне и в таких масштабах.

“Подумаешь, проблема, ну установят провайдеры какое-то оборудование, меня это не затронет”

Нет, все не так просто.

Законодатели намереваются обязать провайдеров установить дополнительное оборудование для “чтения” трафика. Тут всплывают два момента, которые напрямую затронут рядовых пользователей вне зависимости от их отношения к вопросам, о которых я писал выше.

Во-первых, это довольно дорогое оборудование. Оставим в стороне коррупционную составляющую (почему именно это оборудование и именно от этой компании, с российскими, кстати, корнями). Просто скажем прямо, провайдерам это обойдется недешево. И они перенесут расходы на наши плечи, увеличив тарифы на интернет.

То есть за то, что нас с вами будут слушать, решать, на какие сайты нам ходить, заплатим… мы с вами. Сами. Своими денюжками.

Во-вторых, “прослушка” негативно скажется на скорости работы интернета.

То есть интернет станет медленнее и дороже.

“Подумаешь, делов-то, поставлю себе VPN и будет мне пофигу вся эта прослушка”

В том-то и дело, что те самые преступники, террористы, изменники или кого там еще намерены ловить с помощью глобальной прослушки, будут использовать продвинутые средства шифрования. И никакое оборудование DPI тут не поможет.

Но хорошие VPN сервисы стоят довольно дорого. Не все могут себе позволить ими пользоваться.

Поэтому обычные порядочные граждане окажутся в ситуации, когда их трафик стоит на прослушке и за них будут решать, на какие сайты им можно ходить, а на какие - нет.

“Ты против законопроекта 6688, значит, ты - не патриот! А то и вовсе - агент Кремля”

Это - самая гаденькая и циничная мысль, которую часто приходится слышать в ходе таких дискуссий.

Усилиями некоторых личностей проект тотальной прослушки и блокировок нежелательных ресурсов в интернете окружен пушистым ореолом патриотизма и любви к родине.

Свобода и комфорт граждан государства должны быть его высшими ценностями и смыслом его, государства, существования

Мол, у нас война и все патриоты должны объединиться. Мол, мало нам запрета Яндекса и ВКонтакте, давай возьмем под контроль весь интернет, чтобы ни одна сволочь крамольные мысли не высказывала.

С моей точки зрения, это крайняя форма цинизма (со стороны инициаторов этой пропаганды) и крайняя форма идиотизма (со стороны последователей).

Повторюсь, свобода и комфорт граждан государства должны быть его высшими ценностями и смыслом его, государства, существования.

Нельзя бороться за правое дело левыми методами. Иначе вы быстро потеряете ориентацию в пространстве. И начнете путать, где право, а где лево.

Достаточно сказать, что и прошлогодний запрет российских соцсетей и обсуждаемый сегодня законопроект о блокировке интернета представляют собой более радикальные вторжения в приватность, чем российский закон Яровой и прочие путинские начинания.

Мы в буквальном смысле отчаянно стремимся стать хуже тех, с кем боремся.

Лично мне от этого становится страшно.