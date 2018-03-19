Собаки, пластик, алгоритмы. 17 советов, как поднимать важные (и не только) темы в социальных медиа

Еще 10 лет назад соцсети были диковинкой для многих пользователей и брендов. В 2018 году – это самый простой способ коммуникации со своей аудиторией. И, чтобы продвигать свои продукты, услуги и идеи, совсем не обязательно быть крупной компанией.

Facebook, Instagram, Youtube, Telegram и другие социальные медиа также стали эффективной площадкой для продвижения социально важных идей, популяризации волонтерства и пр. Правда, эффективно взаимодействовать с читателями получается отнюдь не у всех.

Как правильно продвигать идею переработки мусора? Как привлекать больше доноров крови? Как объяснить украинцам, что собак и котов нужно не покупать или разводить, а забирать из приютов? В рамках программы Open Media Hub глава отдела New Media НВ Екатерина Корниенко посетила конференцию Digital Media Days в Праге и несколько редакций чешских СМИ, где обсуждались последние тренды и популярные диджитал-инструменты. Теперь она делится полезными выводами на примере работы европейских медиа, некоммерческих организаций и волонтерских инициатив.

Платформы: где и как

1. Рыбачим там, где есть рыба. Думаете, что ваша аудитория сидит в Instagram или Telegram? Подкрепите свою гипотезу статистическими данными, а затем отправляйтесь покорять новую платформу. Главное: помните, что вне зависимости от места вы представляете один бренд и общаетесь с аудиторией в одном и том же тоне. Единственная разница – каждая платформа предусматривает разные особенности потребления информации. В Facebook ваш пост должен прорваться сквозь стену из сотни других постов (должен быть заметным), в Instagram любят красивые картинки, а общение в Telegram более персональное, и в своем канале лучше не спамить. Также запомните: не стоит переводить пользователей с платформы на платформу, публиковать в Facebook ссылки на Instagram, а в Telegram – на Facebook. Работайте с аудиторией на тех площадках, которыми она привыкла пользоваться.

"Мы продолжим меняться" (цитата Ника Врэнна из Facebook)

2. Не пугаемся алгоритмов. В последнее время все говорят о новых алгоритмах Facebook. Дескать, катастрофа, нам всем конец. Мы тоже это периодически делаем, но это неверный подход. Алгоритмов не нужно бояться, их нужно понимать и работать с ними, а также следовать трендам. Причем не стоит забывать, что свои алгоритмы есть не только у Facebook, но и у Youtube, Instagram, Twitter.

3. Избегаем зависимости. Чтобы не зависеть от алгоритмов соцсетей, создавайте собственные диджитал-платформы, которые стоят на своих ногах. Facebook будет продолжать меняться. Это подтвердил представитель компании Ник Врэнн во время конференции в Праге. Поэтому нужно не только понимать его алгоритмы и соблюдать его правила, но и развивать свое присутствие на других площадках – в частности, на собственных платформах. К примеру, сегодня некоторые телеканалы создают корпоративные медиа-плееры и сайты для кооперации с читателями, а печатные СМИ – максимально простые приложения (пример – Newsroom! от Economia, отчасти напоминающий Twitter). Если читатель сможет найти всю нужную информацию (и даже больше) на вашем сайте, он станет для него удобнее, чем тот же Facebook. К примеру, на вашем сайте может быть удобная карта с точками сбора отходов или раздел с полезными материалами об уходе за животными.

Контент: что и зачем

4. Сначала думаем, потом делаем. Как отмечают медиаэксперты, если в 2000-х годах СМИ могли активно заниматься производством контента, а лишь затем думать о его дистрибуции, то в 2018-м сначала нужно разработать стратегию дистрибуции, а уже потом производить контент. То есть, перед тем, как написать текст, сделать фото или смонтировать видео, думайте о том, где вы будете публиковать свои материалы. Ведь кроме особенностей восприятия важны и технические параметры. К примеру, в Instagram у вас не получится опубликовать видео длиннее минуты. Также в соцсетях зачастую смотрят видео без звука, поэтому монтировать видео без субтитров – априори плохая идея. По собственному опыту могу сказать, что часто ролики в Facebook со звуком смотрят лишь 8-10% читателей (показатели зависят от типа видео).

5. Ориентируемся на устройства. Учитывайте, на каких устройствах читатели будут потреблять ваш контент. Поскольку мобильный трафик лишь растет, не исключено, что есть смысл снимать и монтировать видео, удобные для просмотра на смартфонах. Ролики в соцсетях часто просматривают в очередях на автобусных остановках или во время обеденного перерыва.

