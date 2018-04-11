265 млн причин, почему я переехал в Киев общаться со стартапами. Блог Эдмундаса Бальчикониса

Зачем литовскому предпринимателю, основателю многомиллионного стартапа TrackDuck, переезжать жить и работать в столицу Украины?

Как только я озвучил идею переехать в Киев – мои друзья стали мысленно крутить пальцем у виска. Для меня это было странно, но многие спрашивали меня: “Почему Украина, Эдди? Разве там не опасно?”.

Это были странные вопросы, ведь я бывал здесь неоднократно. Я работаю с украинскими дизайнерами и инженерами с 2010 года, так что эти вопросы меня даже веселили. Дело в том, что медиа в основном накручивают и показывают страшные новости (это понятно, ведь им нужны просмотры). И если вас ничего не связывает с этой страной – вы вряд ли сможете рассказать о ней что-то больше.

Давайте это исправим.

В Украине безопасно

Во-первых, в Украине не более опасно, чем в любой другой большой стране (с исключением в виде Крыма и некоторых зон на востоке). Не верите? Просто посмотрите влог Питера Сантенелло, американца, который не зная языков переехал жить в Украину.

Большая, дешевая и дружелюбная

Украина – одна из самых больших стран Европы с населением более 42 млн (6 по численности страна на старом континенте). Рабочая сила и цены – дешевые. Сами украинцы же – очень приветливы и дружелюбны, с ними довольно легко заводить разговор (по крайней мере для литовца с хорошим английским и русским). Чаще всего я бываю во Львове и Киеве. Могу отметить великолепную кухню и множество отличных ресторанов. Также в этих городах огромное множество крутых мест, которые стоит посетить.

Киев близко

Здесь 2 аэропорта – Борисполь и Жуляны, которые принимают международные и внутренние рейсы. Особенно хорошо летать дешевым прямым рейсом в Вильнюс – всего час и 20 минут: трижды в неделю из Жулян и ежедневно из Борисполя. Плюс совсем скоро добавится еще 2 рейса в неделю на Ryanair.

Великолепные дизайнеры и разработчики

В 2015 году наш стартап TrackDuck (который мы продали компании InVision в 2017 году) столкнулся с большой проблемой – нам срочно требовалась помощь по дизайну и фронтэнд-поддержка. Совершенно неожиданно на нас вышел Павел, украинский дизайнер, с просьбой о встрече в Вильнюсе. Он был заядлым пользователем нашего сервиса со своими клиентами в Штатах. Встреча привела к тому, что Паша стал решать для нас небольшие задачи по дизайну. И уже совсем скоро мы стали работать над улучшением нашего продукта и новыми лендинг-страницами со всей его командой.

Всегда здорово иметь такую подстраховку для срочных задач по дизайну или разработке. Теперь я всегда открыт к знакомству с людьми, которые знают, что нужно делать.

Еще $265 миллион причин

Так или иначе, что меня больше всего привлекает в Украине – это уже достаточно крупная и активно развивающаяся стартап-экосистема. Только посмотрите на эти цифры из The DealBook of Ukraine 2018:

Только в 2017 году в украинские стартапы было инвестировано $265 млн – это огромный рывок в 231% по сравнению с годом ранее

95% от этой суммы поступило от иностранных инвесторов

Не менее 32 инвестиций велось иностранными венчурными фондами

Средняя сумма инвестиции выросла до $500 000 на seed-раунде

Все эти цифры показывают, насколько повзрослела и выросла здешняя стартап-экосистема.

А еще, я очень люблю борщ :)

Автор колонки - Эдмундас Бальчиконис, литовский предприниматель, основатель многомиллионного стартапа TrackDuck, занимается менторством стартапов по программе Entrepreneur-In-Residence от инновационного парка UNIT.City