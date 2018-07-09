5 ниш для стартапов в 2018 году. Блог Игоря Добрянского

Тренды и тенденции меняются очень быстро, и очень важно словить волну

Какие ниши для бизнеса наиболее востребованы в ближайшее время.

Во время поездок в США я общаюсь со многими предпринимателями на различные темы и часто спрашиваю, как они выбирают сферу для бизнеса.

В большинстве случаев американцы начинали свой бизнес как хобби или просто «for fun». По статистике, каждая четвертая американская семья имеет дополнительный доход или бизнес помимо основной работы, и в результате очень многие становятся миллионерами.

Во многих книгах по бизнесу пишут «делайте то, что вам нравится и приносит удовольствие», но в реалиях не все то, что вам нравится, может приносить деньги, поэтому найти трендовую нишу для бизнеса – это еще та задача!

Я поделюсь несколькими глобальными мировыми трендами, которые можно использовать для создания стартапа или открытия бизнеса в 2018 году. Я не буду говорить о блокчейне, финтехе и классической медицине. Тренды и тенденции меняются очень быстро, и очень важно словить волну.

1. Киберспорт

eSports – индустрия, которая быстро растет и создает много возможностей для стартапов. Индустрия eSports в Америке вырастет до $1,7 млрд США до 2020 года.

Почему это тренд: популярность конкурентных онлайн-игр выросла астрономически за последние несколько лет. Почти три года назад Amazon заплатила $970 млн за Twitch – это сеть, которая транслирует живые видеоигры. В 2018-2019 Китай и Европа будут составлять 68% от общего объема доходов для индустрии eSports.

По статистике, каждая четвертая американская семья имеет дополнительный доход или бизнес помимо основной работы, и в результате очень многие становятся миллионерами

2. Уход за пожилыми людьми

Стартапы создают различные роботы-сиделки, обувь и одежду с датчиками, которые собирают информацию и оповещают родных и близких о состоянии здоровья и многое другое.

Почему это тренд: Всемирная Организация Здоровья говорит, что число пожилых людей в мире к 2050 году превысит 2 млрд, сегодня это цифра более 1 млрд! Все эти пожилые люди требуют определенного уровня ухода, и компании пытаются использовать новые, а очень часто и высокотехнологичные способы его предоставления.

Сейчас только в одной Америке объем рынка более $50,7 млрд США. Ожидается, что эта цифра возрастет более чем на 42% к 2022 году.

3. Помощь в стихийных бедствиях

Стартапы находят инновационные способы доставки продовольствия, жилья и транспорта жертвам ураганов, лесных пожаров, торнадо и других стихийных бедствий, которые случаются все чаще и чаще на нашей планете.

Почему это тренд: регулярные стихийные бедствия увеличили спрос на промышленные услуги и финансовые затраты государств и всемирных некоммерческих организаций, например, таких как Красный Крест. Более того, рост искусственных чрезвычайных ситуаций, таких как террористические атаки, которые разрушают множество поселений и сооружений, также создал потребность в инновационных решениях.

4. Консервированное вино в жестяных банках

Возможно, вытаскивание пробки из стеклянной бутылки для вас более приятный процесс, но популярность консервированного вина быстро растет за последние несколько лет.

Почему это тренд: новая упаковка привлекает поколение миллениалов, они хотят небольшую порцию и пить на ходу, более того, жестяные банки легче, чем бутылки, и легко маскируются в общественных местах. На музыкальных фестивалях как правило запрещают стеклянные бутылки по соображениям безопасности. Это и делает их трендом! Лично мне это нравится!

5. Репродуктивное здоровье женщин

За время 9 месячной беременности женщины во всем мире тратят миллиарды долларов на тесты, анализы, продукты питания и исследования. Упростите им жизнь и создайте полезный гаджет или мобильное приложение, и вы – миллионер!

Почему это тренд: все больше женщин используют приложения, гаджеты и инновации для отслеживания рождаемости и делают покупки у компаний, которые продают органические женские продукты. Увеличение числа стартапов, которые решают различные задачи в этой сфере, показал активный рост и женщины с удовольствием становятся активными пользователями, что увеличивает объем рынка с каждым годом.

Информация основана на анализе данных в самых быстрорастущих секторах, а также на интервью с отраслевыми экспертами, инвесторами и предпринимателями.

Автор: Игорь Добрянский, основатель и CEO стартапа SizeCar

Текст публикуется с разрешения автора

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