6. Качество и оригинальность рулят. Сегодня уровень конкуренции в потреблении контента очень высокий. Как отличиться? Занимайтесь планированием, делайте качественный контент с красивой картинкой. Также стоит уделять время производству оригинального контента – это поможет повысить вашу цитируемость, быть узнаваемыми и отличаться от конкурентов.

7. Формируем комьюнити. В соцсетях нужно не просто информировать читателей о своей работе, а формировать вокруг своего бренда комьюнити с общими ценностями, выстраивать лояльную аудиторию. Если у вас есть конкретные цели – говорите о них, рассказывайте о том, как вы их достигаете. Делитесь информацией со своей аудиторией. Также стоит устраивать оффлайн-мероприятия, но о них я упомяну позже.

8. Пытаемся понять читателя. Для эффективного взаимодействия вам нужно понимать свою аудиторию и цели, которые она преследует. Нужно понимать, кто, где и что смотрит в соцсетях, тот ли тон выбран для аудитории. Медиаэксперты отмечают, что создавая контент для молодежи, следует учитывать три главные цели: аудиторию нужно рассмешить, заставить задуматься и дать ей слово. Также они советуют учитывать такие критерии для формирования правильного тона подачи контента: говорить честно, прямо и на простом языке, не осуждать. Рассказывать личные истории, учитывая эмоции, мотивацию и последствия.

Стимулируйте эмоции, вызывайте реакции. Всегда держите в голове вопрос, почему люди будут делиться вашим контентом – мотивацию шэринга. Почему люди делятся контентом в онлайне? Есть несколько вариантов. Контент может помочь рассказать им что-то о себе, это что-то интересное для их близких, контент улучшает настроение, он углубляет связи.

Контент может как нести смысловую нагрузку и быть полезным читателям (= заставлять задуматься), так и быть просто милым, забавным, необычным ( = дарить улыбку). Это могут быть оригинальные картинки, необычные фото, забавные видео. В то же время полезный контент может быть прикладным (советы, подсказки, лайфхаки) и расширяющим мировоззрение (опыт других стран, интересные истории и факты).

9. Заботимся от читателях. Не забывайте заботиться о читателях. Общайтесь с ними, отвечайте на их вопросы и комментарии. Сделайте их счастливыми. Если вы инвестируете в читателей – тогда они инвестируют в вас. Не забывайте и о людях с инвалидностью – к примеру, позаботьтесь о том, чтобы информацию на вашем сайте можно было прочитать с помощью скринридера.

10. Сторителлинг – король. Рассказывайте больше историй. Как рассказывать истории так, чтобы они цепляли? Медиаэксперты советуют следовать таким принципам: история должна заставить задуматься или посмеяться, должна быть провокационной и необычной, актуальной и злободневной, законченной, полной и связанной. В центре истории должны быть настоящие люди. Если анализировать контент в соцсетях, то бесспорный факт: читатели в восторге от человеческих историй. Особенно, если их герои похожи на них самих и живут в той же местности. То есть, когда это не миллионер из США, а, к примеру, обычный украинский преподаватель географии или молодой айтишник.

11. Образовательный контент не обязательно должен быть скучным. Как я уже писала, он может быть полезными или просто любопытным. Главное – уметь его "приготовить". Также можно работать со стереотипами.

Форматы

12. Видео для соцсетей. Каждый, кто связан с смм знает, что сегодня видео – бесспорный лидер в Facebook, Instagram и даже Twitter. Раз соцсети дают видеоконтенту приоритет, стоит этим воспользоваться и делать больше видеороликов.

Видео для соцсетей не должны быть слишком длинными, их лучше делать квадратными (для удобного потребления со смартфонов) и с достаточно большой графикой. Начало у ролика должно быть захватывающим или интригующим, и с первых секунд затягивать зрителя. Если старт видео будет слабым, пользователь его пролистает. Видеоролики должны быть динамичными (не скучными) и хорошо восприниматься без звука. Чтобы понимать, насколько хорошо воспринимается то или иное видео, и на какой минуте пользователи заканчивают его смотреть, стоит пользоваться инструментами аналитики.

При производстве видео учитывайте алгоритмы. К примеру, отдайте должное лайвам (стримам), которым Facebook обещал больший охват из-за высокого уровня вовлеченности. Стримы можно использовать, чтобы дать читателям интересную и необычную информацию (к примеру, ЛКП Лев показал, как собаку готовят к операции с помощью нового оборудования) или чтобы рассказать о чем-то полезном (UAnimals проводят онлайн-конференции, на которых читатели могут задать известным активистам вопросы, которые их беспокоят).

Хочется также отметить лайв про мусор, который мы проводили летом 2017-го года на странице Нового Времени в Facebook. Его посмотрели 12 тыс человек и он стал одним из 10 самых просматриваемых лайвов года. Евгения Аратовская, глава ОО Україна без сміття приехала к нам в офис с мешком мусора и почти час объясняла читателям, что из мусора нужно сортировать, а что в Украине не перерабатывается. Видео: тут.

Также после смены алгоритмов представители соцсети заявили, что издателям стоит делать видео, к которым пользователи захотят "возвращаться". То есть, есть смысл желать серию роликов или даже видеопроект, за которым пользователи будут регулярно приходить на вашу страничку. В то же время медиаэксперты советуют вовлекать в производство таких серий звезд и делать часть роликов с их участием. Таким образом, "звездные" эпизоды будут продвигать серии с менее популярными участниками.

13. Отдельные спецпроекты. Чтобы отходить от привычных "мелких" форматов, можно работать с отдельными спецпроектами и контентными программами. К примеру, если говорить о медиа, то швейцарский телеканал SRF сделал совместный проект с молодежным лайфстайл-журналом Vice о стереотипах гендерности и сексуальности, чтобы показать, что все люди прежде всего уникальны. А креативщики из чешского радио (Czech Radio Creative Hub) запустили спецпроект про искусство, к производству которого привлекли галериста, арт-куратора и арт-редактора.

Один из украинских примеров (правда, довольно небольших) – проект одесской инициативы GladPet совместно с Укртелекомом и студией граффити. Они разрисовали несколько распределительных шкафов мотивирующими фразами и силуэтами животных.

Кооперация: выходим за рамки

14. Привлекайте читателей к созданию контента (в частности – молодежь). Ваши читатели хотят не только потреблять ваш контент, но и участвовать в его создании, рассказывать свои истории. Дайте им слово – такое сотрудничество поможет сделать ваш контент оригинальным и низкобюджетным. Запускайте отдельные акции с использованием пользовательского контента. Как минимум, читателей можно привлекать на уровне "моя история" или "мой фоторепортаж". Это тот же сторителлинг.

15. Привлекайте к созданию контента специалистов из разных отраслей. Такие люди не только добавят свежих идей, но и приведут за собой новую аудиторию. К примеру, финская радиостанция YleX сделала радиоведущим Youtube-блогера, а ее радиоведущие наоборот запустили Youtube-шоу. Таким образом, они попытались привлечь новых слушателей. И им это удалось. В то же время португальский телеканал RTP привлек трех Youtube-блогеров для съемок сериала Casa do Cais. И тоже был доволен результатом этого сотрудничества.

Привлекать звезд (как реальных, так и виртуальных) и лидеров мнений стоит всегда – главное, чтобы они исповедовали те же ценности, что ваш проект и ваша аудитория. И это не всегда должны быть музыканты, актеры или политики. В каждой сфере и в каждом городе есть личности, к которым прислушивается большое количество людей.

16. Выходим в оффлайн. Так вы сможете еще ближе общаться со своей аудиторией, формировать еще более прочные связи и усиливать лояльность.

Пример из медиа – чешский государственный телеканал Česká televize проводил танцевальные мастер-классы для детей, чтобы продвигать свое новое танцевальное шоу, а бельгийская радиостанция RTBF с помощью своего молодежного проекта Tar Mac устраивает концерты.

Какими могут быть оффлайн-мероприятия? Это лекции и мастер-классы, забеги и марши, вечеринки и экскурсии. Причем работать нужно не только непосредственно со своими читателями, но и с их близкими – в том числе детьми. К примеру, для малышей можно организовывать увлекательные мастер-классы и прививать им свои ценности "с младых ногтей".

17. Мини-медиа-команда. Чтобы делать качественный продукт, ваша команда должна быть мультифункциональной. Работать с социальными медиа эффективно помогут молодые, сообразительные, мультифункциональные кадры, которые не боятся рисковать, учатся на своих ошибках и имеют самый разнообразный опыт. Как отметил главный редактор французского издания France Télévisions Жюльен Пейн, теперь каждый журналист – это мини-медиа. Полагаю, то же самое можно говорить и о тех людях, которые занимаются продвижением некоммерческих организаций и волонтерских инициатив в социальных сетях.